 Только 8% украинцев могут отличить фейк от не фейка, - Бородянский

Об этом Бородянский заявил в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.



"У нас пять лет идет война. Это сложная война. Это необычная война. Она получила название "гибридная война". В этой войне много различных элементов, в том числе элемент информационной войны. Мы предлагаем посмотреть откровенно на то, с какими вызовами сталкивается страна, против которой осуществляется такая агрессия. И одним из таких вызовов является дезинформация, потребление людьми большого количества фейков. Есть исследования, в которых говорится, что только 8% всего населения Украины могут отличить фейк от не фейка. 8%! То есть 90% не могут этого сделать", – сказал Бородянский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Распространение журналистами дезинформации и заказных материалов сопоставимо с госизменой, - Бородянский

В ответ на реплику журналистки о том, что тот же процент можно получить в других странах, министр сказал: "Другие страны не ведут войну".



"Для других стран это не является угрозой, я не знаю, какие там проценты. И другие страны тоже начинают защищаться. Разными способами. У них есть разные инструменты защиты. Просто для нашей страны это угроза национальным интересам и даже существованию страны. И я считаю, что мы ответственно должны к этому подойти и установить правила развития и защиты своего информационного пространства", – продолжил Бородянский.



Он подчеркнул, что "инициативы направлены на контент, который потребляется внутри страны".



"На контент – неважно, он внешний, внутренний. В этом отличие – то есть мы не направляем свои усилия в принципе на каких-то конкретных людей или институты, мы направляем свои усилия на контент", – продолжил министр.



Он отметил, что в данном вопросе изучался опыт Великобритании, Франции и других стран Европейского союза.



"Но мы должны понимать одну вещь, что Украина, которая сегодня сталкивается с такими вызовами, обязана создавать собственное законодательство в этой сфере. И не просто собственное создавать, я думаю, что это законодательство станет частью европейского законодательства, когда мы здесь все это сделаем… Я считаю, что информационные атаки продолжаются, угрозы сохраняются, и наша обязанность сделать так, чтобы украинцы уменьшили потребление дезинформации", – добавил Бородянский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы будем показывать лучший украинский продукт, который будет готовиться специально для этого канала, - Бородянский о вещании для оккупированного Донбасса

"Я всегда был и останусь сторонником критического отношения к власти. Это нормально, это правильно ... я искренне ценю средства массовой информации, которые критически относятся к власти. Потому что это очень важный элемент построения современного общества", - отметил Бородянский.

В то же время он отметил, что есть СМИ, которые ставят своей целью не развитие демократического общества, а преследуют иногда в своих материалах какие-то экономические или политические интересы.

"И вот здесь есть конфликт ... Есть очень тонкая грань между критикой, свободой слова и защитой информационного поля от дезинформации. Мы должны ее провести. Понятно, что мы не защитимся от всех вариантов манипуляций и дезинформации, но мы должны закрыть 90% таких злоупотреблений ", - акцентировал министр.

Комментируя реплику о якобы повышенной чувствительности президента Зеленского к критике, Бородянский отметил, что во время его общения с главой государства "ни слова не было о критике в адрес правительства или Зеленского, или еще кого-то".

"Мы вообще это не обсуждаем, говорили только о защите информационного пространства, ни о чем другом. И поэтому, я искренне верю и вижу, что Зеленский хочет изменений в стране. И это такая очень честная позиция у него", - убежден министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о противодействии дезинформации планируем внести в Раду в декабре, - Бородянский

Напомним, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до 31 декабря разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине.