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 Политика Украины
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Все про:Деминициативы (30) Зеленский (3742) опрос (1774) Путин (25178) социология (426) КМИС (83)

 75% украинцев поддерживают проведение переговоров Зеленского с Путиным по Донбассу, - опрос Деминициатив и КМИС

Согласно опросу, 75% граждан Украины положительно относятся к решению президента Владимира Зеленского инициирования переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по Донбассу.

Об этом говорится в исследовании общественного мнения за ноябрь, проведенном фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, передает Цензор.НЕТ.

"Граждане преимущественно положительно относятся к первым решениям и предложениям Президента Владимира Зеленского:

- инициирование переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным для решения конфликта на Донбассе (положительно - 75%, отрицательно - 15%),
- решение по отводу войск от линии разграничения (положительно - 59%, отрицательно - 26%),
- предоставление гражданства иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины (положительно - 61%, отрицательно - 17%),
- возобновление диалога с Польшей по проблемным историческим вопросам (положительно - 63%, отрицательно - 10%),
- решение легализовать добычу янтаря (положительно - 71%, отрицательно - 13%),
- полное обновление состава Центральной избирательной комиссии (положительно - 49%, отрицательно - 13.5%)", - говорится в результатах исследования.

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"В то же время негативно граждане воспринимают следующие решения:
- решение ввести рынок земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу (положительно - 24%, отрицательно - 58%),
- решение о приватизации крупных государственных предприятий (положительно - 22%, отрицательно - 55%),
- решение легализовать игорный бизнес (положительно - 38%, отрицательно - 49%)", - отмечается в исследовании.

По данным исследования, граждане считают, что первоочередные пять действий Президента Зеленского и его команды должны быть следующие: прекращение огня на Донбассе - 74%, рост стандартов жизни людей (зарплат, пенсий и т.д.) - 51%, снижение тарифов - 37%, наказание виновных в коррупции должностных лиц - 35%, уменьшение влияния олигархов на политику - 28%.

75% украинцев поддерживают проведение переговоров Зеленского с Путиным по Донбассу, - опрос Деминициатив и КМИС 01
75% украинцев поддерживают проведение переговоров Зеленского с Путиным по Донбассу, - опрос Деминициатив и КМИС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161596
 
 
 Топ комментарии
 
Крыса Зеленая, где и когда опросы проводите? Кто вам дал право так нагло фальсифицировать народное мнение? Кто ето хочет переговоров с кремлевским Дьяволом? Лично у меня нет таких знакомых ни голосовавших за Парашенка ни за Зелупу.
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ты зелебот слугами удовлетворен и оплодотворен,привет "занебужилым" и "уставшим от войны"
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ции богоотступники за свою ересь навлекают на себя гнев и лишаются небесного покровительства святого пети мальдивского и его отеческого благословения
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Усьо чесно бо 1% не дописали от, якби 74% був би п..здєж....
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Если вы идете договариваться с Дьяволом то забудьте дорогу в церковь и к Богу.
И не забывайте что Дьявол играет по своим правилам а не по вашим.
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Не помню чтобы советские граждане в годы Второй мировой войны ,вот так Гитлером дружили .чтобы дёсны целоваться , что за народ их голодом морят,в Сибирь умирать отправляют, уже и свободны, и уже не в колонии Московии,а лезут в жопу и к самому кремлёвскому Фюреру ,который убивает их тысячами. 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 8373
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Да, были времена - советский народ. Декоммунизация, однако.
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Да говорите!!!! Работа у вас такя!!!!! Только сепары в Днепре в Фейсбуке - опять проснулись!!!! Аккуратно!!!!
Удачи!!!!
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Останні часом спілкування із Зевиборцями приносить насолоду. Від банального мене на.пали, до мені так соромно...
Але Зебіл буде штампувати подібні Соцопитування навіть тоді, коли коли бойові групи нового Майдану оточать його адміністрацію. Він реально тупий і живе у своєму, вигаданому (або вигаданому для нього "Богданами") світі...
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переговоры не сдача...
а вот пеця славал - иловайск, дебальцево ДАП... и крым походу в 14-м тоже 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 4198
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А вот нынешний глава Генштаба, когда командовал операцией по Иловайску,

