 "Цій комісії ми ставимо нуль балів", - активисты пикетировали Нацагентство по вопросам госслужбы в поддержку кандидата на главу Госкино Синькевич. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, Юлия Синькевич единственная из кандидатов дошла до финала. Однако, на собеседовании по одно из опций получила 0,5 балла, что по закону не дает ей права далее участвовать в конкурсе. Отметим, что согласно законодательству получение оценки в 0,5 балла за ответ на хоть один вопрос лишает кандидата права на дальнейшее участие в конкурсе.

На акции протеста, в частности, присутствовали актеры Ахтем Сеитаблаев и Ирма Витовская-Ванца, режиссер Нариман Алиев (фильм "Домой"), продюсеры Владимир Яценко и Денис Иванов, сценарист Андрей Кокотюха, а также другие стейкхолдеры киноиндустрии. Также поддержать Синькевич пришел Андрей Юраш, который подавался на должность главы Госслужбы этнополитики и свободы, и аналогично ситуации с Синькевич получил в финале конкурса оценку в 0,5 балла.

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Протестующие выразили обеспокоенность результатами конкурса, отметив, что Синькевич больше всех подходит на данную должность и является профессионалом.

"Мы все видели это собеседование. При этом, в комиссии не было ни одного члена киноиндустрии. Там звучали странные вопросы. Да и когда член комиссии говорит на английском хуже, чем сам кандидат, то такой результат голосования очень удивляет", - заявил продюсер фильмов "Дикое поле" и "Домой" Владимир Яценко.

Александр Стародубцев пригласил представителей протестующий на переговоры. На переговорах присутствовала и сама Синькевич со своим адвокатом. Она намерена подавать в суд, требуя признать победителем конкурса именно ее.

В свою очередь глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Стародубцев сказал, что по закону это не возможно и предложил переназначить конкурс.

"Мне действительно стыдно за эту ситуацию. Я несколько недель занимаю пост главы службы и уже узнал много нового. Мы пытаемся решить проблему с этими конкурсами", - сказал он, добавив, что в Кабмин уже направлено постановление об отмене нормы в 0,5 балла.

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Слухи о том, что Синькевич специально завалили, чтобы на следующем конкурсе главой Госкино стал режиссер "Сватов" Кирющенко Стародубцев отказался комментировать.

До 12 часов будут длиться юридические консультации, после чего будет принято решение о том, как выходить из данной ситуации.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, Юлия Синькевич единственная из всех кандидатов на пост главы Госкино дошла до финала. 21 ноября были обнародованы результаты конкурса, по которому она не набрала необходимого количества баллов. Ей поставили 0.5 балла по опции "управление людьми". На вопрос "Вы знаете, какие зарплаты на госслужбе, как вы будете мотивировать работников реализовать ваши амбиции развивать украинское кино?" Синькевич ответила, что это не ее амбиции, а приоритет государства Украина.

Синькевич - генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член наблюдательного совета и соучредитель Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии, Национального союза кинематографистов Украины и Украинского оскаровского комитета. Также продюсирует фильмы.

Бывший глава Госкино Филипп Ильенко назвал ситуацию с конкурсом фарсом.

Около тысячи деятелей киноиндустрии обратились с открытым письмом в адрес президента Владимира Зеленского, премьер-министра Алексея Гончарука, министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского с требованием назначить Синькевич на пост главы Госкино.