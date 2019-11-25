 Только 8% украинцев могут отличить фейк от не фейка, - Бородянский

Об этом Бородянский заявил в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
"У нас пять лет идет война. Это сложная война. Это необычная война. Она получила название "гибридная война". В этой войне много различных элементов, в том числе элемент информационной войны. Мы предлагаем посмотреть откровенно на то, с какими вызовами сталкивается страна, против которой осуществляется такая агрессия. И одним из таких вызовов является дезинформация, потребление людьми большого количества фейков. Есть исследования, в которых говорится, что только 8% всего населения Украины могут отличить фейк от не фейка. 8%! То есть 90% не могут этого сделать", – сказал Бородянский.
В ответ на реплику журналистки о том, что тот же процент можно получить в других странах, министр сказал: "Другие страны не ведут войну".
"Для других стран это не является угрозой, я не знаю, какие там проценты. И другие страны тоже начинают защищаться. Разными способами. У них есть разные инструменты защиты. Просто для нашей страны это угроза национальным интересам и даже существованию страны. И я считаю, что мы ответственно должны к этому подойти и установить правила развития и защиты своего информационного пространства", – продолжил Бородянский.
Он подчеркнул, что "инициативы направлены на контент, который потребляется внутри страны".
"На контент – неважно, он внешний, внутренний. В этом отличие – то есть мы не направляем свои усилия в принципе на каких-то конкретных людей или институты, мы направляем свои усилия на контент", – продолжил министр.
Он отметил, что в данном вопросе изучался опыт Великобритании, Франции и других стран Европейского союза.
"Но мы должны понимать одну вещь, что Украина, которая сегодня сталкивается с такими вызовами, обязана создавать собственное законодательство в этой сфере. И не просто собственное создавать, я думаю, что это законодательство станет частью европейского законодательства, когда мы здесь все это сделаем… Я считаю, что информационные атаки продолжаются, угрозы сохраняются, и наша обязанность сделать так, чтобы украинцы уменьшили потребление дезинформации", – добавил Бородянский.
"Я всегда был и останусь сторонником критического отношения к власти. Это нормально, это правильно ... я искренне ценю средства массовой информации, которые критически относятся к власти. Потому что это очень важный элемент построения современного общества", - отметил Бородянский.
В то же время он отметил, что есть СМИ, которые ставят своей целью не развитие демократического общества, а преследуют иногда в своих материалах какие-то экономические или политические интересы.
"И вот здесь есть конфликт ... Есть очень тонкая грань между критикой, свободой слова и защитой информационного поля от дезинформации. Мы должны ее провести. Понятно, что мы не защитимся от всех вариантов манипуляций и дезинформации, но мы должны закрыть 90% таких злоупотреблений ", - акцентировал министр.
Комментируя реплику о якобы повышенной чувствительности президента Зеленского к критике, Бородянский отметил, что во время его общения с главой государства "ни слова не было о критике в адрес правительства или Зеленского, или еще кого-то".
"Мы вообще это не обсуждаем, говорили только о защите информационного пространства, ни о чем другом. И поэтому, я искренне верю и вижу, что Зеленский хочет изменений в стране. И это такая очень честная позиция у него", - убежден министр.
Напомним, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до 31 декабря разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине.
И этот про 8% порохоботов...
а еврейство по маме передаётся
Капітан Очевидність це Ви?
стоп.... то шо - і цей теж з цих? таки попали крупняково((((
А мільйони мух не можуть помилятись
Сейчас Зеленский пытается положить в эту бочку с медовым говном ложечку мёда, но всё-равно из говна мёд не получиться, но...
Если зелушкам сказать, что это особый мёд, то они будут бить себе морды и спорить какой это мёд: майский или липовый.
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Я под столом! Ну как? Как они (СН) себя говном поливают и не понимают этого?!!
Брехали, брехали нахабно, безапеляційно, брехали так голосно, що всі готові були погодитися з брехнею, аби лиш вони нарешті замовкли,
Брехали і звинувачували у брехні.
Брехали і коли ловили їх на брехні брехали вдесятеро більше, щоб за новою брехнею забули про стару, а потім знов поверталися до старої брехні.
І зараз пробовжують брехати!
Служба як у нас буде називатись ? Бєня-контроль ? Бальшой брат ?
Зеленое стадо...явно в него не попадает...
Ти ба...Так це ж співпадає з кількістю людей, які обирали Порошенка а не Зельку.
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Впервые в истории человечества, в Украине, избранные политики тупее своих избирателей
Офшоры!
Свинарчуки!
Мальдивы!
Зубажиння!
Карупцыя!
Офшоры!"
Акстись, окаянный!
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Первая умная вещь, сказанная зелёными за полгода...
Но тогда герой новости должен был бы высрать шо - 16%, не?
З якого боку Бородянський правий. Українці не можуть 92% Зє-команди відрізнити від дебілів. Зокрема Мілованова, Тіщеннка, Бородянського...