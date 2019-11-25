 "Доверие подавляющего большинства избирателей - лучшая оценка", - Зеленский поздравил Йоханниса с победой на выборах президента Румынии

"Искренние поздравления президенту Румынии Клаусу Йоханнису с переизбранием на высший пост! Доверие подавляющего большинства избирателей - лучшая оценка и весомый кредит для нового мандата", - написал он в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский подчеркнул, что ожидает активизации двустороннего диалога в интересах обеих стран и региона.
По данным румынских СМИ, по состоянию на 9:30 25 ноября были подсчитаны все протоколы голосования. По результатам подсчетов действующий президент Клаус Йоханнис победил с результатом 66,05% голосов.
А нам тут соевая ылитка рассказывает что Пеця потерял свой рейтинг потому что народ у нас не такой, и вообще вокруг одни огенды ******* и зебилы.
ПЕРВАЯ ГРУППА, самая массовая. ЛИЦА С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ. В этой группе есть как откровенные шариковы, так и граждане с интеллектом в нижних пределах нормы, формально имеющие высшее образование, иногда гуманитарное, а порой - экономическое (однако, этот факт скорее характеризует не их, а текущее состояние нашего высшего образования). ОБЩАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДАННОЙ ГРУППЫ, ПОМИМО НИЗКОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МАЛООБРАЗОВАННОСТИ, ЭТО МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬ, А ГЛАВНЫМ ДВИЖУЩИМ ЧУВСТВОМ ЭТОЙ ГРУППЫ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАВИСТЬ, И ОСНОВАННАЯ НА НЕЙ КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ.
Брякнул...
Кто-то должен ему пояснить, что он сказал. Это можно так ещё одного друга к Венгрии приобрести...