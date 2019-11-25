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 Происшествия, Общество
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Все про:Нацполиция (10455) преступления против Майдана (43) Закревская Евгения (40)

 В полиции отказываются увольнять сотрудников, обвиняемых в избиении майдановцев, пока не будет приговора суда, - Закревская

Правоохранители, причастные к избиению активистов Майдана в 2013-14 гг., продолжают работать в Нацполиции.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская.

"У нас даже обвиняемые до сих пор в полиции! По 30-му ноября - Бойко, Марчук, обвиняемые в избиении - продолжают работать в полиции. По 23-му января некоторые тоже. По Гриняку тоже все "хорошо"... Полиция говорит: "Дайте приговор, тогда уволим"", - сообщила она.

Читайте также: Все могло быть, как в Беларуси в 2010-м. Всех разогнали и мертвечина – люди боятся, - адвокат семей Небесной Сотни Закревская о Майдане

По ее мнению, это совершенно разные вещи – основание для привлечения к уголовной ответственности и основание для увольнения.

"Основание для увольнения - это и потеря доверия, если мы это так очень мягко назовем, и нарушение устава, что элементарно доказать", - считает Закревская.

Полное интервью с Евгенией Закревской читайте по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3161621
 
   
 Топ комментарии
 
та не, брехня. в решительно реформированной милиции такого не может быть.
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полицейская система первой вернулась к милицейскому уровню вся реформа это только пиар
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тихо, мирно дослужать до пенсії, отримають пільги, чемодан грошей на оздоровлення, що там ще?
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полицейская система первой вернулась к милицейскому уровню вся реформа это только пиар
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Сигналом до згортання реформ була відставка Деканоїдзе.
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" Сигналом до згортання реформ.." - думаю правильніше провалу і саботажу реформи, це власне аваков, із його цілковитою підтримкою, народним фронтом на чолі з кроликом.
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Аваков сам по себе. Он делает все, чтобы не обидеть себя любимого и начхать ему на народный фронт и пр.
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более того..они с ланосов пересели на мицики)
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тихо, мирно дослужать до пенсії, отримають пільги, чемодан грошей на оздоровлення, що там ще?
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та не, брехня. в решительно реформированной милиции такого не может быть.
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В полиции отказываются увольнять сотрудников, обвиняемых в избиении майдановцев, пока не будет приговора суда, - Закревская - Цензор.НЕТ 7119
... он хотел дать огонь людям(с)
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В ночь перед первым туром мне приснилось суд и распятие Христа, и запомнилась толпа с крипами - "Распни! Распни!". Там были заказчиками иудеи и здесь заказчики иудеи.
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Перед первым туром??? Это когда тур был всего один???
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Це питання підняли лише зараз, після шести років...
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І я навіть здогадуюся, чому. Планують повторити. І хочуть показати, що навіть за виконання завідомо злочинних наказів злочинців у погонах ніхто карати не буде. Демонструють кругову поруку, щоб заохотити збиватися у зграю.
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не собираюсь содержать мусарню - это гавно должно сгинуть - тогда появятся У поліції відмовляються звільняти правоохоронців, звинувачених у побитті майданівців, поки не буде вироку суду, - Закревська - Цензор.НЕТ 109 правоохранители
пока что только правонарушители - мусора нах!!!! У поліції відмовляються звільняти правоохоронців, звинувачених у побитті майданівців, поки не буде вироку суду, - Закревська - Цензор.НЕТ 4739
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Вони не тільки служать.
Вони у 2015-2018 займалися звичною справою - побиттям майданівців.
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В принципі так і є. Потрібно рішення суду що вони злочинці.
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Уволить? А кто тогда пани Монику от фулюганов будет засчисчать?
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Такими кадрами не разбрасываются. Они главный оплот любого режима.
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Голодуй, не голодуй, только суд закончит дело о Майдане. Все получат "по заслугам".
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За что увольнять? Они выполняли свой долг по службе и по приказу. А если завтра толпа пойдет на штурм Президентской администрации и Кабмина, то что должны делать Полиция и Нац гвардия - стать на колени перед толпой и слёзно умолять разойтись и никого не обижать??
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Нужно четко обозначить насколько законен был Майдан, приведший к гибели десятков тысяч людей и потери 20 процентов территории Украины. И кто виноват - Порошенко, Яценюк, Парубий и т д? Причем потери еще не окончательные, т к война еще далека от завершения. И чем она завершится никто не знает. Может еще большей трагедией
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Надо этот вопрос вынести на референдум 😀😀😀😀😀
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