 Жители Львовщины и Киевщины изготавливали фальшивые акцизные марки, убытки государству составляют около 20 млн грн, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали противоправный бизнес жители Львовской и Киевской областей. Подделки злоумышленники изготовляли на промышленном оборудовании в двух подпольных цехах на Львовщине. Еженедельно дельцы печатали более 2 миллионов фальшивых марок акцизного сбора. Сбывали поддельные спецзнаки заказчикам по всей Украине через один из негосударственных почтовых сервисов и через курьеров.

В результате деятельности фальсификаторов происходила масштабная легализация алкосурогата и контрафактных сигарет, которая несла риск угрозы здоровью и жизни граждан.

Правоохранители задержали 11 злоумышленников в Киеве и Львове, в том числе и организаторов сделки. Во время обысков на незаконных типографиях изъято более 3 тонн поддельных акцизных марок, оборудование для их изготовления, черновую бухгалтерию, средства, полученные от противоправной деятельности.

Сейчас задержанным осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 с. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины.

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