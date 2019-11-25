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 Политика Украины, Экономика, За рубежом
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Все про:Витренко (465) Газпром (2943) Нафтогаз (2789)

 "Нафтогаз" готов принять от "Газпрома" газ вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Стокгольмского арбитража, - Витренко

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания готова рассмотреть возможность получения от российского "Газпрома" природного газа вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.

Об этом Витренко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Нас устраивают денежные средства, но если "Газпром" хочет оплатить этот долг через поставки газа, мы готовы рассмотреть такое предложение", - написал он.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Кроме того, в декабре 2018 года Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть информацию об активах "Газпрома" в Европе.

"Нафтогаз" уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" настаивает на новом транзитном контракте с "Газпромом" по европейским правилам, - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3161622
 
 
 Топ комментарии
 
Нет кацап, 3 - это которые мы УЖЕ выиграли, и которые суд УЖЕ пстановил отдать. По остальным суд идет.
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Никто не сомневаеться, на какой ты тут стороне.
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дурень думкою багатіє.
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Никто не сомневаеться, на какой ты тут стороне.
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лучше,конечно гасом, легче украсть
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Нет кацап, 3 - это которые мы УЖЕ выиграли, и которые суд УЖЕ пстановил отдать. По остальным суд идет.
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Ти диви який дотепний козломордый...)
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проходи мимо кацапа, здесь водки нет "Нафтогаз" готовий прийняти від "Газпрому" газ замість грошей за рахунок виплат близько $3 млрд за рішеннями Стокгольмського арбітражу, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5322
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Если газом отдадут то все одно газ должен быть по рыночной цене иначе все просрут и опять не с чем. Газ закачивать в хранилище соответственно меньше нам надо покупать и тратить валюту.но никаких популистских дешёвый газ для населения!
Это закончится тем что Беня газ заберёт себе за бесценок на свои предприятия и денежки за продукцию в офшор.
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натурой не надо... они маньку захерову паровозом прицепят...
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Ну это спорный вопрос, если не будет транзита то цена газа может резко скакнуть вверх на хабах ЕС и тогда расплатится газом Газпрому будет намного выгодней.
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Возможно, да и в любом случае брать газом нужно только летом когда цены на минимуме.
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Если дешевле, чем цена ЕС, то это выгодно и Нафтогазу.
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...так они же еще и на транзит на год согласились "Нафтогаз" готов принять от "Газпрома" газ вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Стокгольмского арбитража, - Витренко - Цензор.НЕТ 268 ....на расейе уже ржач стоит..
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Надо требовать выполнения решения суда. Новые договоры с русиш швайн чреваты новым ********** с их стороны. Можно не получить ни деньги ни газ.
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більше того, повірити в те, що рашапіди на такий обмін згодяться може лише казковий Буратіно, проте розіграти чергову газову схемку, з новообраними пройдохами від влади, запросто.
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"Нас устраивают денежные средства, но если "Газпром" хочет оплатить этот долг через поставки газа, мы готовы рассмотреть такое предложение", - написал он.

А если Газпром не хочет оплачивать этот долг, то что ты сделаешь? У мамы Коболева заберёшь премию в миллионы долларов? Так она живёт в США... Может с Америки стребуешь эти бабки?
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Продолжать действовать, как и сейчас: международные суды и заморозка внешних активов Газпрома.
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Пам'ятається, у 90-х кацапи заборгували якісь мілкій швейцарській фірмі гроші... Так вона по судах пішла, то і кораблі кацапські в портах арештовували, і навіть пілотажні Су-27 на авіашоу!
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Маме Коболева сделали предложение от которого она не смогла отказаться.


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От чо кацапи встидаються свого прапора тут?
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Если брать газом,то это должно быть намного дешевле. Как оплата бартером. Я бы рекомендовал по цене 10 % от рыночной стоимости.
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10% это слишком им жирно, предлагаю 1% от цены на хабе.))
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Почему 1% от хаба? 0% от цены на хабе - и пускай выплачивают пока газ не закончится.
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Также можно рассмотреть вопрос о том,что бы не афишировать эту невыгодную сделку для расии и ее населения. Для этого можно просто еще увеличить объем на 50 %. Итого 150 % по цене 10 % и никто не назовет вас дураками. Ни в СМИ ,ни за глаза.
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А границу на замок ? -- и шоб токо одна труба работала -- в помощь братской Ойропе. -- и каждый раз, по письменному заявлению -- с мокрой печатью. Слабо?
Не отгородимся сами -- нас потом огородят...
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Что значит готов??? Есть имущество Газпрома , которое по решению суда подлежит конфискации с счёт погашения долга. Если арбитраж считает газ(а это основные фонды) имуществом, то он полежит конфискации с учётом текущей цены на момент конфискации. Кстати судебные издержки туда тоже входят.
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идиоты, вынимают занозу из задницы гаспрема, а не используют это для давления...
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Ну значит чувачОк с ****** уже договорились...в прямом контакте...😀
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Имея деньги...купить можно гле уголно...и что угодно...
А бартер то такэ...он выгоден паРаше...у той того газу...как у собаки блох...и себестоимость его копейки....в деньгих паРаша полиняет лимонов на пятьсот...
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Т.е сесть на газовую иголочку, а также автоматически отказаться от последующих исков в сторону гаспрома.....а премии откуда брать будете 😧
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с паршивой овцы хоть шерсти клок?
или все же какая-то закулисная игра (пусть не на рояле... но тем же)
ибо идя на "соглашения" со скрепной...не будет ни денег ни газа... а только очередной наё...
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Так и премию пусть бы себе газом брали, а не деньгами.
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яким газом, додіки? каци накачают повітря і скажуть що все віддіали....
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олені зебільні, кацапи вам ніякого газу не віддатуть, хоч би ви тріснули, не смішіть білий світ, козломорді звично скажуть нікакого газа у ніх нєт, і бить нє может, ета все чюшь
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ПриватБанк вернут Коломойскому 19 декабря: Сергей Таран рассказал про неожиданный поворот
Он пишет, что решение о возвращении ПриватБанка будет подтверждено апелляционным судом

https://www.dialog.ua/business/195310_1574684818
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https://www.youtube.com/watch?v=g985FRTwI_I"В детстве любимым развлечением Путина и его дружков было пердеть в общественном транспорте",- Артемий Троицкий.
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