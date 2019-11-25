 Мы будем показывать лучший украинский продукт, который будет готовиться специально для этого канала, - Бородянский о вещании для оккупированного Донбасса

Сейчас идет работа над запуском, об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Бородянский отметил, что донесение информации до людей на оккупированных территориях очень важно для их интеграции. Работа над запуском информационно-развлекательного канала продолжается.

"Мы будем показывать лучший украинский продукт, и контент, который будет готовиться специально для этого канала", – рассказал министр.

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Он выразил уверенность, что жители на оккупированных территориях будут смотреть этот канал и он сможет конкурировать с российскими.

"Во-первых, на российском телевидении много телеканалов, а мы делаем один. То есть мы аккумулируем украинский ресурс для этого канала. И мы будем на равных конкурировать с российскими. Посмотрим", – добавил он.