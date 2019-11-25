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 Политика Украины
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 Прокуратура обжаловала освобождение Ляшко на поруки

Прокуратура Киевской области обжаловала решение Бориспольского суда, который отказался арестовать и отпустил бывшего председателя фракции Радикальной партии, экс-депутата Верховной Рады Олега Ляшко, который подозревается в насильственных действиях по отношению к председателю комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область), на поруки депутатов Рады Виктории Сюмар (фракция "Европейская Солидарность") и Михаила Волынца ("Всеукраинское объединение "Батьківщина").

Об этом Українським Новинам сообщила спикер прокуратуры Марьяна Гайовская, передает Цензор.НЕТ.

"Обжаловали. В пятницу направили почтой апелляцию", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отпустил Ляшко на поруки нардепов Волынца и Сюмар

Прокуратура настаивает на аресте Ляшко.

Дата рассмотрения апелляции пока не определена.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.

18 ноября прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.

19 ноября суд отпустил Ляшко на поруки нардепов Волынца и Сюмар.

Источник: https://censor.net.ua/n3161587
 
   
 Топ комментарии
 
А освобождения "на порки" террористов-сепаратистов прокуратура обжаловать не хочет?
Клоун Ляшко для них более опасный преступник?
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та доста вже робити рекламу вилодупому!... нехай коров доїти йде...
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За напад на його величність ЗЕдупутата.
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А освобождения "на порки" террористов-сепаратистов прокуратура обжаловать не хочет?
Клоун Ляшко для них более опасный преступник?
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та доста вже робити рекламу вилодупому!... нехай коров доїти йде...
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На зоні йому буде як у Верховній раді - постійно викликатимуть до мікрофона.
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"До микрофона" це в найгіршому розумінні цього слова ???
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Батькивщина и псы защищают шестерку ахметки,если у нас хоть кто,который не продался этому донецкому картежнику?
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До чого тут Ляшко? Сам факт, що справах Геруса є ознаки корупції та державної зради, а затримують Ляшка.Це по перше.
По друге ці довбні самі дають Ляшку трибуну для виступу.
Кожне засідання він перетворює у моно виставу.
Ну і по третє - Герус не визнавав себе потерпілою особою, але справу все одно розпочали.
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его освобождать нужно было не на руки, а на другие части тела.
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