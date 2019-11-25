 России нужен весь Юг Украины для воздействия на Ближний Восток, Средиземное море и Африку, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил экс-глава МИД Павел Климкин.
"Для воздействия на Ближний Восток, Средиземное море и Африку России нужен не только Крым, но и весь украинский юг", - написал он.
По словам Климкина, РФ будет очень последовательно работать над получением контроля над Югом Украины.
"Предотвратить это - одна из наших главных задач", - добавил он.
Напомним, ранее начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян.
"Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море. Я не ошибся - именно в Средиземном море", - сказал он.
Коли був окупований Крим?
Да, вот еще... я время от времени заглядываю инкогнито на одноглазников, чтобы посмотреть настроения своих бывших (так довелось в свое время - не моя вина). Помню их реляции 14-15 года, еслинадапавтарим... сейчас искра пропала. Кошечки, рецептики, фотки с турецких курортов... затихла срань руская... так шо, не всё так однозначно...
В клифту лагерном на колымской лесосеке, за пайку чернухи
А использованная Вами характеристика, по-моему, скорее подходит к нынешнему последователю уважаемого Павла Анатольевича.
Ничего, скоро на Саммите подпишут мирный договор и скоро только Зеленский сможет сказать, что принес мир в Украину. Остальные будут только ныть и поднывать.