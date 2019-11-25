 Подозреваемый в госизмене экс-замминистра Бровченко вышел под залог в 570 тыс. грн

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом сообщил адвокат Бровченко Сергей Стретович.
"Юрий Бровченко освобожден из-под стражи под залог", - сказал он.
По словам адвоката, Бровченко освободили из СИЗО 20 ноября.
Отмечается, что ранее Апелляционный суд оставил в силе арест Бровченко, но снизил залог в 6 раз: с 3,4 млн гривен до 570 тыс. гривен.
Напомним, 22 октября контрразведка СБУ задержала экс-заместителя министра экономики Юрия Бровченко в аэропорту. В СБУ сообщали, что Бровченко задержали за нанесение масштабного ущерба обороноспособности Украины. В связи с этим "он подозревается в государственной измене".
Это должно звучать так: соверши тяжкое преступление и выйди на свободу!.. а затем ,ты пойдешь на сделку со следствием, получишь четыре года условно!.. и уедешь жить в Рашку на пенсию от ФСБ...