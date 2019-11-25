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 Политика Украины
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 "Нафтогаз" настаивает на новом транзитном контракте с "Газпромом" по европейским правилам, - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" в ответе на официальное предложение российского "Газпрома" заявил, что стороны должны продолжать обсуждать продление транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

"Нафтогаз выразил уверенность, что поскольку благодаря эффективной совместной работе Парламента Украины, Правительства Украины, регулятора, Нафтогаза и Оператора газотранспортной системы Украины, внедрение европейских правил в Украине идет по согласованному графику, Газпром теперь имеет все возможности для того, чтобы заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину по этим правилам. Мы еще раз отметили, что "Нафтогаз" согласен с вариантом заключения контракта на транзит, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович. Добавлю, что у нас нет никакого сомнения, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинского и российской стороны", - отметил Витренко.

Также "Нафтогаз" отметил, что если "Газпром" рассматривает свое предложение как вариант на случай чрезвычайной ситуации, то есть если "Газпром" не успеет заключить долгосрочный контракт на транзит, то такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам.

По словам Витренко, в "Нафтогазе" отметили, что готовы конструктивно рассматривать предложения "Газпрома" по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующего мирового соглашения. На сегодняшний день по окончательному и обязательному для исполнения решению Стокгольмского арбитража, который определен в нашем контракте с "Газпромом" как механизм разрешения споров, "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" примерно $3 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отказ от претензий Нафтогаза к Газпрому в арбитражах экономически нецелесообразен, - Витренко

"Нас устраивают денежные средства, но если Газпром хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение", - подчеркнул Витренко.

В то же время в ответе говорится, что урегулирование предыдущих и новых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом", отзыв жалобы в антимонопольный орган Евросоюза на нарушения со стороны "Газпрома", а также урегулирования ситуации со штрафом, который Антимонопольный комитет Украины наложил на "Газпром", не может быть предпосылкой для продолжения транзита, поскольку новый контракт на транзит должен заключаться по европейским правилам с обособленным от "Нафтогаза"оператором, и такой контракт должен быть справедливыми и сбалансированным сам по себе.

Напомним, "Газпром" 18 ноября направил НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. Также Украине предлагается отказаться от всех претензий в международном арбитраже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры по транзиту между Украиной и РФ должны продолжиться в трехстороннем формате, - Витренко

Нафтогаз настаивает на новом транзитном контракте с Газпромом по европейским правилам, - Витренко 01
Нафтогаз настаивает на новом транзитном контракте с Газпромом по европейским правилам, - Витренко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161618
 
   
 Топ комментарии
 
наблюдательный мовет(с)
... ты хотел сказать мопед?)
ты ваще взрослый? на работу ходишь?)
покажи мне контору где манаг получит свои бонусы до того как бабло зайдёт на счет компании? кроме нафтогаза у тебя еще варианты есть?
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премию с 22 ярдов которые нам отдадут кацаппы уже отослал маме в мацкву?
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Незебаром віддадуть, готуй мішок для бабла. Бгггг.
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Я понимаю, что быдло просто коребит от тпремии в 1%. Только премию дали за УЖЕ зачтенный долг.
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Я уже написал. Что премия была в виде 1% за вингранный и зачтенный в счет выиграша долг. Премию решили выдать в наблюдательном мовете, в которм большиснтво и глава - иностранцы. Тоесть они говорят - отличный результат, за такие победы давать 1% от выигранного. В любом секторе. Вот если кто официально сбросит долг овоща в 3 миллиарда рашке - тому 30 миллионов премии. Вот это - не быдло. А вот ты - именно быдло. которое кричит - ааа, почему премию дали, почему вася разнорабочий так не получил.
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наблюдательный мовет(с)
... ты хотел сказать мопед?)
ты ваще взрослый? на работу ходишь?)
покажи мне контору где манаг получит свои бонусы до того как бабло зайдёт на счет компании? кроме нафтогаза у тебя еще варианты есть?
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Я хотел написать совет. Буква м рядом находиться. Но да, как я понимаю все что ты можешь - придраться к опечаткам.
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чудак ты "Нафтогаз" наполягає на новому транзитному контракті з "Газпромом" за європейськими правилами, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5750

