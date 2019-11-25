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 Общество
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Все про:Киев (18233) осквернение (39) памятник (1893) Нацполиция (10455) свастика (23) вандализм (442)

 Полиция открыла дело из-за осквернения памятника еврейскому писателю Шолом-Алейхему в Киеве

Следственный отдел Печерского районного управления полиции Киева начал уголовное производство по факту раскрашивания свастикой памятника классика еврейской литературы в Киеве Шолом-Алейхему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

"В столичную полицию обратился сотрудник религиозного учреждения на улице Шота Руставели с сообщением о том, что в течение ночи неизвестные обрисовали краской памятник. На вызов выехала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и задокументировала событие", - сообщает полиция.

Производство открыто производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

"Предпринимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к правонарушению", - говорится в сообщении.

Как сообщалось утром 25 ноября, неизвестные разукрасили свастикой памятник классику еврейской литературы в Киеве Шолом-Алейхему. Памятник расположенный неподалеку центральной синагоги им. Бродского.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161582
 
 
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Думаю это только начало. Пархатые забыли про тормоза, результат будет для них печальный, а потом будут снова жаловаться что их не очень любят, мягко говоря.
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Багато чого неправильно, але війна з пам'ятником письменника, який писав про Київ є ідіотизмом Поліція відкрила справу через осквернення пам'ятника єврейському письменнику Шолом-Алейхему в Києві - Цензор.НЕТ 8402
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А где там война? Кто то подчеркнул, что кроме итальянского и немецкого фашизма, в мире был и есть еврейский фашизм, гораздо более кровожадный и бесчеловечный. Кто кто, но украинцы это испытали на своей шкуре. сегодня нас должно было быть как минимум 100-120 млн.
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Не подмажешь, не поедешь. Складывается такое впечатление, что антисемитизм разгоняют сами иудеи, что бы под шумок делать в Украине свои мансы.
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Даже если для евреев снова концлагеря построят и жечь начнут такие как ты будут что это ни сами себя убивают. Что касается памятника это вполне может быть кацапская провокация, но в Украине тоже достаточно антисемитов.
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Після того, як клоЗЕт став на чолі зеленої біомаси чогось різко збільшилося число антисемітів.
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А когда быдло за него голосовало не знали какой он национальности? Янукович, ющенко, кучма, кравчук тоже евреи?
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Дякуючи Зеленському, Коломойському, Дубінскому, та іншим, антисемітів в Україні і справді все більше й більше...
Дуже неприємна ситуація...
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оййопт...а каломойша - укрофил... ты на его окружение смотрел? Они там кого из украинского племени подпускают? фельдманы, гепы... посмотри сам...
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Щось за наругу над пам'ятниками АТОвцям лише штраф, а за наругу над пам'ятником єврейському письменнику- п'ять років в'язниці...
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