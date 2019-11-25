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 Политика Украины
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Все про:залог (371) государственная измена (319) Бровченко Юрий (4)

 Подозреваемый в госизмене экс-замминистра Бровченко вышел под залог в 570 тыс. грн

Бывший заместитель министра экономики Юрий Бровченко, подозреваемый в государственной измене, вышел из СИЗО после внесения 570 тыс. гривен залога.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом сообщил адвокат Бровченко Сергей Стретович.

"Юрий Бровченко освобожден из-под стражи под залог", - сказал он.

По словам адвоката, Бровченко освободили из СИЗО 20 ноября.

Отмечается, что ранее Апелляционный суд оставил в силе арест Бровченко, но снизил залог в 6 раз: с 3,4 млн гривен до 570 тыс. гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко с возможностью выхода под залог в 3,4 млн грн

Напомним, 22 октября контрразведка СБУ задержала экс-заместителя министра экономики Юрия Бровченко в аэропорту. В СБУ сообщали, что Бровченко задержали за нанесение масштабного ущерба обороноспособности Украины. В связи с этим "он подозревается в государственной измене".

Источник: https://censor.net.ua/n3161609
 
 
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почем нынче предать страну..., видно, что расценки сильно упали...
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Коли буде відмінена застава за важкі злочини? Чи будь яка влада дрібних злочинів не вчиняє?
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Акуеть! - кричали гости. Боевого генерала за халатность - в СИЗО, а 3,14дара в галстуке за госизмепну на волю с чистой совестью. Мы на пороге большого шухера , господа. Пора на Йолку! Подозреваемый в госизмене экс-замминистра Бровченко вышел под залог в 570 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8689
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Все верно, да? Это ж не волонтер, и не доброволец. Это ж всего лишь предатель. А СБУ наказать, за то, что задержали такого "уважаемого". Это пи*дец какой то.
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********!. .что с нашим государством не так!!!. почему наше государство, через ущербные УПК и УК, стимулирует население на "госизмену" и другие преступления????????????!!!!!!!!
Это должно звучать так: соверши тяжкое преступление и выйди на свободу!.. а затем ,ты пойдешь на сделку со следствием, получишь четыре года условно!.. и уедешь жить в Рашку на пенсию от ФСБ...
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За скільки ви там ******** Ляшка випускаєте? зебілиблдь.
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рішуче реформовані судді не перестають нас тролити.
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Да, госизмена у нас очень демократичная. 24 к$ - практически даром
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