 Песков об отдельной встрече Путина с Зеленским в Париже: Никаких наметок по программе пока нет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Путин в Париже провести двустороннюю встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Пока нет никаких наметок по программе. Это все в стадии подготовки", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Естественно - это подготовка между четырьмя столицами. Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка", - сказал Песков.

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"Пока ясно только, что будет "нормандский формат". Так или иначе, в рамках "нормандского формата" все четыре президента встретятся. А все остальное, что "на полях" будет происходить, - эти модальности согласовываются", - продолжил Песков.

В "нормандский формат" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и РФ. Лидеры стран "нормандской четверки", как ожидается, встретятся в Париже 9 декабря.