 В Черновцах представили нового главу ОГА Сергея Осачука

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное телевидение ТВА.
"Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов только что представил председателя областной государственной администрации Сергея Осачука", - сообщило издание.
Указ о назначении Осачука опубликовали на сайте президента 22 ноября.
Осачук имеет степень кандидата исторических наук. В 2014 году его назначили почетным консулом Австрии в Черновцах.
царь назначил нового губернатора
когда мы уже извавимся от всего этого скрепного @лятства?
... а шо там на Польше? воевод тоже президент назначает? есть у них такая должность?
за одессу и николаев не знаю
ИЗ ОКРУЖЕНИЯ ФИРТАША. ЧТО ИЗВЕСТНО О БУДУЩЕМ ГЛАВЕ ЧЕРНОВИЦКОЙ ОГА СЕРГЕЕ ОСАЧУКЕ.
Сергея Осачука называют близким к окружению беглого украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В частности, ранее он был представителем фонда Firtash Foundation, который финансировал проведение новогодних и рождественских праздников на Соборной площади Черновцов, а также фестиваль "Маланка-фест".