 Мы будем показывать лучший украинский продукт, который будет готовиться специально для этого канала, - Бородянский о вещании для оккупированного Донбасса

Сейчас идет работа над запуском, об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
Бородянский отметил, что донесение информации до людей на оккупированных территориях очень важно для их интеграции. Работа над запуском информационно-развлекательного канала продолжается.
"Мы будем показывать лучший украинский продукт, и контент, который будет готовиться специально для этого канала", – рассказал министр.
Он выразил уверенность, что жители на оккупированных территориях будут смотреть этот канал и он сможет конкурировать с российскими.
"Во-первых, на российском телевидении много телеканалов, а мы делаем один. То есть мы аккумулируем украинский ресурс для этого канала. И мы будем на равных конкурировать с российскими. Посмотрим", – добавил он.
Масон Лемберг написав:
"Шукав висери Зеленського про Голодомор і випадково натрапив на це відео.
Тут він з представниками фракції "Слуга народу" знущається з привітання "Слава Україні!".
В сюжеті антисемітська, темна, відбита Львівська обласна рада приймає регламент користування туалетом. Згідно регламенту туалетом мають пріоритетне право користуватися представники "тєтульної нації", а якщо в одному туалеті сходяться двоє, то першим його займає той, хто крикне "Слава Україні!".
Тобто, з виступу виходить, що "Слава Україні!" кричать тільки рагулі-антисеміти зі Львова, щоб займати місце в туалеті. Йшов 2011 рік… В залі сидів Азіров і Петя Сімонєнко.
В 1995 році президент США Білл Клінтон закінчив свій виступ словами "Слава Україні!" біля університету Шевченка.
Велика кількість світових лідерів вітала українців цими словами.
Після цих слів президенту Порошенку аплодували дві палати американського парламенту. Стоячи.
Але бидло, яке дорвалося до влади, ще зовсім недавно вважало, що так займають чергу в туалеті у Львові.
"Не треба розділяти країну" - казали вони під час своєї кампанії…
А ми й не збираємося її розділяти.
Зробимо вас разом!
Слава Україні!"
І деб ще грошиків замутити....
Под видом создания "украинского продукта" будет распил выделяемых на это государственных денег. На поток денег присядут "нужные" люди, типа Бородянского.
А домбасяне плевать хотели на этот канал. Им надо показывать Сватов, и передачи про совок и колбасу по 2,20, другого они смотреть не будут.
Может Украина обеспечить такой уровень жизни? Если нет, то тогда ей нужно думать не о Донбассе, и не о Крыме, а о том как остальные регионы не ********. Но то таке, то фантастика, когда Украина о чем то думала?
Или вы уже утверждаете, что мы должны все наши территории оставить тупину?
На президентских и парламентских выборах миллионы людей поверили в сказку про «Голобородько и новые лица». Но за полгода украинцы все сильнее убеждаются, что «новые лица» окончательно «похоронят» страну.
«Зеленый» балаган в Раде и полный непрофессионализм «новых лиц», являющихся марионетками олигархов и международных корпораций, - это глубочайшая трагедия для Украины. Масштаб которой многие украинцы еще не до конца понимают.
Такое убеждение выразил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнеейчук.
Страну лишают последнего шанса выкарабкаться из того «дна», на которое нас загнала власть Порошенко. Поскольку для кардинального изменения в первую очередь социально-экономической политики к власти должны прийти профессиональные политики-государственники. По сути, единственным таковым сейчас является Юлия Тимошенко.
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Ведь что такое профессиональный и опытный политик?
Во-первых, это человек, обладающий стратегическим мышлением. Способный не только понимать суть экономических процессов внутри страны, но и роль самой страны в глобальных мировых раскладах.
К примеру, та же Тимошенко постоянно говорит о том, что Украину глобальные игроки хотят превратить в контролируемый «сырьевой придаток». То есть - намерены скупить украинскую землю, предприятия, ГТС. И что в итоге? Украина де-факто теряет свою самостоятельность. Именно поэтому «катком» с помощью марионеточной «зеленой» власти продавливается продажа земли и приватизация стратегических объектов.
Также Тимошенко указывает на то, что Запад не хочет соблюдать свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму. Западным политикам намного легче говорить: мол, есть Минские соглашения, написанные Путиным, - вот их и выполняйте. Снимая с себя ответственность. И именно на Порошенко лежит вина за то, что он не апеллировал к Западу с требованием выполнить нормы Будапештского меморандума. То, на чем с 2014 года настаивает Тимошенко.
Во-вторых, профессиональный политик предлагает конкретные пути экономического развития страны.
Перед президентскими выборами Тимошенко презентовала подробную программу «перезагрузки» страны - «Новый Курс Украины». Там пошагово расписано, как, с одной стороны, восстановить национальную экономику. С другой - максимально увеличить покупательную способность украинцев, снизив тарифы, повысив зарплаты и пенсии.
К сожалению, «зеленые» отказались использовать наработки Тимошенко. Почему? Как оказалось, они пришли грабить страну так же, как и Порошенко. Только теперь на «сладенькое» уселся Зеленский со своим роялем.
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В-третьих, профессиональный политик имеет многолетний опыт на руководящих должностях в государстве.
Если мы посмотрим на западную политику, то там политик, прежде чем занять руководящую должность в стране, проходит множество ступеней, где учится управлять. И опытные политики-управленцы остаются в политике на многие десятилетия. Классические примеры - Меркель, Тэтчер или Черчилль.
Но нигде нет такого балагана, как в Украине. Когда президентом становится кондитер или комик. Или премьером - мэр Винницы или просто какой-то эксперт-«грантоед» с улицы. Без малейшего опыта в качестве топ-управленцев, без экономических программ, без сформированных экономических взглядов. То есть - просто «временщики», которые пришли на год-другой пограбить остатки страны.
Мы все на своих кошельках уже убедились, как нами науправляли аматоры. Мало?
Тимошенко, которая два раза была премьер-министром, - это образец классического европейского политика, понимающего, как вообще работает механизм управления страной. Мало того, как бы ее ни критиковали, Тимошенко на продолжении своей политический карьеры никогда не меняла своих взглядов - о запрете продажи земли и ГТС, о важности национального производителя, о необходимости членства Украины в ЕС и НАТО, о максимальной социальной поддержке украинцев, о доступных тарифах на газ для простых людей.
На президентских и парламентских выборах миллионы людей поверили в сказку про «Голобородько и новые лица». Но за полгода украинцы все сильнее убеждаются, что «новые лица» окончательно «похоронят» страну. А Голобородько-Зеленский - это «кухарка», которая так и не смогла управлять государством.
- СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО на 20.11.19
И мифы про «старых-новых политиков» начинают развенчиваться. Поскольку главный критерий оценки политика - это его профессионализм и то, как при нем живут и жили украинцы. А во времена премьерства Тимошенко миллионы украинцев могли себе позволить то, о чем сейчас только вспоминают и мечтают…
ожет успокоишься наконец?
Потому-что подобную разжигающую хрень обычно пропагандисты из России и распространяют, что б было, что потом по Россия24 показывать.