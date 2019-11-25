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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3742) фейк (236) Бородянский Владимир (42)

 Только 8% украинцев могут отличить фейк от не фейка, - Бородянский

По словам министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского, в условиях гибридной войны обязанность власти – сделать так, чтобы украинцы "уменьшили потребление дезинформации".

Об этом Бородянский заявил в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"У нас пять лет идет война. Это сложная война. Это необычная война. Она получила название "гибридная война". В этой войне много различных элементов, в том числе элемент информационной войны. Мы предлагаем посмотреть откровенно на то, с какими вызовами сталкивается страна, против которой осуществляется такая агрессия. И одним из таких вызовов является дезинформация, потребление людьми большого количества фейков. Есть исследования, в которых говорится, что только 8% всего населения Украины могут отличить фейк от не фейка. 8%! То есть 90% не могут этого сделать", – сказал Бородянский.

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В ответ на реплику журналистки о том, что тот же процент можно получить в других странах, министр сказал: "Другие страны не ведут войну".

"Для других стран это не является угрозой, я не знаю, какие там проценты. И другие страны тоже начинают защищаться. Разными способами. У них есть разные инструменты защиты. Просто для нашей страны это угроза национальным интересам и даже существованию страны. И я считаю, что мы ответственно должны к этому подойти и установить правила развития и защиты своего информационного пространства", – продолжил Бородянский.

Он подчеркнул, что "инициативы направлены на контент, который потребляется внутри страны".

"На контент – неважно, он внешний, внутренний. В этом отличие – то есть мы не направляем свои усилия в принципе на каких-то конкретных людей или институты, мы направляем свои усилия на контент", – продолжил министр.

Он отметил, что в данном вопросе изучался опыт Великобритании, Франции и других стран Европейского союза.

"Но мы должны понимать одну вещь, что Украина, которая сегодня сталкивается с такими вызовами, обязана создавать собственное законодательство в этой сфере. И не просто собственное создавать, я думаю, что это законодательство станет частью европейского законодательства, когда мы здесь все это сделаем… Я считаю, что информационные атаки продолжаются, угрозы сохраняются, и наша обязанность сделать так, чтобы украинцы уменьшили потребление дезинформации", – добавил Бородянский.

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"Я всегда был и останусь сторонником критического отношения к власти. Это нормально, это правильно ... я искренне ценю средства массовой информации, которые критически относятся к власти. Потому что это очень важный элемент построения современного общества", - отметил Бородянский.

В то же время он отметил, что есть СМИ, которые ставят своей целью не развитие демократического общества, а преследуют иногда в своих материалах какие-то экономические или политические интересы.

"И вот здесь есть конфликт ... Есть очень тонкая грань между критикой, свободой слова и защитой информационного поля от дезинформации. Мы должны ее провести. Понятно, что мы не защитимся от всех вариантов манипуляций и дезинформации, но мы должны закрыть 90% таких злоупотреблений ", - акцентировал министр.

Комментируя реплику о якобы повышенной чувствительности президента Зеленского к критике, Бородянский отметил, что во время его общения с главой государства "ни слова не было о критике в адрес правительства или Зеленского, или еще кого-то".

"Мы вообще это не обсуждаем, говорили только о защите информационного пространства, ни о чем другом. И поэтому, я искренне верю и вижу, что Зеленский хочет изменений в стране. И это такая очень честная позиция у него", - убежден министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о противодействии дезинформации планируем внести в Раду в декабре, - Бородянский

Напомним, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до 31 декабря разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3161578
 
