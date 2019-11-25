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 Жители Львовщины и Киевщины изготавливали фальшивые акцизные марки, убытки государству составляют около 20 млн грн, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила многомиллионную схему по изготовлению и реализации поддельных марок акцизного налога на водочную и табачную продукцию. За время функционирования незаконного механизма злоумышленники успели реализовать подделок на 20 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали противоправный бизнес жители Львовской и Киевской областей. Подделки злоумышленники изготовляли на промышленном оборудовании в двух подпольных цехах на Львовщине. Еженедельно дельцы печатали более 2 миллионов фальшивых марок акцизного сбора. Сбывали поддельные спецзнаки заказчикам по всей Украине через один из негосударственных почтовых сервисов и через курьеров.

В результате деятельности фальсификаторов происходила масштабная легализация алкосурогата и контрафактных сигарет, которая несла риск угрозы здоровью и жизни граждан.

Правоохранители задержали 11 злоумышленников в Киеве и Львове, в том числе и организаторов сделки. Во время обысков на незаконных типографиях изъято более 3 тонн поддельных акцизных марок, оборудование для их изготовления, черновую бухгалтерию, средства, полученные от противоправной деятельности.

Сейчас задержанным осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 с. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За три года Львовская табачная фабрика не купила ни одной акцизной марки для сигарет. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3161581
 
 
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Винницкая мафия передала эстафету Львовской .Теперь они правят бал.
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Який прогрес в боротьбі з корупцією!..Знайшли тих,хто друкує оці папірці,що клеють на сигарети і фляшки!..А як з тими,хто жене контрафактну горілку і запускає втемну лініі по виробництву сигарет?..Останній вокзальний бомж знає,хто то робить,а СБУ накриває якусь фігню і вичікувально дивиться на них - чекає що принесуть...
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