Буква м рядом находиться.(с)
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Так я Яудак или Судак? . Ты настолько неудачник, что даже пошутить не можешь.
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Ну что еще может ответить зависливое было? не по существу же?
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Завистливое быдло. И да. у меня западает клавиатура. Это тебе тема на еще один пост.
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Я же говорю, что примитивные сообщения у тебя получаються, в отличие от нулевой способности написать хоть что то по существу.
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по существу у меня к тебе только два вопроса
1. сколько тебе лет
2. за кого ты будешь голосовать на следующих выборах президента Украины
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По существу - это про нафтогаз. А у тебя - только придолюаться к собеседнику.
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Да, по теме бабло зайдет. Если бы у тебя был хоть грам мозгов - то ты понял бы, что я написал, что бабло УЖЕ зашло. если у тебя был долг в банке например штуку баксов, а вася тебе должен был тоже штуку. И вот если по суду тебе эту штуку из банка списали васиным долгом - это означает что вася тебе ОТДАЛ штуку. Просто по другому. Вот нафтогаз УЖЕ получил официальное списание 2 миллиардов, которые был должен рашке.
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откуда инфа шо получил?
из достоверных источников?
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Инфа из официпальных источников. Называеться решение стокгольмского арбитража. Являеться публичным и открытым документом. Но я понимаю, что быдло не читает решение, а максимум канал г+г смотрит.
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я тебя спрашиваю когда газпром отдал иди зачел нам эти деньги?
которые кобелёв, витренко и к распилили сразу же после решения упоминаемого тобой стокгольмского суда?
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А я написал. В тот момет, как арбитраж постановил. Мало того, что это решение арбитража - так газпром уже даже в своих самых больших хотелках этот долг не требует.
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специально для быдла, то - что знают все нормальные люди, не смотрящие зомбоящик:
В качестве компенсации наших убытков по решению предыдущего Стогкольмського арбитража Украина уже фактически получила газ стоимостью более 2 млрд долл., который был поставлен Газпромом в Украину и средства от реализации которого были фактически уплачены в госбюджет в виде налогов и дивидендов "Нафтогаза". Газпром еще остается нам должен 3 млрд долл.По расчетам, взыскание этого долга в будет 2020 году, если моника зелох не лизнёт газпрому
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И да, маме в москву - это по фрейду? Видать у самого мама в маскве?
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О, значит я угадал. Что, живешь на мамины деньги. которая у кацапов туалеты моет?
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Договір потрібен в першу чергу самому Газпрому. Потоки не зможуть забезпечити потреби Європи.
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Ты уверен ? Газпром сейчас качает через Украину по максимуму пропускной способности - следовательно, хочет забить под завязку ПХГ в Европе. Очевидно, они готовятся остановить транзит с 1 января. А СП-2 достроен на 95% и даже при плохом раскладе они введут его в строй к середине года. И дальше шо, думаешь им будет нужен этот договор с Нафтогазом ?
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Це висновки експертів. Навіть з ПП-2 потужності не вистачатиме щоб задовольнити потреби Європи в газюкі.
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Неа, оба потока из-за третьего энергопакета каличные. На полную мощность они соизмеримы с ГТС. Но )(уйло в 2009-м году на Мюнхенской конференции вякнул про "газовое оружие".... ну и сразу накаркал на свою голову. "Нафтогаз" наполягає на новому транзитному контракті з "Газпромом" за європейськими правилами, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4441 Так что по факту винторогие имеют две половины от двух газопроводов. Поэтому Грязьпром и хипишует сейчас с прокачкой, им надо продержаться пока не вымутят новый договор, а иначе мама не горюй.......
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очень важно что бы все, кто читает эту новость про газовые переговоры с **********, вспоминали видео с Соловьевым за 2008 год...
внимательно всмотритесь в эти самодовольные чванливые иудо-кацапские рожи (потому что Соловев/Шапиро), и вслушайтесь в слова песни и посмотрите на реакцию зала на эти слова..
