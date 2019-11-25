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 Политика Украины, Общество
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Все про:Россия (74357) Укрзализныця (1750) уголь (774) Prozorro (106)

 "Укрзализныця" за 12 млн грн закажет дорогой российский уголь через венгерскую фирму-прокладку, - "Наші гроші". ДОКУМЕНТ

Региональный филиал "Укрзализныци" по результатам тендеров хочет заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 млн грн, с компанией "Раксел". Которая, в свою очередь, через еще одну венгерскую компанию планирует поставлять уголь с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные системы ProZorro.

Региональный филиал УЗ "Пивденно-Захидна зализныця" на этот год закажет 2900 т угля марки ДГ (13-100) по 4 140-4 380 грн/т с НДС.

Фирма "Раксел" в подтверждение наличия угля предоставила контракт с фирмой "GMV Trading Company Kft." (Венгрия, созданная в декабре 2018 года, директор Валентин Тодорчук). В контракте указано, что топливо вывозится с таможенной территории России.

Укрзализныця за 12 млн грн закажет дорогой российский уголь через венгерскую фирму-прокладку, - Наші гроші 01

В тендерном предложении указано, что "производителем" угля является венгерская "GMV Trading Company Kft.", Страной производителя - Россия.

Укрзализныця за 12 млн грн закажет дорогой российский уголь через венгерскую фирму-прокладку, - Наші гроші 02

Победитель по требованию тендерной документации предоставил справку, что не планирует поставлять уголь, добытый на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской области.

Цена вдвое выше сентябрьской цены по формуле "Роттердам +" в 1 867-1 966 грн/т.

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Кроме того, ранее в ноябре другие филиалы самой "Укрзализныци" заказывали такой уголь дешевле. Так, "Пассажирская компания" законтрактовала его по 3 849-3 899 грн/т, "Львовская железная дорога" - по 3850 грн/т, "Донецкая железная дорога" - по 3657 грн/т, "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" - по 3600 грн/т, "Одесская железная дорога "- по 3585 грн/т. Их цены были без НДС, поскольку поставки угля на таможенную территории Украины временно освобождаются от НДС независимо от происхождения угля (импортное или местное) и роли поставщика (производитель или посредник), если поставщик не отказался от льготы. Почему нынешняя закупки не попала под льготу, непонятно.

Сумма победных предложений была на 6% ниже ожидаемой стоимости закупок.

Конкурентами на отдельных тендерах были "Эник Энерджи Групп", "Торгово-производственная компания "Уголь Дон Прайм ", " ПКФ Теплосервис" и "Строительно-проектная компания "Горизонт", причем никто не снижал цену в ходе аукционов.

Столичный "Раксел" с уставным капиталом 1 тыс грн. зарегистрирован в августе 2018 на массовый номер телефона 0999875013 в жилом доме по ул. В. Верховинца, д. 10. Затем адрес изменился на ул. Жмеринская, д. 11/1, где находится металлобаза.

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Директором фирмы сначала был Виталий Заяц, затем - Дмитрий Тодераш из Черновцов, а затем - Валентин Пятницкий из Черновцов. Все это время основательницей значится Диана Пилипчинец из Киева, которая ранее была зарегистрирована в селах Закарпатской области.

Дмитрий Тодераш владеет "Укрспецтехрембуд", которую "Пивденно-Захидна зализныця" в сентябре не допустила к тендеру по капремонту оборудования рельсовых автобусов PESA.

На Диану Пилипчинец, которая, вероятно, является юристом, зарегистрировано более ста юридических лиц. В частности ее фирмы зарегистрировали "СК Роял Хаус", связанное с группой "Приват".

Победитель подтвердил опыт выполненным аналогичным договору за июль 2019 с одесским ООО "Юниверс-2012" Ивана Бородина и Михаила Гатича (оба - из Молдовы).

Предоставленые победителем образцы удостоверений качества почему-то напечатаны типографией в Днепре.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161595
 
