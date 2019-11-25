 75% украинцев поддерживают проведение переговоров Зеленского с Путиным по Донбассу, - опрос Деминициатив и КМИС

Об этом говорится в исследовании общественного мнения за ноябрь, проведенном фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, передает Цензор.НЕТ.
"Граждане преимущественно положительно относятся к первым решениям и предложениям Президента Владимира Зеленского:
- инициирование переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным для решения конфликта на Донбассе (положительно - 75%, отрицательно - 15%),
- решение по отводу войск от линии разграничения (положительно - 59%, отрицательно - 26%),
- предоставление гражданства иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины (положительно - 61%, отрицательно - 17%),
- возобновление диалога с Польшей по проблемным историческим вопросам (положительно - 63%, отрицательно - 10%),
- решение легализовать добычу янтаря (положительно - 71%, отрицательно - 13%),
- полное обновление состава Центральной избирательной комиссии (положительно - 49%, отрицательно - 13.5%)", - говорится в результатах исследования.
"В то же время негативно граждане воспринимают следующие решения:
- решение ввести рынок земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу (положительно - 24%, отрицательно - 58%),
- решение о приватизации крупных государственных предприятий (положительно - 22%, отрицательно - 55%),
- решение легализовать игорный бизнес (положительно - 38%, отрицательно - 49%)", - отмечается в исследовании.
По данным исследования, граждане считают, что первоочередные пять действий Президента Зеленского и его команды должны быть следующие: прекращение огня на Донбассе - 74%, рост стандартов жизни людей (зарплат, пенсий и т.д.) - 51%, снижение тарифов - 37%, наказание виновных в коррупции должностных лиц - 35%, уменьшение влияния олигархов на политику - 28%.
И не забывайте что Дьявол играет по своим правилам а не по вашим.
Удачи!!!!
Але Зебіл буде штампувати подібні Соцопитування навіть тоді, коли коли бойові групи нового Майдану оточать його адміністрацію. Він реально тупий і живе у своєму, вигаданому (або вигаданому для нього "Богданами") світі...
а вот пеця славал - иловайск, дебальцево ДАП... и крым походу в 14-м тоже
победил там.
а ещё про парадированые парады
отсюда вывод - сдали договорняком мужеложенки и рошенобох
а то что пародировало очень бы помогло под иловайском - но его там не было
в ********* превращают или это просто отбор > < ?
блаЗЄнські "креативлять" з результатами "опитування". Треба запитувати: чому не 75,23% чи не 75,854%?
Брехня має бути переконливою
Тут блаЗЄнські накинули 2%, мовляв, минаправільномпуті_кнам_хоть_і_мЄдлєнно_но_прісоєдіняюцца_проіґравшиЄ.
Боже , храни Украину ..
Ска-блд, стадо дремучих идиотов...
Также будет изменена формула расчета субсидий для каждой семьи. Новшество вступит в силу уже в мае 2020 года, информирует Диалог.UA со ссылкой на материал "Обозревателя". Отмечается, что в старых бюджетных документах субсидии высчитывались из дохода семьи и суммы двух прожиточных минимумов, однако теперь правила изменяться и вместо 15%, которые были заложены в предыдущих формулах, планируется установить коэффициент в 20%. И теперь каждая семья из своего совокупного дохода будет выплачивать 15,4%, вместо прежних 11,6%.
Ура!!!!!! мы здобулы, конец эпохи бидности!!!!! Точно также и с переговорами- хочет ***** мониканелох, а е.... будут всех украинцев!
Мастеркласс брал...ваш дятел в этом деле дока...уже четверть века себе поддержку народа рисует...
И это протестное голосование было спровоцировано путем пятилетнего оболвания малообразованных и недалеких людей...дубинскими...наемами...и прочим дерьмом...в том числе и каналом г+г...
Так что говорить о поддерже...это смешно...
или примерно 21%.
"Опитування Демініціатив і КМІС: "83% опитуваних підтримують заплановане підписання Клоуном і Х.йлом (не можу нічого з собою зробити) "вічного" миру між Україною і Росією (прости господи)." Опитування проводилося за 3 год. до повішення Зебіла вниз головою на головній ялинці країни."
... которым по приколу посмотреть, как сыграет КВН против КГБ
При этом достаточно всего одного человека, чтобы убить предателя.