   
 Топ комментарии
 
Да, что там фейк от не фейка. У нас в стране, в этом году, 73% не смогли отличить ЗЕЛЁНОЕ ДЕРЬМО ОТ ШОКОЛАДА!
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Яка показова цифра!!! Зебіл сам!!!визнав!!! Правда, він не закінчив думку - 73 відсотки фейкам вірять, а решту - як коли. 😂
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Барабан прихватил, выключатель?
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Извини, что тебе запостил, хотел ответить нормальному человеку, а запостил идиоту.
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В зеркало глянь, лукашенковский прихвостень. Спрашиваю еще раз, ты барабан взял, гниль картофельная?
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Вас 8% всего? Было же 25% - видимо погибли от истощения в борьбе с капитуляцией на колчаковских фронтах Цензора.
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Лукашист, это вы? лукашисты, вместе с зебами насчитали 8%, а "порохоботы" вам всегда записывают 73% инфантилизма.
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Скажы што небудзь на мове, байструк смаленскi.
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Можно я тебе скажу? Пожалуйста Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від не фейку, - Бородянський - Цензор.НЕТ 2985...И там еще три буквы... Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від не фейку, - Бородянський - Цензор.НЕТ 7182
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а правды што лукаш маладзую бзлуадзь юзаеть??? Мне звердскы интересна .... парастцы мене маю норвеждсзсаю...
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Ну тоесть он признал, что только эти 8% не дебилы?
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BY ВКЛ_это_мы_01
И этот про 8% порохоботов...
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Не збіг, а обмовка по Фрейду, яка показу, що все вони знають і розуміють.
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Яка показова цифра!!! Зебіл сам!!!визнав!!! Правда, він не закінчив думку - 73 відсотки фейкам вірять, а решту - як коли. 😂
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порохоботы? Только 8% украинцев могут отличить фейк от не фейка, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9351да они и сами фейки про великого петю штампуют Только 8% украинцев могут отличить фейк от не фейка, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9351
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Учителя у зебилов уже получают по 4к зелени. А электричество значительно подешевело! Потому что теперь нет никаких ротердамов+! Все верно зеб?
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Этот министр культуры просто идиот. И его высказывания созвучны про Украину - порноактрису, Томос - термос, "Мама любит скорость" и т.д.. Банда зебилов украинцев и грош не ставит
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по папе.

а еврейство по маме передаётся
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Так Беленюк сам не знає, хто він такий... Фільм "Ширлі-мирлі", бачив?... Ото воно і є...
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б*же, це типу: він просто вовк і любить (їсти) зайців
Капітан Очевидність це Ви?
стоп.... то шо - і цей теж з цих? таки попали крупняково((((
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И имеет на это полное право, кстати. Украинцы сами себя в грош не ставят, если что.
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Только не путай украинцев с переселенными манкуртами. Тебе Голодомор и респрессии ни о чем не говорят?
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Голодомор и репрессии это следствие. Грустно, что даже это не стало прививкой, "уставших от войны" жрущих-срущих-сватов-смотрящих которых война вообще никаким боком не касалась.
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Да, что там фейк от не фейка. У нас в стране, в этом году, 73% не смогли отличить ЗЕЛЁНОЕ ДЕРЬМО ОТ ШОКОЛАДА!
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Вони {73%} й не намагались, просто ім шоколад не сподобався Только 8% украинцев могут отличить фейк от не фейка, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9627
А мільйони мух не можуть помилятись Только 8% украинцев могут отличить фейк от не фейка, - Бородянский - Цензор.НЕТ 6295
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Весной Зеленский умудрился в 200 литровую бочку мёда положить чайную ложечку говна и получить 200 литров говна.