 
 Топ комментарии
 
Нет, кто надо давно в курсе доле
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Хаха, ну как обычно, гос компании напрямую не покупают а только через европейских посредников.))
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дальше дело пойдет в набу, в трубу или куда дальше, в итоге пожурят пальчиком и нифига не будет. главный вопрос все же не происхождение угля, его качество и цена.
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потому что у руководства "Укрзализныця" такой же менталитет..как у лободы и веры брежневой..
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..зеленского, сердючки, ани лорак, зеленского, время и стекло, потапа с настей, зеленского...
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Нужно звонить Баканову, я так понимаю.... Или не нужно? "Укрзализныця" за 12 млн грн закажет дорогой российский уголь через венгерскую фирму-прокладку, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 2606
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неужели название "Укрзализныця" надо писать рюськими буквами
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ГОРБАТОГО и могила не исправит. А ведь так просто, но не хотят.
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Схэмы дарагіє дэ ж вы булы калы Роттердам+ прыдумалы для вугилля рыжого гудка? "Укрзализныця" за 12 млн грн закажет дорогой российский уголь через венгерскую фирму-прокладку, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 830
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Еще один дурак! Р+ это методика расчета цены импортного угля, при которой она не может быть выше цены биржи. Неважно откуда уголь, важно что в тариф ты не сможешь включить больше чем установлено. Невозможно купить группу А в Донецке, а показать ее как Африка.
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ещё один питух "Укрзалізниця" за 12 млн грн замовить дороге російське вугілля через угорську фірму-прокладку, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 5086 в этом и вся мякотка этой формулы. Можно спокойно возить на бумаге через европосредников рашкинско-лугандонский уголь, который с таким логистическим плечом даёт маржу европрокладке при этом всё законно, бо роттердам+. и можно на всех госпредприятиях облепиться фирмами прокладками которые законно будут продавать рашкинский уголь по роттердамской цене выдаивая бюджет.
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Хаха, ну как обычно, гос компании напрямую не покупают а только через европейских посредников.))
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А по газу никаких фирм-прокладок нет? Покупаем в Словакии, Польше, Швейцарии и даже в Англии... "Укрзализныця" за 12 млн грн закажет дорогой российский уголь через венгерскую фирму-прокладку, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9965
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По какой сегодняшней цене Роттердам+, если эта формула не работает уже с июля 2019 года? Ну, то есть, на самом деле, цена не выше, чем предыдущие закупки, просто поставщик уплатит в казну НДС.
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Т.е. ж/д будет покупать донбасский уголь в два раза дороже.... А что, молодцы - все в плюсах - донбасские шахтеры, российские, венгерские и украинские посредники..... Все это покроет ж/д тариф.... В итоге, украинский потребитель! Вот он, единственный в минусах.... Ну кому-то надо в них быть! "Укрзализныця" за 12 млн грн закажет дорогой российский уголь через венгерскую фирму-прокладку, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 5816
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не слід забувати, що 73% український споживачів, на це заслуговують!!!
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"Конкурентами на отдельных тендерах были "Эник Энерджи Групп", "Торгово-производственная компания "Уголь Дон Прайм ", " ПКФ Теплосервис" и "Строительно-проектная компания "Горизонт", причем никто не снижал цену в ходе аукционов."
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А скоро все поймут, что цена по Роттердам+ была самой низкой... Петя был плохой? Барыга? Ну зато теперь.. жрите, не обляпайтесь!
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На какую марку угля из Роттердама была самая низкая цена? Что помешало Ахметову с его "роттердамским" углем принять участие в аукционе?
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Ты до сих пор не понял, что сама формула была правильная, а преступлением было то, что донбасский дешёвый уголь Ахметов с Поошенко продавали по цене "Роттердам +", как будто они его оттуда везли, а не с Донбасса, где он стоил в два-три раза дешевле. На чём и заработали свои кровавые миллиарды. 100 или 200 % маржи - это "занадто", как для воюющей страны. Особенно, если покупать уголь у тех, против кого ты воююешь.
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дальше дело пойдет в набу, в трубу или куда дальше, в итоге пожурят пальчиком и нифига не будет. главный вопрос все же не происхождение угля, его качество и цена.
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Украина платит деньги врагу и враг строит вооружение на эти деньги и убивает наших солдат! Считаю, что это приравнивается к государственной измене и должен быть трибунал! Потому что это преступление против солдат и против государства! За это минимальная кара 15 лет тюрьмы! А можно и вообще тех, кто дает врагу деньги принудительно отправить на фронт и там кинуть воевать, чтобы их и пристрелили враги! Чтобы они пожинали то, что сеют!
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Tut vsio ravno zavezut rosija cerez 3 strani.Mozet luce tak zdelat vesti poslenyje za ruskogo proxozdenija ugol.Okupant -fasisty rosija dolzna otvecat i dengami za to sto zdelali za poslednyje 5 let
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Что-то зелики никак не вдохновились прекращением "барыжьей торговли на крови". Вкручивание полового органа в уши лохторату перед выборами закончено-можно спокойно заниматься делами.
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Паровозы решили зелики расконсервировать? Кого в топках сжигать собрались?
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Так порохоботов! А до тебя еще разнарядка не дошла?
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А українські шахти "гудок" добиває й закриває. Привіт зеленському.
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