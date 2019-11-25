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Все про:протест (4571) преступления против Майдана (43) Закревская Евгения (40)

 Все могло быть, как в Беларуси в 2010-м. Всех разогнали и мертвечина – люди боятся, - адвокат семей Небесной Сотни Закревская о Майдане

Адвокат семей погибших активистов Майдана была свидетелем разгона студентов "Беркутом" ночью 30 ноября.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Повсюду была кровь. Реально кровь на асфальте, люди с окровавленными головами, переполненные скорые - одна, вторая, третья... И эти наглые рожи, которые тебе просто ржут в лицо и говорят, что здесь ничего не произошло... Мы ходили, что-то пытались снимать. Я увидела Любомиру, хрупкую женщину лет 70. Ей дубинкой переломали руку. Это была дичь", - вспоминает адвокат.

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"Понятно, что всем было страшно... И мы тогда еще этого не знали, но на следующий день было возбуждено уголовное производство именно против людей, которые были под стелой. И только из-за того, как закончились эти события, я считаю, и не привлечены эти люди к ответственности. На самом деле все могло быть совершенно иначе. И я видела, как это было наоборот в Беларуси в 2010 году - там тоже были мои друзья, был разгон. И все. После этого там просто мертвечина - все молчат, все боятся. До сих пор", - сказала Закревская.

Полное интервью с Евгенией Закревской читайте по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3161608
 
 
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Порошенко не расследовал. Значит ему это неинтересно и невыгодно. - Пять лет,мусье...
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когда порошенко понял что пролетает на выборах - то резко решил что надо посрубать деревья на Институтской и убрать брусчатку.. подозрительная активность ..
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Крым чей ?
Порошенко лично расследовал, срубал деревья и даже убивал небесную сотню. А беркутня крымская с мордорским оружием и янукович "тем не менее ни у чьем не виноваты". Как вы задолбали переворачивать все с ног на голову и годами все сваливать на папередников.
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Інакше, як у Білорусі, бути не могло. Бо починалось вже мочилово, а там було вже і недалеко до вуличних боїв (якби яник не злиняв). Ну урили би наприклад майданівців - а решта Києва, а регіони.
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Интересно, где была эта адвокатша, когда Петруха разгонял Михо-майдан?
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