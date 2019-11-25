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 Пограничник, ранее воевавший против Украины за "ЛНР", пойдет под суд, - ГБР

Обвинительный акт в отношении пограничника Лисичанского пограничного отряда Донецко-Луганской Государственной пограничной службы, подозреваемого в участии в террористической организации, направлен в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что в период с июня 2014 по июнь 2015 житель Луганской области добровольно участвовал в деятельности террористической организации - так называемой "ЛНР".

За этот период мужчина: осуществлял пропускной режим на блокпостах в г. Лисичанске Луганской области; проводил незаконный досмотр автотранспорта и проверку документов у водителей и пассажиров; принимал непосредственное участие в боевых действиях в районе города Дебальцево Донецкой области, города Стаханова Луганской области и других населенных пунктов Луганской и Донецкой областей против Вооруженных Сил Украины; выполнял другие противоправные приказы, которые получал от своих руководителей с террористической организации "ЛНР".

Впоследствии подозреваемый вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Государственной пограничной службе Украины.

Мужчине инкриминируют участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, пограничнику грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161558
 
   
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В случае доказательства вины, Источник: https://censor.net.ua/n3161558
У випадку правильно підібраного судді вину не буде доведено.
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Давай строчи что Зе виноват, что при шоколаднике террорист поступил в пограничники.
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За що? За те, що попався, чи за те, що деякий час був типу українським прикордонником? А з затриманий генералом Марченко його в одну камеру посадять, чи випустять на поруки, щоб крові не було?
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"Впоследствии подозреваемый вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Государственной пограничной службе Украины." Ось це цікаво - начал работать. Яким чином у нас набирають у прикордонну службу, гребуть усіх, мох і болото. Я чекав два місяці допоки перевірять моїх родичів до п"ятого коліна, а вже потім мав доступ до державної таємниці. Поліграф, контррозвідка, а вже потім служба.
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Может зависит от должности, рядовых не проверяют.
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Це говорить тільки про те,що СБУ не виконує свою функцію,якщо такі повертаються на службу.
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