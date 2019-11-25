 Пограничник, ранее воевавший против Украины за "ЛНР", пойдет под суд, - ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что в период с июня 2014 по июнь 2015 житель Луганской области добровольно участвовал в деятельности террористической организации - так называемой "ЛНР".

За этот период мужчина: осуществлял пропускной режим на блокпостах в г. Лисичанске Луганской области; проводил незаконный досмотр автотранспорта и проверку документов у водителей и пассажиров; принимал непосредственное участие в боевых действиях в районе города Дебальцево Донецкой области, города Стаханова Луганской области и других населенных пунктов Луганской и Донецкой областей против Вооруженных Сил Украины; выполнял другие противоправные приказы, которые получал от своих руководителей с террористической организации "ЛНР".

Впоследствии подозреваемый вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Государственной пограничной службе Украины.

Мужчине инкриминируют участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, пограничнику грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

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