EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество, Фоторепортаж
  9042  45
Материалы по теме:
Все про:беспилотник (710) граница (3274) Россия (74357) Донбасс (20010) Бутусов Юрий (1918) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (1) операция Объединенных сил (1823)

 Россияне при атаке на позиции 46-й ОДШБр под Сизым на Луганщине применили новый вид боеприпаса для сброса с беспилотника, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Сержант 46-й десантно-штурмовой бригады был ранен бомбой с российского беспилотника у села Сизое рядом с участком разведения войск у Станицы Луганской 17 ноября.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Внимание - россияне применили новый вид боеприпаса для сброса с беспилотника. Характер ранений однозначно указывает на воздушный подрыв. Руководство Украины, как обычно, никак не отреагировало на атаку - хотя Сизое на самой границе с РФ, россияне не могли не знать о нападении, там они воюют, их ПВО, их солдаты, их беспилотники. Ранее Сизое считалось одним из самых спокойных участков ООС, где давно не было никаких обстрелов", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ: Российские войска атаковали позиции 46-й ОДШБ под Сизым на Луганщине - тяжело ранен один десантник

"Поначалу многие меня критиковали за пост - а может это не боевое, сам на гранате подорвался и т.д. К слову, поначалу ранение не стали регистрировать как боевое, по сводке сразу не написали, не поверили, но благодаря энергичной реакции Оксаны и Дмитрия Корчинских все стало на свои места. Это официальное фото из Харьковского госпиталя, цитирую информагентство Минобороны - "Український захисник зазнав близько 50 осколкових уражень по всьому тілу. Під час їхнього видалення з допомогою медичного магнітного інструмента половина осколків не магнітилася. За словами військових медиків, це перший випадок в їхній практиці, коли вражальні елементи від снаряда мають різну структурну основу. Здебільшого їх усі видаляють магнітним інструментом або звичайним способом. Сам поранений боєць розповідає, що це був снаряд, який вибухнув у повітрі на невеликий висоті, після чого дрібні осколки почали вражати особовий склад, який перебував під епіцентром вибуху". Дай Бог здоровья Воину, у него очень серьезно ранено левое плечо, долго придется восстанавливаться, но главное, что жив, реально чудом повезло человеку, второй день рождения", - резюмировал Бутусов.

Россияне при атаке на позиции 46-й ОДШБр под Сизым на Луганщине применили новый вид боеприпаса для сброса с беспилотника, - Бутусов 01
Россияне при атаке на позиции 46-й ОДШБр под Сизым на Луганщине применили новый вид боеприпаса для сброса с беспилотника, - Бутусов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161626
 
 
 Топ комментарии
 
...главно, шо б в Зелю не стреляли...
 показать весь комментарий
 
Ключевое здесь: Руководство Украины, как обычно, никак не отреагировало на атаку. Что же за чмо вы выбрали, 73% подонков?
 показать весь комментарий
 
зеленому жывотному это "разведение" еще аукнется сивохой в горле.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Потрібно створювати українські війська БПЛА і починати знищувати терористів та їх безпілотники по всій лінії фронту та кордону!
 показать весь комментарий
 
нееее.... в ЗЕлю собственный народ будет стрелять после 9 декабря
 показать весь комментарий
 
 
-- его собственный народ -- в Израиловке, русскими зовут...*)
 показать весь комментарий
 
 
Ключевое здесь: Руководство Украины, как обычно, никак не отреагировало на атаку. Что же за чмо вы выбрали, 73% подонков?
 показать весь комментарий
 
 
-- та ладно... -- а с Кравчука до Пороха, скоко процентов голосовало?
На манеже одни и те же...*)
 показать весь комментарий
 
 
В Украине то же самое, местами. Это глобальное ... -- тёмное наследие Светлого Будущего.
...а щас и в Вильнюсе бабки на асфальте торгуют... -- и у них покупают!
...а Киеву до Вильнюса -- "как плотнику до столяра" *)
...и Львов впридачу... -- та же херня, с пожилыми людьми.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это могла быть и обычная граната, не обязательно супер новые боеприпас.
 показать весь комментарий
 
Ага, и я говорю... контровку из чеки вынул и жонглировал за спиной...
 показать весь комментарий
 
А что такое "контровка из чеки"? "Что за зверь такой?" Как её "вынуть" можно? И ОТКУДА? Ты гранату, хоть раз, видел? (Я уже не говорю про "держал в руках", или "применял")... Чека, вставленная в запал - это и есть "контровка", предохраняющая запал от срабатывания!!! Она устанавливается на заводе, и её не трогают до боевого применения гранаты...
 показать весь комментарий
 
 
цапы от безделия колхозят колхоз...сирийский опыт привозят....
 показать весь комментарий
 
