 Зверское убийство адвоката Игнатенко: за 4 года подозреваемым так и не вынесен приговор, а их защитники систематически срывают судебные заседания. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Комитет защиты прав адвокатов Совета адвокатов Киевской области в Facebook.

"В марте 2015 года четыре человека в центре города Борисполь похитили адвоката Игнатенко Ю.В., вывезли его за пределы города где с целью умышленного убийства причинили ему многочисленные телесные повреждения от которых последний скончался.

Указанные действия были квалифицированы по п.п. 3,6,12 ч. 2 ст. 115, ч.3 ст. 146, ст. 400 УК Украины, максимальное наказание за которые предусмотрено в виде пожизненного лишения свободы", - сказано в сообщении.

Однако, как сообщается, приговор по указанному делу будет вынесен еще не скоро. Среди причин этого Комитет выделяет, что обвиняемые и их защитники систематически срывают судебные заседания.

"Так, например сегодняшнее заседание (22.11.2019 г. - Ред.) не состоялось из-за того, что одного из обвиняемых не доставили из СИЗО, а также неявки в судебное заседание двух защитников. Такие действия происходят каждый раз, когда встает вопрос продления срока меры пресечения.

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Чтобы изменить меру пресечения некоторые защитники просят передать им на поруки обвиняемых, и готовы предоставить собственное жилье. Взять на поруки лиц, которые зверски убили человека, коллегу, такого же адвоката, как и они.

Каждое судебное заседание жена погибшего адвоката вынуждена смотреть, как такие же коллеги адвокаты радуются чужому горю. Чужое же не болит.

Только известно ли нашим коллегам (в настоящее время не будем указывать их фамилии открыто), что каждый день в Украине относительно адвоката совершается преступление? В настоящее время в отношении адвокатов совершено более 1500 преступлений, ни одного приговора. Коллег, которые оказывают правовую помощь - убивают, похищают, проламывают голову на глазах детей, жгут машины, уничтожают имущество. Возможно и действительно от этого весело. Весело, пока беда не постучала к тебе в дверь.

Можно по-разному подходить к выполнению своих профессиональных обязанностей, но когда дела касаются преступлений в отношении адвокатов, то имеют ли право коллеги систематически срывать судебные заседания, радоваться, что очредной раз заседание отложили, просить передать на поруки обвиняемых в убийстве коллеги? Пусть каждый сам даст себе ответ", - говорится в сообщении.



Фото: Комитет защиты прав адвокатов Совета адвокатов Киевской области

Комитет защиты прав адвокатов Киевской области подчеркивает, что представляет семью погибшего коллеги. На очередном заседании Комитета было принято решение о постоянном присутствии представителей Комитета в судебных заседаниях по данному делу.

"Информируем коллег, которые осуществляют защиту обвиняемых, мы также ведем дела, но готовы переносить их для того, чтобы поддержать вас при оказании правовой помощи лицам, которые убили нашего коллегу, чтобы приговор по данному делу был вынесен быстрее.

В случае если коллеги хотят считают необходимым более широкое освещение хода заседаний, публичного признания и славы по указанному делу, мы готовы этому способствовать", - добавили в Комитете.

Напомним, бориспольский адвокат Юрий Игнатенко исчез 19 марта 2015 года. Около четырех часов вечера он ушел на деловую встречу и не вернулся. Через несколько дней, 23 марта, вблизи села Рожны Броварского района Киевской области нашли его тело. Эксперты установили, что смерть Юрия Игнатенко наступила в результате перелома шейных позвонков. Коллеги погибшего сразу заявили: они догадываются, что могло стать причиной жестокого убийства. Оказалось, что за день до исчезновения Юрий Владимирович выиграл важный судебный процесс, защитив пожилую женщину от квартирных аферистов. Он занимался этим делом последние четыре года. И не отступил даже после того, как в его адрес стали поступать угрозы.

В пресс-службе прокуратуры Киевской области тогда сообщили, что злоумышленники похитили адвоката и жестоко его избили. Оставив избитого мужчину на улице, скрылись с места преступления. От полученных телесных повреждений адвокат скончался.

Уголовное производство было открыто по статьям: "Умышленное убийство", "Незаконное лишение свободы", "Посягательство на жизнь защитника в связи с деятельностью, связанной с оказанием юридической помощи" и "Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность". Двоим подозреваемым грозит пожизненное заключение. Их несовершеннолетним подельникам — до 15 лет лишения свободы.