Украине и Европе перекроем газ! Солирует Соловьёв!
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і пускають газ (бульбашки) "Нафтогаз" наполягає на новому транзитному контракті з "Газпромом" за європейськими правилами, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3551
kurwa, до якої ницости треба було опуститися.
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ты точно такая же гнида, только намного мельче! "Нафтогаз" наполягає на новому транзитному контракті з "Газпромом" за європейськими правилами, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8115
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бгг, зачем газпрому долгосрочный контракт с украиной на невыгодных условиях ? он спокойно потянет время до полного запуска турецкого и северного потоков, а украинская труда будет отлично смотреться в виде металлолома, даже прибыль какую то принесет
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Бгг, затем, убогий, что в Грязьпроме не все кацапы с одной извилиной как у тебя.... "Нафтогаз" наполягає на новому транзитному контракті з "Газпромом" за європейськими правилами, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1916 Не даром финансовое управление Грязьпрома в Голландии находится, а не в *********.... вот там среди людей некоторые винторогии ума и поднабрались. "Нафтогаз" наполягає на новому транзитному контракті з "Газпромом" за європейськими правилами, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1916 А для дебилов, вроде тебя, объясню отдельно, украинская ГТС не попадает под действие "третьего энергопакета ЕС" как построенная за долго до его принятия. Так что соси молча, весь СП-2 упирается в 12 мильный участок в территориальных водах Германии и через этот участок Грязьпром может прокачать только половину мощности газопровода, а на ГТС эти ограничения не распространяются ....
)(уйло как всегда "всех переиграл"..... "Нафтогаз" наполягає на новому транзитному контракті з "Газпромом" за європейськими правилами, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1916
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так и есть. правда немцы недавно внесли поправки, которые выводят сп-2 из под действий третьего энергопакета ЕС
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Да ты шо? Какой кошмар....... "Нафтогаз" наполягає на новому транзитному контракті з "Газпромом" за європейськими правилами, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4949 а может все наоборот........ Ты сначала разберись, а потом лезь в тему..... А заодно попытайся объяснить почему прокацапская АдГ в падучей билась пытаясь не допустить этого голосования в Бундестаге.
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Не будет никакого транзита. Газпрем легче неустойки бешенные заплатит чем новый контракт подпишет.
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1. По 3-му энергопакету Украина ОБЯЗАНА предоставить свои мощности для транзита (ясно что за деньги)
2. Начиная с 2021 года транзит газа ПРЕКРАЩАЕТСЯ.
3. Газотранспортная система работает как газовый хаб, для ХРАНЕНИЯ американского и среднеазиатского газа.
4. США обеспечивают поставки газа и силовое обеспечение проекта (новые базы в Польше)
5. Польша обеспечивает строительство перемычки в гтс, приёмку и транзит газа.
6. Украина обеспечивает хранение и покупку для своих нужд.
7. Россия малость денег даст на это (по судам)
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Зачем Деникин мало вешал хамов?

Ваще у дебила не фишка а фишечка. Раз плюнула и то в газового эксперта Jhon Smith 7b0f2b20 попала. Что же Вы все своё невежество тычите. Ты деревня не мне а Газпрому, Нефтегазу и ЕС обьясни правила 3-го энергопакета для Украины. А твою фотографию я в коллекцию оставлю.
Что значит для Украины разблокировка Данией "Северного потока-2".

Если же украинская сторона на этот вариант не согласится, то у Европы в запасе есть план "Б" - наша страна, присоединившись к третьему энергопакету ЕС, должна выставлять трубопровод на аукционы, то есть, Россия сможет прокачивать газ через нашу ГТС в любом случае.

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Вітренко молодець! Аби тільки Зеля не вплутався в останній момент зі своїми курячими мізками. Щоб там не казала балаболка з розплетеною косою, яка 10 років тому уклала кабальний контракт із Пу, Вітренко цілком заслужено отрмав премію. Так і має бути. До речі, я при всій відразі до Янека вважаю, що в тюрму Юльку посадили цілком слушно: бо її посадили не за політичні переконання, а за те, що вона сфальшувала рішення Кабміну й змусила Дубину підписати контракт з Міллером
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