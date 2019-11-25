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Все про:взятка (4789) Госпогранслужба (3538) Россия (74357)

 Украинка пыталась "выкупить" за $200 жениха-россиянина, - Госпогранслужба

Уроженка Донецкой области, пыталась подкупить офицера Госпогранслужбы в пункте контроля "Киев-пассажирский", чтобы "выкупить" своего жениха, гражданина РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу, Госпогранслужбы, украинка предложила за россиянина 200 доларов США.

Россиянин накануне был не пропущен в Украину, так как он, как стало известно во время мероприятий пограничного контроля, без получения соответствующего разрешения пересекал границу с оккупированным Крымом.

Пограничники на неправомерное предложение ответили категорическим отказом, а о факте дачи взятки направили сообщение в Национальную полицию Украины.

"Поэтому украинке-невесте придется подождать еще 3 года, ведь по решению начальника ОКПП гражданину России именно на такой срок запрещен въезд в Украину. Сейчас гражданин России возвращен обратным поездом", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники открыли огонь по контрабандистам на границе с Молдовой, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3161577
 
   
 Топ комментарии
 
Любов зла - полюбиш і козла.
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Даунецкие бляди мало того, что понаехали и продвигают русский мир, так ещё и русских выблядков с собой привозят. Жаль наблюдать такое, неужели в Киеве нет мужиков, которые поставят сепаров на место....Где те 2 малолетки донецкие переехавшие, которые кричали в Киеве, что скоро ДНр будет и в столице ? Хоть кто-то им башни поотрывал?
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Сколько писалось,говорилось что кохайтеся чорнобривi та не з москалями,негры и то лучше женихи чем обитатели Мордора
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Не понял НАХ ,а Крым шо уже не Украина ,пусть на Камчатке любовь крутят .. Украинка пыталась "выкупить" жениха-россиянина у пограничников в Киеве, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9818
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Пока там шастает разное мурло. И главзебил там квартирку по мордорским законам переоформил.
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Так украинки добрые ,даже казаков у турков выкупали а вот теперь и мудаков решили выкупать ... Украинка пыталась "выкупить" жениха-россиянина у пограничников в Киеве, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4
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а на киев-пассе погранконтроль проходят поезда?! с кем граница?
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Даунецкие ***** мало того, что понаехали и продвигают русский мир, так ещё и русских ********* с собой привозят. Жаль наблюдать такое, неужели в Киеве нет мужиков, которые поставят сепаров на место....Где те 2 малолетки донецкие переехавшие, которые кричали в Киеве, что скоро ДНр будет и в столице ? Хоть кто-то им башни поотрывал?
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Нац жёны и правый сектор способны геев только ганять на гейпарадах а прийти к Мертвечуку к Портнову нет яиц
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Еще одна будущая депутатка с криминальным женишком из засрашки?
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Теперь она не будет его любить, а будет любить Украину!
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Сколько писалось,говорилось что кохайтеся чорнобривi та не з москалями,негры и то лучше женихи чем обитатели Мордора
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То не чорнобрива.. мордовка або смєсь бурята с чувашом.
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Я бачу варіант для уродженки Донецької області-емігрувати рашу, там вийти заміж і жити щасливо з коханим кацапом
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То ,що кацапа не пустили то добре , але виникає питання -як і за скільки впускають депортований кримінал ? Так ще і по декілька разів на місяць ?! Герої митники не взяли хабар, ха ха..
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в Донецк на свиданку нах,- одно гавно припёрлось да ещё и второе за собой притянуло...
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Україна поки що тримається на жінках...Я завжди казав,що українки і українці - це зовсім різні люди...Українець би дружину-росіянку викупляти не став...
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"Поэтому украинке-невесте придется подождать еще 3 года..." Дуже хотілося б, щоб чекала десь у колонії під Жовтими Водами за дачу хабаря.
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