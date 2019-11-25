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 За неделю в Украине произошло почти 2 тыс. чрезвычайных событий, погибли 73 человека, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 18.11 по 24.11 зарегистрировано 1 тыс. 858 чрезвычайных событий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 858 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 32 человека.

Ликвидировано 1 тыс. 531 пожар, спасены на пожарах 27 человек и не допущено уничтожение огнем 588 зданий и 43 ед. техники. Во время пожаров погибли 65 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 569 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 219 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 458 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 8 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3161560
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
за неделю в пожарах погибло 65 человек?? Упродовж тижня в Україні сталося майже 2 тис. надзвичайних подій, загинули 73 людини, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2867 это шо-то случилось такое из ряда вон или это стандартная статистика??
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