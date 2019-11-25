 В Черновцах представили нового главу ОГА Сергея Осачука

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное телевидение ТВА.

"Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов только что представил председателя областной государственной администрации Сергея Осачука", - сообщило издание.

Указ о назначении Осачука опубликовали на сайте президента 22 ноября.

Осачук имеет степень кандидата исторических наук. В 2014 году его назначили почетным консулом Австрии в Черновцах.

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