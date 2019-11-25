 Наемники РФ обстреляли Марьинку, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны о ситуации в ООС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня, 25 ноября, в 11.30 утра из направления от микрорайона Трудовские оккупированного Донецка российско-оккупационные войска начали обстрел по нашим защитникам Марьинки из стрелкового оружия. По имеющейся информации, потерь среди наших защитников нет", - сообщили в министерстве.

С начала текущих суток зафиксирован только обстрел Марьинки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения, - разведка. ВИДЕО