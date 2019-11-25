 "Нафтогаз" настаивает на новом транзитном контракте с "Газпромом" по европейским правилам, - Витренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

"Нафтогаз выразил уверенность, что поскольку благодаря эффективной совместной работе Парламента Украины, Правительства Украины, регулятора, Нафтогаза и Оператора газотранспортной системы Украины, внедрение европейских правил в Украине идет по согласованному графику, Газпром теперь имеет все возможности для того, чтобы заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину по этим правилам. Мы еще раз отметили, что "Нафтогаз" согласен с вариантом заключения контракта на транзит, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович. Добавлю, что у нас нет никакого сомнения, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинского и российской стороны", - отметил Витренко.

Также "Нафтогаз" отметил, что если "Газпром" рассматривает свое предложение как вариант на случай чрезвычайной ситуации, то есть если "Газпром" не успеет заключить долгосрочный контракт на транзит, то такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам.

По словам Витренко, в "Нафтогазе" отметили, что готовы конструктивно рассматривать предложения "Газпрома" по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующего мирового соглашения. На сегодняшний день по окончательному и обязательному для исполнения решению Стокгольмского арбитража, который определен в нашем контракте с "Газпромом" как механизм разрешения споров, "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" примерно $3 млрд.

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"Нас устраивают денежные средства, но если Газпром хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение", - подчеркнул Витренко.

В то же время в ответе говорится, что урегулирование предыдущих и новых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом", отзыв жалобы в антимонопольный орган Евросоюза на нарушения со стороны "Газпрома", а также урегулирования ситуации со штрафом, который Антимонопольный комитет Украины наложил на "Газпром", не может быть предпосылкой для продолжения транзита, поскольку новый контракт на транзит должен заключаться по европейским правилам с обособленным от "Нафтогаза"оператором, и такой контракт должен быть справедливыми и сбалансированным сам по себе.

Напомним, "Газпром" 18 ноября направил НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. Также Украине предлагается отказаться от всех претензий в международном арбитраже.

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