победил там.
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победили там мужеложенки и прочие пецюки - которые бросили добровольцев 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 1118
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ок - а теперь локазательства
а ещё про парадированые парады
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в мене немає локазательств, 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 2050, є докази . і власне особисте спілкування з бійцями.
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а я знаю точно - кто не шел договорными путями выщел - остальные нет 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 5970
отсюда вывод - сдали договорняком мужеложенки и рошенобох
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"я знаю точно" - у тебя диван со спутниковой системой наблюдения? И почем брал, скидки на НГ будут ? 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 3811
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І це пише зебільне чмо, яке лайкало новини про загибель українських військових.
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а, так то Муженко кукурузой, бросив раненного бойца, тикав. Странно, об этом , вроде , СМИ не писали. А вот про Хомчака-Иловайского так вроде уже не раз и не десять повторили
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ну снова блабла ничего более
а то что пародировало очень бы помогло под иловайском - но его там не было
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ты дебил пробитый,зачем ты вообще живешь?
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скажи вас нормальных детей в специальной школе
в ********* превращают 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 2248 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 2248 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 752 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 325 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 325 или это просто отбор 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 2248 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 2248 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 2248 > < ?
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Отакої 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 5492 Соціологи- маніпулятори стверджують, що частина порохоботів за капітуляцію? Та ви подуріли
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так рейтинг зелебобика вырос))) надо до 85% как у его друга пуйла сделать.. а там и до 95% как в казахстане)))
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а рейтинг мальдивской моники упал под плинтус - печаль бяда
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Чому не 73% зрозуміло.

блаЗЄнські "креативлять" з результатами "опитування". Треба запитувати: чому не 75,23% чи не 75,854%? 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 8958
Брехня має бути переконливою 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 8958
Тут блаЗЄнські накинули 2%, мовляв, минаправільномпуті_кнам_хоть_і_мЄдлєнно_но_прісоєдіняюцца_проіґравшиЄ.
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Пусть 75% хотят переговоров , или не хотят , это на прекращение войны никак не повлияет . Война прекратится лишь тогда когда х.йло : первое - на Украине обломает все зубы , или же второе - когда Украина капитулирует ,, не раньше . Дагавариться с х.йлом, как того хочет Бубочка Нэлох , и его паства , не получится . Пуйло недоговороспособное . Скорее всего будет капитуляция , ибо сопротивляться , у Вовы - кишка тонка ... 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 9057.
Боже , храни Украину ..
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зато пецики все как один на боевых диванах - и они опять заправлены
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Ну найди мне тут хоть одного зебила , который не на диване .. ! Или вообще- любого писателя который тут постит -стоя , например . .
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так кроме вовы еще другие жители в Украине есть,прикинь..
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Как только Наш ПриЗедент Зелинский перетрет с ******, сразу снизит нам тарифы и повысит зряплаты!!!

