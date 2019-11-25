 Все могло быть, как в Беларуси в 2010-м. Всех разогнали и мертвечина – люди боятся, - адвокат семей Небесной Сотни Закревская о Майдане

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Повсюду была кровь. Реально кровь на асфальте, люди с окровавленными головами, переполненные скорые - одна, вторая, третья... И эти наглые рожи, которые тебе просто ржут в лицо и говорят, что здесь ничего не произошло... Мы ходили, что-то пытались снимать. Я увидела Любомиру, хрупкую женщину лет 70. Ей дубинкой переломали руку. Это была дичь", - вспоминает адвокат.

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"Понятно, что всем было страшно... И мы тогда еще этого не знали, но на следующий день было возбуждено уголовное производство именно против людей, которые были под стелой. И только из-за того, как закончились эти события, я считаю, и не привлечены эти люди к ответственности. На самом деле все могло быть совершенно иначе. И я видела, как это было наоборот в Беларуси в 2010 году - там тоже были мои друзья, был разгон. И все. После этого там просто мертвечина - все молчат, все боятся. До сих пор", - сказала Закревская.

Полное интервью с Евгенией Закревской читайте по ссылке.