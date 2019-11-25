 88% украинцев считает важным доведение до конца расследования убийства Гандзюк, - опрос Деминициатив и КМИС

Об этом говорится в исследовании общественного мнения за ноябрь, проведенном фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, передает Цензор.НЕТ.
По данным социологов, о деле об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк слышали 73% населения.
"Эффективными действия правоохранительных органов по этому делу считают лишь 9%, а 74.5% оценивают действия правоохранителей как неэффективные. Причем 89% опрошенных заявили, что для них лично важно, чтобы расследование этого дела довели до конца и только 6% это не важно", - говорится в результатах исследования.
При этом 50,9% респондентов считают, что очень важно чтобы расследование гибели активистки Екатерины Гандзюк довели до конца, 37,9% считают, что это в целом важным, 4,1% считают не очень важным, 2,3% - совсем не важным. Затруднились ответить 4,8% опрошенных.
Основную ответственность за раскрытие преступлений, связанных с деятельностью общественных активистов, по мнению опрошенных, несут в первую очередь прокуратура (66%), полиция (57%) и суды (38%).
По данным исследования, 84% граждан считают нападения на гражданских активистов важной проблемой. Поэтому не случайно, что 77% опрошенных уверены, что быть общественным активистом в Украине не является безопасным и лишь 14% уверены в безопасности.
Вместе с тем, по данным социологов, об общественной инициативе "Кто заказал Катю Гандзюк?" слышали 34% украинцев, одновременно поддерживают эту инициативу 85% и только 5% - не поддерживают.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.
28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.
15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.
3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.
31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.
24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.
а если бы 88% были бы против доведения до конца дела ..., то мусора кинули это дело в мусорку, и прокурорские закрыли дело "за неактуальностью"?
Обосрались, Зебобики?
На фоне провала марионеток Коломойского на всех фронтах и предстоящего унизительного поражения Украины это самое важное?
І це при тому, що, можливо 80% українців не знають нічого про цей злочин (десь щось чули від Г+Г під час виборчої кампанії) й не хочуть знати.
Если бы 88% были против?
Авакян Рюкзак забил бы на дкло БОЛТ!?)))
Тобто розслідування вбивства ,наприклад,умовного Зєлєнского-надважливе,якогось Іванова-"та нехай розслідують,їм же за це гроші платять",а умовного Януковича- "здох Мартин,і х... зним" ?
Оця цифра-84% говорить лише про успішно проведену інформ. операцію "переслідування активістів" .Захоче Бєня цю цифру знизити втричі,-вже завтра дізнаємось про корупціонерку Гандзюк і оплату послуг Седлецької,Бігуса,Лєщєнка і пари сотень ГОшок.