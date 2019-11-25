 14 тысяч овец утонули в Черном море

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на "The Guardian".

Корабль "Queen Hind" под флагом Палау направлялся в Саудовскую Аравию, но перевернулся вскоре после выхода из румынского порта Мидия.

Спасатели спасли всех членов экипажа, который состоял из 20 сирийцев и одного ливанца. Также спасены 32 овцы.

"Эвакуационная операция продолжается... Мы надеемся, что овцы, находящиеся в трюме корабля, еще живы", - сказала пресс-секретарь спасательных служб Ана-Мария Стоица.

По ее словам, спасатели, которых поддерживали военные, полиция и водолазы, пытались поднять корабль и оттащить его обратно к порту.

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