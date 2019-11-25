 Разгон студентов, декабрьский штурм и январские убийства, - Закревская перечислила эпизоды в делах Майдана, следствие по которым остановилось

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская.

Так, по ее словам, сейчас не расследуются:

1) Разгон протестующих 30.11.2013

2) Штурм Майдана 11.12.2013

3) Убийства и ранения в январе 2014-го года

4) Убийства и ранения титушками и правоохранителями днем ​​18.02.2014 г. (в т.ч. давка на баррикаде у станции м. Крещатик)

5) Незаконное финансирование правоохранителей

6) События перед Хмельницким СБУ 19.02.2014

7) Убийство Сергиенко

8) Преследование майдановцев в Черкассах

"Когда я говорю, что шансы на расследование худеют вместе со мной, я не преувеличиваю. Я приуменьшаю опасность. Дела Майдана под гораздо большей угрозой, чем мой вес", - добавила Закревская.

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Напомним, адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку. Она будет голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование. С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.