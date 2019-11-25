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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4418) ВР (24043) кнопкодавство (44)

 Запуск сенсорной кнопки не предусмотрен бюджетом Рады на 2020 год. ДОКУМЕНТ

В бюджет парламента на 2020 год не заложены расходы на переоборудование рабочих мест народных избранников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественное движение "Честно" со ссылкой на Аппарат ВРУ.

"Государственным бюджетом на 2020 год и сметой Верховной Рады на 2020 год расходов на техническое переоснащение рабочих мест народных депутатов в зале пленарных заседаний не предусмотрено", - говорится в ответе на запрос общественников.

Запуск сенсорной кнопки не предусмотрен бюджетом Рады на 2020 год 01

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Отмечается, что при обсуждении проекта сметы Верховной Рады на 2020 год на заседании регламентного комитета 13 ноября поднимался вопрос технического переоснащения сессионного зала. Однако главный бухгалтер Управления делами Аппарата ВР Лилия Савкова сообщила, что "на следующий год Минфин дал нам из капитальных расходов очень-очень маленькую сумму и только 9 миллионов 972 тысячи на осуществление законотворческой деятельности ВРУ".

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Напомним, что на данный момент вместо технологического решения парламент намерен криминализировать кнопкодавство - законопроект №2148, принятый в первом чтении, предлагает наказывать нарушителей штрафами в размере 51-85 тысяч гривен. Также планируют лишать мандата за кнопкодавство - это предусмотрено законопроектом об изменениях в Конституцию №1027 президента Владимира Зеленского, который сейчас находится на рассмотрении в Конституционном Суде.

Источник: https://censor.net.ua/n3161590
 
 
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"Сделаем их вместе!" - это лозунг новой власти. А кого "сделаем" - вопрос риторический Запуск сенсорной кнопки не предусмотрен бюджетом Рады на 2020 год - Цензор.НЕТ 2506
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Да у них, много чего не предусмотренного. Из обещанного. Ни кнопки, ни 4 000 долларов ни снижения тарифов. Пиноккио отдыхает. Вместе с Буратно. Рулят ЗЕ. В области лжи.
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Конкурс - кто из новой команды нассыт в глаза своим избирателям больше.
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Главное, что бобики растаможку на авто сняли
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Пашинське чмо тут якраз ні при чому. Це слуги урода так голосували.
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Це означає що ЗЕ-слуги будуть кнопкодавити!
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та вони по дурості хочуть відчути як воно знову і знову, як той пацюк який тисне кнопку що стимулює викид ендорфінів у мозок.
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