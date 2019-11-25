 Азербайджанский оператор Bakcell купит Vodafone Україна за $734 млн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт мобильного оператора Vodafone Украина.
Отмечается, что смена собственника не повлияет на операционную деятельность Vodafone Украина, предоставление услуг клиентам, взаимодействие с партнерами, поставщиками и контрагентами.
"Компания продолжает оказывать услуги под брендом Vodafone. Все тарифные планы, услуги и сервисы, а также договора и прочие обязательства компании являются актуальными и продолжают действовать", - сообщается на сайте Vodafone.
Как сообщило российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные МТС, группа продала "Vodafone Украина" за $734 млн.
Отмечается, что российская компания продаст украинское подразделение через свою дочернюю люксембургскую компанию Allegretto Holding Sarl. Она передаст "дочке" азербайджанской компании 100% акций в нидерландской Preludium BV, которая является единственным акционером компании "Vodafone Украина".
Оператор заявил, что соглашение соответствует стратегии группы, которая предусматривает концентрацию усилий на российском рынке.
наконец то, поперло
Это заявил нынешний владелец Водафон Украина - российский МТС, перед продажей компании азербайджанцам. Продают чтобы сконцентрироваться на российском рынке.
кто владелец этой компании - неизвестно.
так доступно или нет?
С таким же успехом можно было просто обозвать тарифный пакет - по сути так оно и было
Те, що в Україні тусуються кацапські гроші, означає, що ринок не вільний і кацапи в тому болоті як "свої". Також означає те, що в Україні низький рівень освіти і культури, як наслідок відсутність правил, законів і інтегрованості в прогресивний світ.
раша гудбай!
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получается, что международные корпорации выдавливают кацапов из бизнеса в Украине..
Чемодан - вокзал - Московія!
Опрошенные эксперты разделились в своих предположениях относительно причин потенциальной сделки. Член наблюдательного совета компании IoT Ukraine Сергей Одинец слухи о том, что азербайджанский оператор заинтересовался покупкой Vodafone Украина, услышал еще около трех месяцев назад. И подача заявления в АМКУ свидетельствует о серьезности намерений Bakcell, отметил он.
«Их интерес к украинскому оператору объясняется просто - профицит денег, который есть сейчас у Азербайджана. Стоит только посмотреть, сколько миллиардов долларов они вкладывают в развитие сетей заправок в Европе - на Балканах и даже в Швейцарии. Деньги у них есть благодаря нефти и газу. Они позволяют себе строить газопроводы, терминалы для хранения сжиженного газа. Не стоит забывать и об амбициях составить конкуренцию России на маршруте Китай-ЕС», - поделился своими наблюдениями топ-менеджер IoT Ukraine.
С другой стороны, отметил он, МТС, владеющая «ВФ Украина», уже могла «потерять надежду на возврат Украины обратно в орбиту Москвы».
Эксперт в сфере цифровой экономики Елена Минич в течение 2008-2010 гг. работала консультантом в азербайджанском Azercell. Она предположила, что в случае, если сделка между Bakcell и «ВФ Украина» состоится, то азербайджанский оператор выступит только в качестве финансового инвестора: «Действительно, в этой стране много денег и их нужно куда-то девать», - констатировала она.
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