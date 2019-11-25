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 Политика Украины
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Все про:Черновицкая область (362) ОГА (1555) Трофимов (6)

 В Черновцах представили нового главу ОГА Сергея Осачука

Первый заместитель Офиса президента Сергей Трофимов представил нового председателя Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное телевидение ТВА.

"Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов только что представил председателя областной государственной администрации Сергея Осачука", - сообщило издание.

Указ о назначении Осачука опубликовали на сайте президента 22 ноября.

Осачук имеет степень кандидата исторических наук. В 2014 году его назначили почетным консулом Австрии в Черновцах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161633
 
 
 Топ комментарии
 
В данному випадку зешмарклі кинули свого начальника штабу області, який виграв їм вибори. Пройшла людина Фірташа, нові обличчя. У Чернівцях представили нового голову ОДА Сергія Осачука - Цензор.НЕТ 1682
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Зеленський - компромісне рішення олігархату України, бо слабкий, некомпетентний, неурівноважений і залежний (від речовин теж).
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Вова против олигархов. Ага...

ИЗ ОКРУЖЕНИЯ ФИРТАША. ЧТО ИЗВЕСТНО О БУДУЩЕМ ГЛАВЕ ЧЕРНОВИЦКОЙ ОГА СЕРГЕЕ ОСАЧУКЕ.

Сергея Осачука называют близким к окружению беглого украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В частности, ранее он был представителем фонда Firtash Foundation, который финансировал проведение новогодних и рождественских праздников на Соборной площади Черновцов, а также фестиваль "Маланка-фест".
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прямо как в рашке
царь назначил нового губернатора
когда мы уже извавимся от всего этого скрепного @лятства?
... а шо там на Польше? воевод тоже президент назначает? есть у них такая должность?
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Якщо голів ода почнуть обирати, то уявіть собі кого виберуть в одесі миколаєві харкоі - виключно 100% ватників.
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а шо Светличная не ватница?
за одессу и николаев не знаю
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Представление главы ОГА! Вход на представление бесплатный!
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Зеля вже так обісрався,шо кожне призначення викликає відразу))Може він і гарна людина,але лайном від нього несе))
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В данному випадку зешмарклі кинули свого начальника штабу області, який виграв їм вибори. Пройшла людина Фірташа, нові обличчя.
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Зеленський - компромісне рішення олігархату України, бо слабкий, некомпетентний, неурівноважений і залежний (від речовин теж).
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Там свої сварки, бачите як довго не призначали, а дехто вже і хліб з сіллю їв як майбутній губерантор, буває.
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Но, всё равно- поздравляю! С новым начальством областным. У вас там как-то стабильней всё, не то что у нас- как в калейдоскопе смены.
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Ну в нас жоден не ризикне робити геть різкі рухи, одного губера вже стягли по сходам і птахофабрику його спалили в 2014. Але це зовсім непублічна людина, до його призначення навіть не чув про нього. Того що мав йти на це місце, знаю особисто, навіть чарчину не раз разом пили.
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Да? Понял. Тогда... Беру поздравления обратно. Извини.
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Вова против олигархов. Ага...

ИЗ ОКРУЖЕНИЯ ФИРТАША. ЧТО ИЗВЕСТНО О БУДУЩЕМ ГЛАВЕ ЧЕРНОВИЦКОЙ ОГА СЕРГЕЕ ОСАЧУКЕ.

Сергея Осачука называют близким к окружению беглого украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В частности, ранее он был представителем фонда Firtash Foundation, который финансировал проведение новогодних и рождественских праздников на Соборной площади Черновцов, а также фестиваль "Маланка-фест".
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