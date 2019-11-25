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 Пункты пропуска на Донбассе с 1 декабря переходят на зимний график работы, - пресс-центр ОС

С 1 декабря 2019 все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил переходят на "зимний" график работы - с 8.00 до 17.00.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил с 1 декабря 2019 переходят на график зимнего периода. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 8.00 до 17.00", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.

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Пункты пропуска на Донбассе с 1 декабря переходят на зимний график работы, - пресс-центр ОС 01
Пункты пропуска на Донбассе с 1 декабря переходят на зимний график работы, - пресс-центр ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161573
 
 
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Что значит на зимний? Без теплых шапок и перчаток пускать не будут?
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Раньше темнеет, наверное, время работы изменилось.
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НАХ их вообще пускают? За пенсией из ПФ в который они не отчисляют средства?
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Нахрен они вообще нужны эти пункты?закрыть,распахать и заминировать.
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Что натворили олигархи ! А ведь такое ждет всю Украину. Если их не обезвредить.
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Люди глупы. Как те овцы,что затонули в Черном море. Куда их везли,не знали. Теперь мучаются. Но все так же не знают причины.....
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