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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3742) Йоханнис (13)

 "Доверие подавляющего большинства избирателей - лучшая оценка", - Зеленский поздравил Йоханниса с победой на выборах президента Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Румынии Клауса Йоханниса с переизбранием на должность.

"Искренние поздравления президенту Румынии Клаусу Йоханнису с переизбранием на высший пост! Доверие подавляющего большинства избирателей - лучшая оценка и весомый кредит для нового мандата", - написал он в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что ожидает активизации двустороннего диалога в интересах обеих стран и региона.

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По данным румынских СМИ, по состоянию на 9:30 25 ноября были подсчитаны все протоколы голосования. По результатам подсчетов действующий президент Клаус Йоханнис победил с результатом 66,05% голосов.

Доверие подавляющего большинства избирателей - лучшая оценка, - Зеленский поздравил Йоханниса с победой на выборах президента Румынии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161572
 
 
 Топ комментарии
 
Не бушуй - підтримка кловуна стрімко падає, з Нового року залишаться тільки упороті зебіли.
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Это он про свое подавляющее большинство.Сказал с подтекстом,смысл которого похоронил своими тупыми действиями.Теперь зе тупо презирают.
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Это он про свое подавляющее большинство.Сказал с подтекстом,смысл которого похоронил своими тупыми действиями.Теперь зе тупо презирают.
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Невоспитанный. На всех фотографиях сидит.
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Интересный случай: во время первого президентского срока Йоханнис набрал 54% во втором туре, а сейчас снова таки во втором туре - 66%, значит поддержка растет и люди оценили реформы.
А нам тут соевая ылитка рассказывает что Пеця потерял свой рейтинг потому что народ у нас не такой, и вообще вокруг одни огенды ******* и зебилы.
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Не бушуй - підтримка кловуна стрімко падає, з Нового року залишаться тільки упороті зебіли.
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т.е. 73% населения. Ещё выше, чем в Румынии.
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цікаво за кого ти в 14 році голосував і як би ти скиглив коли б тебе кадирівці разом з кубанським кізячками на пляку садили а в твою жінку в усі щілини рузький мір вводили, дочок для педофіла моцьковсьго маєш?
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Я просто не впустив руцький мир до себе, а тих хто кричав путін введі прикопував у посадках, тому крутись на своїй пляшці і не кивай своєю кацапською бородою в сторону українців.
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ти слівцями не сильно розкидайся бо я тобі за кацаба рило натовчу дзеркальце невпізнає
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Лошок, тут все просто, и ответ давно есть! Для тебя это зеркало.
ПЕРВАЯ ГРУППА, самая массовая. ЛИЦА С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ. В этой группе есть как откровенные шариковы, так и граждане с интеллектом в нижних пределах нормы, формально имеющие высшее образование, иногда гуманитарное, а порой - экономическое (однако, этот факт скорее характеризует не их, а текущее состояние нашего высшего образования). ОБЩАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДАННОЙ ГРУППЫ, ПОМИМО НИЗКОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МАЛООБРАЗОВАННОСТИ, ЭТО МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬ, А ГЛАВНЫМ ДВИЖУЩИМ ЧУВСТВОМ ЭТОЙ ГРУППЫ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАВИСТЬ, И ОСНОВАННАЯ НА НЕЙ КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ.


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Совок - це хвороба, якою хворіють навіть люди з інтелектом. Лікується десятиліттями. "Довіра переважної більшості виборців - найкраща оцінка", - Зеленський привітав Йоганніса з перемогою на виборах президента Румунії - Цензор.НЕТ 9278
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Шо-то у того румына ,не румынские имя и хфамилиё ...
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Бггг))) передай те зекретину, что наркотики есть зло
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Иногда лучше жевать...
Брякнул...
Кто-то должен ему пояснить, что он сказал. Это можно так ещё одного друга к Венгрии приобрести...
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Уявляю собі, що подумав Йоганніс: "Бл.ть, от тільки від Клоуна мені ще поздоровлень і не хватало".
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Скромненько так,"намякивает",на свои проценты,-мол,я такой же орел! Но ему до Иоханиса ,-дальше,чем до Луны!
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На відсотках вся схожість блаЗЄнського та Йоганніса закінчується. Незважаючи на всі хитання, румуни за "двічі_несудимого" чи "для_прікола" ніколи не голосували. Бо розуміють ціну своєї державности.
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Румыния начала реформы в 1989, а Украина только в 2014, а самое главное, что у них нет границы с засРашкой! В 2044 сравняемся с нынешним состоянием. Тогда нелоху уже будет 67, как пуйлу сегодня)))
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На голову Зеленского удобно бокал пива ставить.
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Чья б корова мычала! У румынского президента избиратели реальные , а не виртуальные, как у Зеленского.
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Когда тебя поздравляет Зеленский, это к беде. Беги, Йоханнис, беги. Пока не поздно.
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В таких случаях говорят,-Спасибо,но я не могу принимать такой дорогой подарок! "Довіра переважної більшості виборців - найкраща оцінка", - Зеленський привітав Йоганніса з перемогою на виборах президента Румунії - Цензор.НЕТ 6092
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