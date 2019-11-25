 Негативное отношение к действиям Зеленского с августа выросло вдвое, - опрос Деминициатив и КМИС

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом говорится в исследовании общественного мнения за ноябрь, проведенном фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

По данных социологов, в ноябре 2019 года 36% граждан считали, что Украина движется в правильном направлении, несколько больше - 39% уверены, что направление движения Украины сейчас является неправильным. В правильности движения страны преимущественно убеждены избиратели партии "Слуга народа" (50% считают направление движения правильным, а 25% - неправильным). А вот избиратели партий "Оппозиционная платформа "За жизнь" и "Европейская Солидарность", наоборот, уверены в обратном: соответственно, 69% и 74% оценивают направление движения страны как неправильное.

Исследователи отмечают, что сразу после выборов уверенности в правильности направления движения было значительно больше: в августе 2019 г. 50% опрошенных считали направление движения правильным, а 23% - неправильным. Однако и сейчас результаты значительно более оптимистичны, чем были до выборов: в августе 2018 г. лишь 11% украинцев считали, что Украина движется в правильном направлении, а 72% были уверены, что направление движения неправильное.

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"Остается высокой убежденность избирателей в правильности сделанного ими выбора на президентских выборах (69% считают, что сделали правильный выбор в обоих турах президентских выборов, 7% - что выбор был правильным только в первом туре, 5% - правильным только во втором, и только 7% ответили, что их выбор был неправильным в обоих турах). Практически те же результаты были и вскоре после второго тура выборов, в августе 2019 г. Еще больше уверенности у избирателей, что они сделалиравильна выбор на парламентских выборах (82% против 5% тех, кто расценивает свой выбор как неправильный). В то же время только 29% граждан знают, кто был избран по их мажоритарному округу, а 68% - не знают", - отмечается в исследовании.

Социологи отмечают, что 41% граждан негативно относятся к тому, что большинство новоизбранных депутатов никогда не занимались политикой, считают это позитивом существенно меньше - 24%, а по мнению 26% это может быть и позитивом, и негативом, в зависимости от того, будут ли эти депутаты учиться и привлекать квалифицированных специалистов. Причем сразу после выборов мнения избирателей были существенно иными: с негативом отсутствие политического опыта у новоизбранных депутатов воспринимали только 25%, 35% оценивали это, наоборот, как позитив, а 26%, как и сейчас, видели возможности как позитива, так и негатива.

"Всего в обществе нет единодушия в оценке формирования однопартийного большинства в Верховной Раде: поддерживают такой формат 40% и не поддерживают ровно столько - 40%", - говорится в исследовании.

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"Первые шаги деятельности Президента Зеленского и его команды 62% граждан оценивают положительно (19% - полностью положительно и еще 43% преимущественно положительно). Негативные оценки дали 24%, что вдвое больше, чем в августе", - констатировали социологи.