Ска-блд, стадо дремучих идиотов...
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Из етих же опрошеных, 80% против снижения тарифов и повышения зарплат. А так же 90% против возвращения крыма, 80% против борьбы с коррупцией, 90% против украинской армии и обьединения Украины. Не сложно догадаться кто и где проводил такой *опрос*. Не удивлюсь если завтра етот же опрос покажет что 147% украинцев готовы проголосовать за избрание ***** президентом Украины.
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Судя по результатам (внимательно все просмотрел) цифры медведчук вписывал. Или великий и ужасный сами знаете кто...
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этот опрос просто файлик написаный по указке кукловодов консервированой зеленой шмаркли,у них таких опросов на все случаи капитулянской жизни на рабочем столе между порносайтами и телефонами бл...ей и пиццы на дом ,зебилы вы зробылы це разом.
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Идите вы все *****,закрываю всё,распродаю и уезжаю,у меня работают сотни людей по всей стране,с хорошими зарплатами,но мне надоел этот цирк во время войны и общество продажных дегенератов!!!пошли вы все *****,аморфные поджидки!!!
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Попутного ветра вам, а украинцы будут бороться на Майдане, если понадобится
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глупый ты какой-то в своих мечтах. те что могли уже отстрелены или разъехались. реальных лидеров нет. "нарiд" рисковать не будет. та и Майдана не будет - поп#здят и разойдутся. а зелюки даже из нор не вылезут. счас может быть только гражданская война или реальный путч.
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дурень думкою радіє,нею він і багатіє,ніхто нікуди не вийде,максимум поспівають та покричать ганьба.
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меня никто не спрашивал и всех, кого я знаю. этот опрос потому ложь! Пусть введут электронную демократию и посмотрим на голосование всех людей! Уверен, что результат будет совсем другой! А эти опросы в которых непонятно кого опрашивали и опрашивали ли вообще непонятно - это все создано, чтобы манипулировать общественным мнением! Владельцы этих организаций вписывают там, что хотят!
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Согласно новому принятому бюджету тарифы на коммуналку в Украине вырастут, а расходы государства на субсидии уменьшаться. Отмечается, что с 2020 года зарплаты не будут привязаны к прожиточному минимуму.
Также будет изменена формула расчета субсидий для каждой семьи. Новшество вступит в силу уже в мае 2020 года, информирует Диалог.UA со ссылкой на материал "Обозревателя". Отмечается, что в старых бюджетных документах субсидии высчитывались из дохода семьи и суммы двух прожиточных минимумов, однако теперь правила изменяться и вместо 15%, которые были заложены в предыдущих формулах, планируется установить коэффициент в 20%. И теперь каждая семья из своего совокупного дохода будет выплачивать 15,4%, вместо прежних 11,6%.
Ура!!!!!! мы здобулы, конец эпохи бидности!!!!! Точно также и с переговорами- хочет ***** мониканелох, а е.... будут всех украинцев!
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Порохоботы! Как не трудитесь, а люди то раззомбируются...
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Ачому не 87 відсотків,це було б зебобікам більш приємно , до того ж це близько до путінських рейтингів.
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Плачу от умиления, Зё - наше фсё ! Как я ошибался..., но часть мудрого украинского (и не только) народа меня наставило на путь истинный. Нарот не врет !!!
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Какой своевременный типа "опрос". Совпадение?
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а шо еще пенсии и зп не подняли? зелебобики еще ждут?
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Какой Путлер? Давай освобождай украинский Донбасс! Коррупцию все видят ,что Президент Зеленский не победит,так пусть освобождает нашу украинскую землю от российских оккупантов75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 9729
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Як потрапити в коло тих, кого опитують? Чи то якихось спеціально призначених опитують? Чи потрібно пройти якісь курси ?
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Якщо тільки ці дані не фальшовані, то це трагедія. Це означає, що більшість нічого не зрозуміла. Це значить, що Коломойський, Богдан, Єрмак та Зеленський приведуть до знищення європейської, незалежної України.
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Згадайте статистику президентських виборів, і стане очевидним, що це фейк, замовлений для виправдання переговорів нелоха з пуйлом. По їх "підрахунках" в 25% помістились і "порохоботи", і ті, що не визначились, і ті, яким байдуже. Це замовлення від єрмака, богдана і т.п.
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.....75 % ЛОХОВ тоже уверены что ВЫИГРАЮТ у НАПЁРСТОЧНИКА !!!! ну что ж (((( УДАЧИ !!!
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Что надо знать о мацковии и о комуняках. Вспоминаем 1939 год , агрессия СССР против мирной Финляндии.https://www.radiosvoboda.org/a/finlands-winter-war-with-the-soviet-union/30282611.html
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Враховуючи яка кількість 5-тиколонних кацапів з хахлами та просто тупих украйонцов (75%) бажають банально здатись *****, то впевнено можна сказати, що української України залишились лише невеликі шматочки. Все інше, що на політичній карті позначено, як держава Україна, населено постколоніальним послідом 5-тиколонних кацапів з хахлами та просто тупими злодюжками украйонцями. Пристойного майбутнього в цієї держави нема.
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Не ведись, этот опрос проводился по методу Кивы, путем перекатывания шаров от левого кармана до правого 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 2058
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Оце опитування уже можна назвать якоюсь правдою. Тому команді Зе до цього потрібно прислухатись. В Україні українці хочуть миру на Донбасі. Хочуть особистої зустрічі Зеленського і Путіна. і тоді питання миру буде неавірняка вирішене позитивно. Прямі стосунки з Путіним це успіх України для позитивного розвитку, це покращення економічні і політичні. І взагалі мирні стосунки з Росіею нам тільки плюси принесе. Та і газові відносини нам потрібні щоб обіцянки (російські) по зниженню вартості газу на 25% всетаки були прийняті і людям в Україні легче стало жити. А вставновлення миру на Донбасі це збереження життів українцям з обох сторін цього ідіотського братовбивчого конфлікту. Успіху презеденту Зе і його команді в цьому. З повагою пенсіонер