 
зеленому жывотному это "разведение" еще аукнется сивохой в горле.
 показать весь комментарий
 
 
На том участке не было никакого разведения, тупое ты соевое животное.
 показать весь комментарий
 
 
Нелох до сих пор не выступил с заявлением по поводу атаки ВСУ напрямую из рашки...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да потому что это бред сивой кобылы, никаких доказательств нет.
 показать весь комментарий
 
 
От нелюдей Кремля можно ожидать все что угодно. Скорей бы уже Китай шарахнул по Кремлю термоядерным.
 показать весь комментарий
 
 
Судя по местам ранения был без броника. Вот тебе и спокойный участок. Скорейшего выздоровления бойцу.
 показать весь комментарий
 
 
"Сержант 46-й десантно-штурмовой бригады был ранен бомбой с российского беспилотника
у села Сизое рядом с участком разведения войск у Станицы Луганской 17 ноября."

Источник: https://censor.net.ua/n3161626

Доразводились наперсточники.
 показать весь комментарий
 
 
Бронік від бокових поранень не захистить. да і взагалі там дві невеликі пластини спереді і з заду які повині захищати основні житєві органи. Відмічено навіть бокові смертельні поранення коли куля або осколок входить з боку і застрягає в броніку з середини.
 показать весь комментарий
 
 
От боковых пулевых - нет, но у него вся спина в ранах, а от осколков броник хорошо прикрывает, от мелких даже в местах где нет плиты.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ключевое здесь: Руководство Украины, как обычно, никак не отреагировало на атаку. Что же за чмо вы выбрали, подонки?
 показать весь комментарий
 
 
Наверное там давно такого не было, но после разведения войск подобревшие, благодарные "братья" внезапно стали стрелять.

"Сержант 46-й десантно-штурмовой бригады был ранен бомбой с российского беспилотника
у села Сизое рядом с участком разведения войск у Станицы Луганской 17 ноября."





 показать весь комментарий
 
 
...а как же голову то не задело?..в каске был?
 показать весь комментарий
 
Это гениально, взрыв произошел в воздухе а значит это был новейший боеприпас.))
 показать весь комментарий
 
 
Гениально это то что ты можешь жить без мозга, а новейший боеприпас из за того что поражающие элементы из разных материалов и проблематично осколки извлекать.
 показать весь комментарий
 
 
МО НЕ ВЕРИТ СВОЕМУ СОЛДАТУ ЧТО ЕГО РАНИЛО ОСКОЛКАМИ ВРАЖЕСКОГО БОЕПРИПАСА? ИЛИ ОНИ ДУМАЛИ ЧТО ОН КИНУЛ ГРАНАТУ ВВЕРХ И СМОТРЕЛ КАК ВЗОРВЕТСЯ?
 показать весь комментарий
 
 
Ани как и немцы испытывали зарин так и эти что тот новое испытывают ! а при союзе они с немцами дружили в 1939 !
 показать весь комментарий
 
Ну что Клоун, наотводился??? Перестал стрелять???

Зе, вали, пока не поздно, вали из Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Нельзя такое писать, член РНБО Сивуха обидится!
 показать весь комментарий
 
 
И лысое чмо губы надует и начнет ненавидеть.
 показать весь комментарий
 
От руководства Украины очень далекого от интересов самой Украины и украинского народа,я другого и не ожидал. От них я ожидаю только одного - предательства и сдачи Украины.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Претензии к Бутусову вполне справедливы, дело в том что беспилотник никто не видел и не слышал, и был ли он вообще неизвестно. Еще вызывает сомнение что если он был то прилетел именно через границу а не со стороны ЛНР, никаких фактов нет.
 показать весь комментарий
 
 
на наших пацанах испытывают оружие!!! только вдумайтесь. ЗЕ, даже не догадывается, что его ждет на переговорах и с кем он собирается говорить. его там размажут как детский понос. они срали на весь мир а с ЗЕ будут договариваться, абсурд! а может сдаст все нахрен, все 73%
 показать весь комментарий
 
 
це потрібно показувати головному клоуну і його посіпакам. вибрали зрадників і сцикунів і надіються .що росія бу братня і дружня до українців. При владі зрадникі і прихильникі путіна.та тупі недоумкі.
 показать весь комментарий
 
 
Зразу після другого туру президенських виборів, коли стало ясно, що перемагає зелена пліснява різко погіршилася забеспеченість армії в усьому, починаючи з озброєння, техніки, обмундирування, харчування. Мені це відомо від знайомих добровольців які розповідали про ці незрозумілі, раптові зміни. Мало того зросли випадки приховування втрат серед особового складу Ось так панове.
 показать весь комментарий
 
 
Надо поскорее с Путиным (прости меня, господи, за такое написание!) договориться.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх