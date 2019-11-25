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Все про:легкая атлетика (83) спорт (1786) Магучих (1)

 "Восходящая звезда": 18-летняя украинка Магучих стала лучшей молодой легкоатлеткой мира в 2019 году

Легкоатлетка Ярослава Магучих, которая специализируется на прыжках в высоту, победила в премии "Восходящая звезда" от Международной ассоциации легкоатлетических федераций

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщает официальный сайт организации.

Кроме украинки на награду были номинированы Британи Андерсон из Ямайки (бег с препятствиями), эфиопки Лемлем Хайлу (бег) и Гленда Морейон (спортивная ходьба), а также американка ШаКарри Ричардсон (спринт).

В конце октября Магучих стала победительницей аналогичной премии среди европейских легкоатлеток.

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18-летняя Магучих – чемпионка Европы среди юношей и юниоров, а также золотой призер Юношеских Олимпийских игр. В июле этого года украинка стала самой молодой спортсменкой, которой удалось преодолеть двухметровый барьер. В октябре 2019 года Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров, преодолев высоту в 2,04 метра, и стала серебряным призером взрослого чемпионата мира по легкой атлетике.

На премию "Восходящая звезда" среди мужчин претендовал украинец Михаил Кохан. Награду получил эфиоп Селемон Барега (бег).

Источник: https://censor.net.ua/n3161603
 
   
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Та вже краще усюди бачити зуї, аніж зраду.
Бо коли дивишся на 18-річну красуню, котра ще й спортсменка світового рівня, і все одно вбачаєш негатив - то це ж борошна так жити в пічалі й біде.
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+++++++++++++++
Яка гарненька дівчиночка, я аж мову з рота вивалив

"Зірка, що сходить": 18-річна українка Магучіх стала найкращою молодою легкоатлеткою світу в 2019 році - Цензор.НЕТ 6441
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Спорт убивает. Если он напоказ другим. Перегрузки организма,человек не замечает нарочно ради результата. Итог - смерть. Не часто,но и не слишком редко.
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Та ще й яка сексі дівчинка Україна милується! 😍😍😍

"Зірка, що сходить": 18-річна українка Магучіх стала найкращою молодою легкоатлеткою світу в 2019 році - Цензор.НЕТ 7923
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