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 Эффективная политика по вопросам соцзащиты уязвимых категорий населения будет способствовать интеграции ромов в общество, - Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики подчеркивают важность повышения доступа ромов к системе предоставления качественных адресных социальных услуг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Эффективная государственная политика по вопросам социальной защиты уязвимых категорий населения будет способствовать интеграции ромов в общество", - отметил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский.

Кроме того, он отметил, что для будущего ромской общины является чрезвычайно важным повышение доступа ромов к системе предоставления качественных адресных социальных услуг и отметил роль семьи и ответственность родителей в процессе воспитания детей.

Минсоцполитики проводит последовательную политику поддержки ромских семей, нуждающихся в помощи.

В 2019 году более 1,9 тыс. ромских семей, где проживает 5,6 тыс. детей, получили различные виды социальных услуг - от социального сопровождения и интеграции до гуманитарной и юридической помощи

Наибольшее количество охваченных социальными услугами ромских семей с детьми проживают в Закарпатской (196 семей), Одесской (149 семей), Донецкой (158 семей), Сумской (115 семей), и Харьковской (447 семей) областях.

Сергей Нежинский отметил, что только активизация совместных усилий правительства и гражданского общества будет способствовать решению социальных проблем ромов в Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161563
 
 
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Тысячи лет ни одна страна в мире не могла интегрировать ромов, а тут бац, щас мы все интегрируем только дайте денех. Ну-ну, удачи в пустой растрате бюджета.
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100%. США, Европа не смогли их "интегрировать", но в Украине кому-то хочется распилить денег на предоставлении "качественных социальных услуг".
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Тамтеж є різні групи. І, які хотіли інтегрувати я - інтегрувалися. Частково. Решта про то не здатні до інтеграції. Як двти-мауглі, які дитинство провели з дикими тваринами. Я не хочу нікого образити, але знайомий з деякими ромами. Їхні спільноти закриті від чужих не тому, що їх цураються, а тому, що такі у них традиії. Вони самі Ніколи не до пустять у свій клан чужинця, хоча і можуть імітувати зворотнє. І ті, яких знаю я, живуть краще, ніж деякі українці. Але є й так звані "бродячі", яких цураються навіть їхні одноплемінники. Ними влітку забиті парки великих міст і вокзали з електричками. І змінювати свій бродяжницький уклад вони не збираються.
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есть только ОДИН способ их интегрировать - отдавать детей в приемные семьи, чтобы они не росли в преступной среде.

залезать в рюкзаки, кошмарить приезжих на вокзалах толпой, той же толпой оббирать детей, идущих из школы - вот чему их учат в семьях.
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Пусть эти активисты для начала интегрируют цыган в свои дома и квартиры, а потом поговорим
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...роми-дінастія романових-трєтій рім...роми не хочуть мати свою національну державу, русскіє не хочуть мати свою національну державу...русскіє - це інтегровані роми?...
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Та таке вже було. В 60-х роках їм будували фінські будиночки в селах і що! Крім крадіжок, гадання, махлювання вони ні нащо не здібні та довго не задержувались, бо потрібно було відпрацйовувати за житло.
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В Украине более нет проблем кроме как про цыганву думать.
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