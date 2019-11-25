 На сегодняшний день к отоплению еще полностью не подключены четыре области и Киев. КАРТА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий в Facebook.

"По состоянию на 25 ноября на 100% подключены к отоплению 20 областей - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем отмечается, что подключены не все объекты социальной и жилищной сфер в четырех областях, а именно: в Запорожской (социальная - 99,7%), Кировоградской (жилая - 93,1%, социальная - 99,7%), Одесской (жилая - 99,9%), Полтавской ( социальная - 98,1%) областях и г. Киев (жилая - 99,9%).