 Азербайджанский оператор Bakcell купит Vodafone Україна за $734 млн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт мобильного оператора Vodafone Украина.

Отмечается, что смена собственника не повлияет на операционную деятельность Vodafone Украина, предоставление услуг клиентам, взаимодействие с партнерами, поставщиками и контрагентами.

"Компания продолжает оказывать услуги под брендом Vodafone. Все тарифные планы, услуги и сервисы, а также договора и прочие обязательства компании являются актуальными и продолжают действовать", - сообщается на сайте Vodafone.

Как сообщило российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные МТС, группа продала "Vodafone Украина" за $734 млн.

Отмечается, что российская компания продаст украинское подразделение через свою дочернюю люксембургскую компанию Allegretto Holding Sarl. Она передаст "дочке" азербайджанской компании 100% акций в нидерландской Preludium BV, которая является единственным акционером компании "Vodafone Украина".

Оператор заявил, что соглашение соответствует стратегии группы, которая предусматривает концентрацию усилий на российском рынке.

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