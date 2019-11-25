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 На украинско-молдавской границе завершается реконструкция двух пунктов пропуска, - Госпогранслужба

На украинско-молдавской границе завершается реконструкция пунктов пропуска "Кучурган - Первомайск" и "Рени - Джурджулешты".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас идет ремонт пунктов пропуска "Кучурган" и "Рении", который сделает их более современными и комфортными. ЕС также профинансировал оборудование для автоматизированного обмена информацией, благодаря которому время оформления автомобилей и путешествующих на границе должно значительно сократиться. Изменения почувствуют около трех миллионов человек, ежегодно пересекающих совместную границу Украины и Молдовы", - говорится в сообщении.

На украинско-молдавской границе завершается реконструкция двух пунктов пропуска, - Госпогранслужба 01

По данным ведомства, работы по модернизации пункта пропуска "Кучурган" почти полностью завершены, а в пункте пропуска "Рени" строительные работы продолжаются согласно графику. На реконструкцию пункта пропуска "Кучурган" всего предусмотрено более 36 млн грн, а пункта пропуска "Рении" - более 17 млн грн.

Ожидается, что в результате реализации проекта повысится эффективность пограничного и таможенного контроля и качества предоставления услуг на границе, уменьшатся очереди, сообщают в Госпогранслужбе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161604
 
 
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