Сейчас Зеленский пытается положить в эту бочку с медовым говном ложечку мёда, но всё-равно из говна мёд не получиться, но...
Если зелушкам сказать, что это особый мёд, то они будут бить себе морды и спорить какой это мёд: майский или липовый.
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Оградить человека от потребления фейков можно лишь одним способом: забанив нах все возможные каналы информации, кроме одного, строго дозированного... и тут уже начинают возникать совсем иные вопросы...
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А кто "решать" будет - что "банить", а что - нет?...При СССР именно этим и занимались...
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шо я ранее писал?-сегодня барадянский "фахивець"отжигает,ни дня без зашкваров
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бл барадянский прям "человек0-параход" гнет свою линию-27% не отличили фейки,до 100% надо довести
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Ворожа пропаганда та фейки-маніпуляції - це різні речі, котрі не обов'язково корелюють. Боротьба виключно з останніми є боротьбою проти ліберальних свобод. За таке мотузка та гірлянди на дереві з цензорів, тиранів та ворогів інакодумства.
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выдать 2 кило Монблана этому пареньку - заслужил!
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Лучше жевать чем говорить. Представитель команды, которая пришла к власти на фейках и манипуляции сознанием , учит нас морали в информационной политике?
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Так тогда можно и нужно было, а теперь зебубочку зобижают буквально все.
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Интересно как он насчитал эти 8 %,?-похоже на фейк
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Та никак он не считал. Этим бесам нужна цензура! И они этого добьются.
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посчитал проголосовавших порохоботов от общего количества избирателей Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від не фейку, - Бородянський - Цензор.НЕТ 942
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Я под столом! Ну как? Как они (СН) себя говном поливают и не понимают этого?!!
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Да мы в курсе, - 73% законченные дебилы!
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Теперь в Украине главным фейкометом работает и.о. приЗЕдентишка.
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Все правильно. Теперь любую новость неугодную зебилу и его клоунаде, будут объявлять фейком, а украинцев тупыми что "не могут" фейк от факта отличить
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Внимание вопрос: cам Бородянский входит в эти 8% или нет?
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Самі на брехні та фейках у владу заїхали, а тепер у них "глибоке занепокоєння"?
Брехали, брехали нахабно, безапеляційно, брехали так голосно, що всі готові були погодитися з брехнею, аби лиш вони нарешті замовкли,
Брехали і звинувачували у брехні.
Брехали і коли ловили їх на брехні брехали вдесятеро більше, щоб за новою брехнею забули про стару, а потім знов поверталися до старої брехні.
І зараз пробовжують брехати! Только 8% украинцев могут отличить фейк от не фейка, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9912
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Та ми вже все зрозуміли.Цензура-це дуже добре і на благо суспільства.
Служба як у нас буде називатись ? Бєня-контроль ? Бальшой брат ?
Только 8% украинцев могут отличить фейк от не фейка, - Бородянский - Цензор.НЕТ 1108
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А определять где фейк, а где нет - будет ваша либерастическая банда. Уже было у Оруелла, плагиаторы.
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Заздрю таким зебобікам - стільки говорити і нічого не казати.
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Штирлиц никогде не был так близок к провалу.
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😀 Очень и очень показательный процент...
Зеленое стадо...явно в него не попадает...
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Самое печальное , что сегодня т.н."порохоботьі" воюют на информационном поле вместе и синхронно с фермами "путинских портянок". Воюют не с Зеленским , а против Украиньі.
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А пять лет до этого...зебилы и прочие всепропальщики...против кого воевали？И вместе с кем？
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Порохоботы, **** ты драная, в отличие от тебя на фронте воюют.
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Виходить що до виборів зебобіки воювали разом з запаребріком не з лавочником, а проти України.
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а Ивашин - это случайно не от Ивана подхватил...?
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Это производное от "Ивашка"... А кто у нас, в фольклоре "Ивашка"?... Тото-же...
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Тобто, секта-73 з локшиною на вухах вірять в Голобородька на лісапеті. Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від не фейку, - Бородянський - Цензор.НЕТ 7430
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8 % ?
Ти ба...Так це ж співпадає з кількістю людей, які обирали Порошенка а не Зельку.
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99 % громадян не можуть відрізнити Бородянського від лайна
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Не знаю звідки статистика у "бородянського", але 73% ґарантовано не можуть відрізнити сечі від божої роси. Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від не фейку, - Бородянський - Цензор.НЕТ 1700
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Забавно слышать от СН то, что его избиратели лохи. Я под столом!
=======================
Впервые в истории человечества, в Украине, избранные политики тупее своих избирателей
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У меня на работе один "зелебобик" уже говорит, что на второй тур вообще не ходил голосовать. И мы, когда собираемся, то тему политики вообще теперь не затрагиваем. Многозначительно переглядываемся, типа "ну и так все понятно". А "зелебобик" сопит и молчит. А что его гнобить, все-таки свой, из коллектива. Может прозреет в среде порохоботов.
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Липецкая фабрика!
Офшоры!
Свинарчуки!
Мальдивы!
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"тогровля на крови!
Зубажиння!
Карупцыя!
Офшоры!"
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Нет Бога кроме Зеленского и Разумков - пророк его!
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Ты чего на Святага Пэтра Ляксееча наезжать вздумал?Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від не фейку, - Бородянський - Цензор.НЕТ 1982
Акстись, окаянный!Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від не фейку, - Бородянський - Цензор.НЕТ 9346
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А тем временем многие украинские провайдеры пооткрывали беспрепятственный доступ к ВКонтакте, ватокласникам и прочей маил.руровской пуйне...
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Принцип таков, надо все считать фейком. А через месяц ситуация более менее прояснится.
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Это борьба с ветряными мельницами. Никакими законодательными инициативами информационное пространство не вычистить. Да и не в обилии фейков проблема. Можно ведь и с помощью правды манипулировать неокрепшими умами в своих интересах. Проблема фундаментальна и всё там же- олигархическая модель управления страной. Большой бизнес (владельцы СМИ) с головой в политике. Слишком тесная связь политика с большим бизнесом должна стать токсичной для обоих, как в большинстве цивилизованных стран. Только через политическую незаангажированность владельца СМИ можно выйти на по-настоящему независимую журналистику. А у нас у каждого уважающего себя олигарха помимо своей фракции или хотя бы депутатской группыв парламенте, обязательный атрибут ещё и пара-тройка рейтинговых СМИ в кармане.
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Только 8% украинцев могут отличить фейк от не фейка, - Бородянский

