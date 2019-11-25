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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11380) налоговая (803) НАПК (781) Дмитрий Дубилет (48)

 Госорганы продолжают странный ритуал: подают декларации чиновников в бумажном виде вместо предусмотренных законом электронных, - Дубилет

Несмотря на то, что госорганы с 2016 года должны подавать электронные декларации чиновников в НАПК, это по-прежнему не происходит, поскольку продолжает действовать старый регламент Кабмина.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.

"Вот уже несколько лет во всех госорганах Украины происходит странный ритуал. Кадровая служба готовит по каждому кандидату приличный пакет бумажных документов и отправляет официальный запрос на налоговую службу. В ответ налоговая служба каждый раз официально отвечает, что вообще-то бумажные декларации им никто не подает", - рассказал он.

Дубилет напомнил, что после принятия в 2014 году закона об очищении власти каждый, кто устраивался на государственную службу, должен был пройти проверку.

"Чиновники должны были заполнять бумажные декларации, а кадровая служба отправляла запрос на налоговую с просьбой их проверить. И вот, в 2016 году эти бумажные декларации заменили на декларации НАПК в электронном виде. Вот только Кабмин не изменил регламент, по которому кадровики должны отправлять запрос на налоговую", - написал министр.

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"Вот такой нелепый документооборот в природе. Конечно, сейчас постараемся быстро это изменить", - добавил он.

Госорганы продолжают странный ритуал: подают декларации чиновников в бумажном виде вместо предусмотренных законом электронных, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161562
 
   
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Інакше багато чинуш будуть не при ділах.
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Представь себя кладовщиком, и ты отгружаешь товар на 100 000$ по электронному виду, без подписи, печати, копии накладной. У дурочка все детство на подсрачниках, мальчик тронутый умом, с комплексом неполноценности, придумывает всякое фуфло, которое не реализуемо в реальных условиях, причем за бюджетные деньги. Пусть фантазирует за собственные, и тогда посмотрим как пойдет.
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Кстати, очень удобно для чиновников, за коробку конфет теперь в декларации можно, что угодно дорисовать, подправить....вообщем "государство в смартфоне" от Зели☺
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Это очень здорово, что он нам об этом рассказал. Но зачем?
Просто делайте свою работу. Теперь ВЫ власть!
А если будете хреново работать, то "Мы сделаем ВАС вместе!"
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