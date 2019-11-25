 В полиции отказываются увольнять сотрудников, обвиняемых в избиении майдановцев, пока не будет приговора суда, - Закревская

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская.

"У нас даже обвиняемые до сих пор в полиции! По 30-му ноября - Бойко, Марчук, обвиняемые в избиении - продолжают работать в полиции. По 23-му января некоторые тоже. По Гриняку тоже все "хорошо"... Полиция говорит: "Дайте приговор, тогда уволим"", - сообщила она.

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По ее мнению, это совершенно разные вещи – основание для привлечения к уголовной ответственности и основание для увольнения.

"Основание для увольнения - это и потеря доверия, если мы это так очень мягко назовем, и нарушение устава, что элементарно доказать", - считает Закревская.

Полное интервью с Евгенией Закревской читайте по ссылке.