____________________

Первая умная вещь, сказанная зелёными за полгода...

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У "Матьківщини" так же 8% было, соевое недоразумение. Т.е. Юлькины избиратели могут отличить фэйк соевого хряка про потужні рехвормы?Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від не фейку, - Бородянський - Цензор.НЕТ 6027
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Если бы я считал избирателей матькивщины хоть на грамм умнее тупых дегенератов, голосовавших за слуг народа, я бы и матькивщину обвел. Ещё вопросы, зебил?
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Какие к тебе зебилу могут быть "вопросы"? Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від не фейку, - Бородянський - Цензор.НЕТ 1384
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Вот и настал момент, когда зебилы называют других зебилами. Всё к тому шло... Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від не фейку, - Бородянський - Цензор.НЕТ 7087 Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від не фейку, - Бородянський - Цензор.НЕТ 7087 Лише 8% українців можуть відрізнити фейк від не фейку, - Бородянський - Цензор.НЕТ 7087
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я бы и матькивщину обвел.\\\\\\\\\\\\\

Но тогда герой новости должен был бы высрать шо - 16%, не?
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Зебильчики, над вами ваши слуги ржут в открытую, как будто они вам в чай нассали, а вы пьете и хвалите.
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Многие страны ограничили РашаСюдей, а у нас ее филиалы - медведчуковские каналы - прекрасно работают. И порошенковские в связке с ними слаженно мочат Зеленского
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Расскажи это свидетелям Мальдивского Офшора!
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Именно так. Избиратели партии Порошенко - те самые 8%.
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Тобто 92% українців не вміють користуватись гугл, не знають, що бажано пробігтись по коментаям під цим вкидом, і взагалі в українців відсутній аналітичний розум.
З якого боку Бородянський правий. Українці не можуть 92% Зє-команди відрізнити від дебілів. Зокрема Мілованова, Тіщеннка, Бородянського...
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