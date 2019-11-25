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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (3742) Песков (985) Путин (25178) нормандская четверка (793)

 Песков об отдельной встрече Путина с Зеленским в Париже: Никаких наметок по программе пока нет

Программа участия президента России Владимира Путина в саммите в "нормандском формате" пока находится в стадии проработки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Путин в Париже провести двустороннюю встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Пока нет никаких наметок по программе. Это все в стадии подготовки", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Естественно - это подготовка между четырьмя столицами. Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 75% украинцев поддерживают проведение переговоров Зеленского с Путиным по Донбассу, - опрос Деминициатив и КМИС

"Пока ясно только, что будет "нормандский формат". Так или иначе, в рамках "нормандского формата" все четыре президента встретятся. А все остальное, что "на полях" будет происходить, - эти модальности согласовываются", - продолжил Песков.

В "нормандский формат" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и РФ. Лидеры стран "нормандской четверки", как ожидается, встретятся в Париже 9 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3161606
 
 
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Якщо заговорило, то тема чи вже перетирається, чи вже запланували
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Не парьтесь с протоколом...
ЗЕня сдас все без пыли и шума!)))
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Бо 73% дурников уже в этом году хотят жрать оливье с тазика и смотреть Голубой огонек...
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Наметок может и нет. Но игла скоро в жопу воткнется.
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программа: моника исполняет свой коронный номер щеголяя депиляцией
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Даже интересно какую из симфоний бетховена зеля будет исполнять хером на рояле в париже...😂
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Нужно двойника Зеленского отправить в Париж,там всё равно все двойники будут на встрече. Песков об отдельной встрече Путина с Зеленским в Париже: Никаких наметок по программе пока нет - Цензор.НЕТ 2808
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Скорее бы уже этот сходняк прошел. Много шума вокруг лажи,которая постигнет клована.
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Хорошо все таки, что зепупа през зекретинов, а то, как кацапье им подтерается, белому человеку такой стыдобы не выдержать...
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НОРМАНДИЯ!!!
Скоро Зе там высадится и закончит войну победой. Измотанный войной путин подпишет любые бумаги, только бы не усиливали санкции. Зеля принесёт нам победу! Капитуляция московии, полный вывод войск рашки и восстановление контроля над ОРДЛО. И это всё на НАШИХ условиях. Песков об отдельной встрече Путина с Зеленским в Париже: Никаких наметок по программе пока нет - Цензор.НЕТ 5837 Песков об отдельной встрече Путина с Зеленским в Париже: Никаких наметок по программе пока нет - Цензор.НЕТ 1026
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М-да, программы нет, только секс. 75% малороссов хотят это увидеть.
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Ze: "На Нормандській зустрічі я поставлю питання ребром:
" Де наші унітази?"

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