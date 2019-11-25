 Наемники РФ обстреляли Марьинку, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны о ситуации в ООС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Сегодня, 25 ноября, в 11.30 утра из направления от микрорайона Трудовские оккупированного Донецка российско-оккупационные войска начали обстрел по нашим защитникам Марьинки из стрелкового оружия. По имеющейся информации, потерь среди наших защитников нет", - сообщили в министерстве.
С начала текущих суток зафиксирован только обстрел Марьинки.
Да потому что Беня и ответить может. А у клоуна отводы.. перемирия... короче мир-дружба. Потому можно и стрелять и бомбить..
Каждый день: никто из них не пострадал.... никто из них не пострадал.. При этом госпитали переполнены, ежедневно десятки раненых... Может хватит лапшу людям вешать на уши???
3 год ·
Сделайте репост, в Киев прибыл борт с ранеными!!
По столичному шоссе снова неслась вереница скорых, за последние две недели на передовой было ранено 26 воинов!!
Среди них есть с ампутациями ног, к сожалению есть и погибшие.
К нам привезли бойцов в тяжелом и среднем состоянии, несколько сразу забрали в реанимацию. Сдать кровь можно в центре крови, на территории госпиталя, Госпитальная 18, понедельник-четверг с 9-12.
У нас так же есть потребности в двух обезболивающих, это дексалгин и кетанов в ампулах, нужны подкладки под раны, а так же вода в бутылках, соки, питьевые йогурты, для перекуса воинов колбаса, сыр и кофе, чай, сладкое.
Можно овощи и фрукты. Из одежды спорт костюмы и футболки. Это все мы покупаем для ребят. В этом месяце я оплатила два ВАК аппарата для ран( 140 тыс грн)и сегодня выкупаю ещё один ВАК(70 тыс).
Напоминаю, кто ещё не знает, мы находимся в центр госпитале в отделении травматологии, в столовой с обеда. Госпитальная 18, метро Печерск. Предупреждаю, что комменты ватников и истеричек, буду сразу удалять. Все отчеты я выкладываю у себя на стр, по вопросам, пишите в личку.
Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья.
Что такое Путин? Это мерзость,
Гнусность и коварство на престоле.
Беспардонно всюду сеет свою подлость,
Озабочен лишь своей судьбою.
Беспардонно всюду сеет свою подлость,
Озабочен лишь своей судьбою.
Что такое Путин? Это жадность,
Алчность, растлевающая душу.
Эти миллиарды в жизни не потратишь,
У народа всё равно воруешь.
Эти миллиарды в жизни не потратишь,
У народа всё равно воруешь.
Вова Путин - дни сочтены.
Вова - это финиш игры.
Сколько осталось - год или два?
Сгинешь, как крыса, ты навсегда.
Что такое Путин? Это наглость,
Легитимность как у самозванца.
Мелкою шпаною вырос в подворотне,
Гопником у власти и остался.
Мелкою шпаною вырос в подворотне,
Гопником у власти и остался.
Что такое Путин? Это трусость,
Без бронежилета никуда не ходит.
На понтах одна сплошная борзость,
За дела ответ держать не хочет.
На понтах одна сплошная борзость,
За дела ответ держать не хочет.
Вова Путин - дни сочтены.
Вова - это финиш игры.
Сколько осталось - год или два?
Сгинешь, как крыса, ты навсегда.
Что такое Путин? Это фейки.
Ложь, вранье летают по планете.
Он лапшу на уши хочет всем развесить,
Его тролли гадят в интернете.
Он лапшу на уши хочет всем развесить,
Его тролли гадят в интернете.
Что такое Путин? Это пропасть,
Бездна, куда катится Россия.
Деградация проникла даже в космос,
Экономика давно уже в распиле.
Деградация проникла даже в космос,
Экономика давно уже в распиле.
Вова Путин - дни сочтены.
Вова - это финиш игры.
Сколько осталось - год или два?
Сгинешь, как крыса, ты навсегда.
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(с) Доктор Гаспар Амаретто
на мотив песни группы ДДТ «Что такое осень»
..ю
Чи чули ви, що таке "кваліфікатор бойових втрат". Впевнений, що ні. Якщо коротко, це довідник у якому описано види бойових поранень, за якими ведеться облік та статистика різних категорій поранень.
Так ось, Зеленський та Хомчак нещодавно затвердили новий кваліфікатор бойових втрат, який був розроблений таким собі вірним кадром Хомчака генералом Хоменко. У ньому,як при СРСР, бойові контузії, а саме акубаротравми, струси та забої головного мозку, внутрішніх органів не є видами бойових поранень, а віднесені до категорії інші - що дозволяє владі статистично зменшувати на 25 - 30% кількість бойових втрат, саме за рахунок штучної підміни категорії поранень. Тобто Зеленському не подобається, що при його владі брехню яку він розповідає з екрану людям про "мир" псують поранені воїни ЗСУ. Тому він, як і завжди вирішив брехати,але на формальних підставах. Типа робить дуже "хитрий" крок підмінюючи категорії поранень. Завдяки цьому шахрайству цифри по бойовим втратам миттєво впали на 30%. І це означає що штучно викривлена реальність додає Зеленському рейтингу.
Наприклад, вчора з 4 поранених, один військовослужбовець має тяжку контузію з можливим розривом барабанних перепонок (membrana tympan) та струсом головного мозку.
Відповідно до нового кваліфікатора, воїн не віднесений до поранених під час бойових дій, а кваліфікується як легко травмований. Хомчак та Хоменко, прекрасно розуміють, що контузії призводять до більшого каліцтва, ніж легкі та середні поранення, але щоб вислужитись перед брехливим коміком навмисно йдуть на це.
А тим часом у шпиталі прибувають швидкі за пораненими захисниками, більшість яких тепер не вважаються тими. хто отримав бойові поранення захищаючи країну, а отже не мають право на соціальний захист після отримання бойового поранення.
Когда я прочитал в Ливжурнале о тех диких пытках, которым подвергли русские «чудо-богатыри» несчастного сирийца, у меня не хватило духу посмотреть само видео.
Вместо этого я открыл книгу Н. С. Лескова «Загон».
В повести "Загон" дядя англичанин Шкот учит своего племянника ( Н. С.Лескова, будущего автора повести):
"Бетизы" долежались в Райском до Шкота. Он мне их показывал, и я их видел, и это было грустное и глубоко терзающее позорище!.. Все это были хорошие, полезные и крайне нужные вещи, и они не принесли никакой пользы, а только сокрушили тех, кто их припас здесь. И к ним, к "севацким бетизам", Шкот придвинул свои и отцовские "улучшенные орудия" и, трясясь от старости, тихо шамкал:
-- Все это не годится в России.
-- Вы шутите, дядя!
-- Нет, не шучу. Здесь ничто хорошее не годится, потому что здесь живет народ, который дик и зол.
-- Не зол, дядя!
-- Нет, зол. Ты русский, и тебе это, может быть, неприятно, но я сторонний человек, и я могу судить свободно: этот народ зол; но и это еще ничего, а всего-то хуже то, что ему говорят ложь и внушают ему, что дурное хорошо, а хорошее дурно. Вспомни мои слова: за это придет наказание, когда его не будете ждать!
Он не ошибся. Наказаний было с избытком: поражения в Крымской войне, Японской и первой мировой, Красный террор, пиррова победа над гитлеровской Германией,развал СССР...
Но русский народ остается злым. Его снова учат, что дурное хорошо, а хорошее дурно.
Что же, будут следующие наказания!