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Ти якраз з тих, хто перетворює інградієнти на екскременти.
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Шо, мокша, на старості років собі на фанфурик боярки заробляєш? А шо, дітки не глядять старого дятла?
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Опитування проводилося серед слуг урода: 1-й - Арахамія, 2-й - *********, 3-й ( по списку, але 1-й по важливості) - Богдан.
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Это затратно. Для воздействия на зачаточные мозги сторонников ЗЕ, достаточно просто нарисовать красивую табличку. Они, ЗеДятлы, поверят.
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Удивительное дело, за всю свою жизнь, ни я, ни члены моей семьи, ни родственники, ближние и дальние, ни одноклассники, ни многочисленные сокурсники, ни огромный список сослуживцев, ни большая когорта, да, что там когорта, ЛЕГИОН сотрудников, ни друзья, а равно и члены их семей, ни когда не попадали под подобные опросы. Кто и где, и главное с кем их проводит, для меня загадка. Это, как социальная справедливость. Я о ней много раз слышал, но ни разу её не видел.
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Да, на перекуре у слуг урода опрос проводился. И, ты ж смотри, все равно разногласия 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 8468
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Ответы на все соцопросы рисуются сотрудниками компаний которые типа проволят опросы не выходя из офиса...согласно пожеланий заказчика...
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Ну, парни, я за то ещё при СССР был в курсе. 75% українців підтримують проведення переговорів Зеленського з Путіним стосовно Донбасу, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 7788
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а особенно важно, что "думает нарiд дамбаса" о выборах мэра Киева... протухший какой-то этот "опрос".
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нет, скорее у 75% украинцев президент зеленский вызывает труднопреодолимые рвотные рефлексы.
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Oчередное подтверждение того что страны, в которых практически отсутствует средний класс, не могут управляться демократическим путём.
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А каким путём нужно управлять в таких странах?
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Впечатляет поддержка Зеленского народом.
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И не говори...научились рисовать поддержку народом....не зря чувачОк с вашим дятлом встречался...
Мастеркласс брал...ваш дятел в этом деле дока...уже четверть века себе поддержку народа рисует...
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Первый раз слышу, что у вас выборы с нарисованными процентами - это только на этих выборах или на прошлых с Петром Лексеичем тоже?
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😀Последние выборы...это было протестное голосование....не "за"...а "против"...
И это протестное голосование было спровоцировано путем пятилетнего оболвания малообразованных и недалеких людей...дубинскими...наемами...и прочим дерьмом...в том числе и каналом г+г...
Так что говорить о поддерже...это смешно...
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Своим высказыванием ты хоронишь и отвергаешь итоги Революции Достоинства. Стыдись.
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поддержка все та же, что и была на выборах, это примерно 5.6 млн избирателей от общего числа зарегистрированных 36 млн.
или примерно 21%.
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* сорри, не зарегистрированных, а находящихся в реестре избирателей, зарегистрировано было меньше, 1 тур 18 млн, 2 тур 17 млн ...
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Всего 28% против олигархов. Вы это серьёзно?
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Мій прогноз на майбутнє:
"Опитування Демініціатив і КМІС: "83% опитуваних підтримують заплановане підписання Клоуном і Х.йлом (не можу нічого з собою зробити) "вічного" миру між Україною і Росією (прости господи)." Опитування проводилося за 3 год. до повішення Зебіла вниз головою на головній ялинці країни."
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почему не 111% поддерживает??? эти опросники принадлежат по ходу Коломойскому. Вы еще Розумкова опросник напечатайте. это все создано для манипуляции общественным мнением, какое совсем иное, но они навязывают, как свершившееся. Скоро еще будут говорить, что 113% за капитуляцию и т.п. за центрами стоят всякие Медведчуки и Коломойские! Они навязывают, что им выгодно, что продать Украину за 100 миллиардов Путину и свалить за бугор с кучей бабала. Коломойский должен на нарах сидеть за то, что ограбил ПриватБанк и украл 5 миллиардов долларов вкладчиков! А Медведчука надо за гос измену кинуть в темницу навсегда! Слишком много расплодилось СМИ и всяких опросников за которыми стоят чертилы, которые хотят манипулировать мозгами людей! Всю агентуру России и всех олигархов, которые связаны и с мафией России и с спецслужбами России, как у Ахметова там патрон свой в ФСБ. Фирташ - это был водила Могилевича с Солнцевской Мафией связан. Коломойский тоже с русской мафией по любе связан ибо он начинал, как комерс и возил в Украину технику с Москвы в 90-х. Новинский - это шестерка мафии засланная Усмановым из русской мафии. Украине нужно зачистить всю мафию из власти! И нужно не пешек, а олигархов уничтожить! Все зло идет Украине от олигархов! Они обогащаются и наносят ущерб государству и народу! Пока эти паразиты будут на теле Украины, то до тех пор будет бесконечно хуже!
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типа, 75% приколистов,
... которым по приколу посмотреть, как сыграет КВН против КГБ
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Колись і в Порошенка була підтримка.... Аби цей тільки не розгубив її як попередник.
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75% за капитуляцию?

При этом достаточно всего одного человека, чтобы убить предателя.
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5 прокремлевскую колонну - резать, резать и еще раз резарь
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