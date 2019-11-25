 Украинка пыталась "выкупить" жениха-россиянина у пограничников в Киеве, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Россиянин накануне был не пропущен в Украину, так как он, как стало известно во время мероприятий пограничного контроля, без получения соответствующего разрешения пересекал границу с оккупированным Крымом.

Пограничники на неправомерное предложение ответили категорическим отказом, а о факте дачи взятки направили сообщение в Национальную полицию Украины.

"Поэтому украинке-невесте придется подождать еще 3 года, ведь по решению начальника ОКПП гражданину России именно на такой срок запрещен въезд в Украину. Сейчас гражданин России возвращен обратным поездом", - говорится в сообщении.

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