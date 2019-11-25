 "Нафтогаз" настаивает на новом транзитном контракте с "Газпромом" по европейским правилам, - Витренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
"Нафтогаз выразил уверенность, что поскольку благодаря эффективной совместной работе Парламента Украины, Правительства Украины, регулятора, Нафтогаза и Оператора газотранспортной системы Украины, внедрение европейских правил в Украине идет по согласованному графику, Газпром теперь имеет все возможности для того, чтобы заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину по этим правилам. Мы еще раз отметили, что "Нафтогаз" согласен с вариантом заключения контракта на транзит, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович. Добавлю, что у нас нет никакого сомнения, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинского и российской стороны", - отметил Витренко.
Также "Нафтогаз" отметил, что если "Газпром" рассматривает свое предложение как вариант на случай чрезвычайной ситуации, то есть если "Газпром" не успеет заключить долгосрочный контракт на транзит, то такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам.
По словам Витренко, в "Нафтогазе" отметили, что готовы конструктивно рассматривать предложения "Газпрома" по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующего мирового соглашения. На сегодняшний день по окончательному и обязательному для исполнения решению Стокгольмского арбитража, который определен в нашем контракте с "Газпромом" как механизм разрешения споров, "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" примерно $3 млрд.
"Нас устраивают денежные средства, но если Газпром хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение", - подчеркнул Витренко.
В то же время в ответе говорится, что урегулирование предыдущих и новых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом", отзыв жалобы в антимонопольный орган Евросоюза на нарушения со стороны "Газпрома", а также урегулирования ситуации со штрафом, который Антимонопольный комитет Украины наложил на "Газпром", не может быть предпосылкой для продолжения транзита, поскольку новый контракт на транзит должен заключаться по европейским правилам с обособленным от "Нафтогаза"оператором, и такой контракт должен быть справедливыми и сбалансированным сам по себе.
Напомним, "Газпром" 18 ноября направил НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. Также Украине предлагается отказаться от всех претензий в международном арбитраже.
аргументируй
... ты хотел сказать мопед?)
ты ваще взрослый? на работу ходишь?)
покажи мне контору где манаг получит свои бонусы до того как бабло зайдёт на счет компании? кроме нафтогаза у тебя еще варианты есть?
Буква м рядом находиться.(с)
1. сколько тебе лет
2. за кого ты будешь голосовать на следующих выборах президента Украины
из достоверных источников?
которые кобелёв, витренко и к распилили сразу же после решения упоминаемого тобой стокгольмского суда?
В качестве компенсации наших убытков по решению предыдущего Стогкольмського арбитража Украина уже фактически получила газ стоимостью более 2 млрд долл., который был поставлен Газпромом в Украину и средства от реализации которого были фактически уплачены в госбюджет в виде налогов и дивидендов "Нафтогаза". Газпром еще остается нам должен 3 млрд долл.По расчетам, взыскание этого долга в будет 2020 году, если моника зелох не лизнёт газпрому
внимательно всмотритесь в эти самодовольные чванливые иудо-кацапские рожи (потому что Соловев/Шапиро), и вслушайтесь в слова песни и посмотрите на реакцию зала на эти слова..
Украине и Европе перекроем газ! Солирует Соловьёв!
kurwa, до якої ницости треба було опуститися.
газ по 5 рублей ннада?
)(уйло как всегда "всех переиграл".....
2. Начиная с 2021 года транзит газа ПРЕКРАЩАЕТСЯ.
3. Газотранспортная система работает как газовый хаб, для ХРАНЕНИЯ американского и среднеазиатского газа.
4. США обеспечивают поставки газа и силовое обеспечение проекта (новые базы в Польше)
5. Польша обеспечивает строительство перемычки в гтс, приёмку и транзит газа.
6. Украина обеспечивает хранение и покупку для своих нужд.
7. Россия малость денег даст на это (по судам)
Ваще у дебила не фишка а фишечка. Раз плюнула и то в газового эксперта Jhon Smith 7b0f2b20 попала. Что же Вы все своё невежество тычите. Ты деревня не мне а Газпрому, Нефтегазу и ЕС обьясни правила 3-го энергопакета для Украины. А твою фотографию я в коллекцию оставлю.
Что значит для Украины разблокировка Данией "Северного потока-2".
Если же украинская сторона на этот вариант не согласится, то у Европы в запасе есть план "Б" - наша страна, присоединившись к третьему энергопакету ЕС, должна выставлять трубопровод на аукционы, то есть, Россия сможет прокачивать газ через нашу ГТС в любом случае.