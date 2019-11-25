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 Происшествия, Общество
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Все про:преступления против Майдана (43) Закревская Евгения (40)

 Разгон студентов, декабрьский штурм и январские убийства, - Закревская перечислила эпизоды в делах Майдана, следствие по которым остановилось

На данный момент есть как минимум 8 эпизодов дел о преступлениях против Майдана, по которым не проводятся следственные действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская.

Так, по ее словам, сейчас не расследуются:

1) Разгон протестующих 30.11.2013
2) Штурм Майдана 11.12.2013
3) Убийства и ранения в январе 2014-го года
4) Убийства и ранения титушками и правоохранителями днем ​​18.02.2014 г. (в т.ч. давка на баррикаде у станции м. Крещатик)
5) Незаконное финансирование правоохранителей
6) События перед Хмельницким СБУ 19.02.2014
7) Убийство Сергиенко
8) Преследование майдановцев в Черкассах

"Когда я говорю, что шансы на расследование худеют вместе со мной, я не преувеличиваю. Я приуменьшаю опасность. Дела Майдана под гораздо большей угрозой, чем мой вес", - добавила Закревская.

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Напомним, адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку. Она будет голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование. С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Разгон студентов, декабрьский штурм и январские убийства, - Закревская перечислила эпизоды в делах Майдана, следствие по которым остановилось 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161631
 
 
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Не зря 5 лет саботировали. Если копать, можно выкопать нехорошие вещи про Майдан.
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напрнимер про подставы от петюнчика - и его крышевание и обнимашки с беркутами Розгін студентів, грудневий штурм і січневі вбивства, - Закревська перерахувала епізоди в справах Майдану, слідство за якими зупинилося - Цензор.НЕТ 3347
тогда становится все ясно и про крым и про иловайск и далее
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Так у власти представители беглых рыгов
Сейчас начнутся следствия по убийствам беркутовцев и ввшников
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пеця их давно вел Розгін студентів, грудневий штурм і січневі вбивства, - Закревська перерахувала епізоди в справах Майдану, слідство за якими зупинилося - Цензор.НЕТ 2359 Розгін студентів, грудневий штурм і січневі вбивства, - Закревська перерахувала епізоди в справах Майдану, слідство за якими зупинилося - Цензор.НЕТ 2359 Розгін студентів, грудневий штурм і січневі вбивства, - Закревська перерахувала епізоди в справах Майдану, слідство за якими зупинилося - Цензор.НЕТ 2359
он и есть рыг Розгін студентів, грудневий штурм і січневі вбивства, - Закревська перерахувала епізоди в справах Майдану, слідство за якими зупинилося - Цензор.НЕТ 4932 все остальное так - вышивата - типичная
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проще говоря потрошенки слили полностью все дела по любимым ими мусорам!!!
правда прокуВоротуру тоже развалили - там где написано суд и прокуратура - не верте - то подделка!!! ))
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тут 2 вопроса :

-кто расследует (перед кем отчитывается),
-на чем остановились (что уже есть и с чем проблемы).
ответы :
- ...

- ???
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