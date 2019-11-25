EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  5204  41
Материалы по теме:
Все про:Крым (22103) Россия (74357) аннексия (98) Климкин (2312)

 России нужен весь Юг Украины для воздействия на Ближний Восток, Средиземное море и Африку, - Климкин

Россия не остановится на оккупации Крыма и части Донбасса - агрессору нужен весь Юг Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил экс-глава МИД Павел Климкин.

"Для воздействия на Ближний Восток, Средиземное море и Африку России нужен не только Крым, но и весь украинский юг", - написал он.

По словам Климкина, РФ будет очень последовательно работать над получением контроля над Югом Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крым нужен РФ не как курорт, а как мощная военная база и путь к господству в Средиземном море, - Хомчак

"Предотвратить это - одна из наших главных задач", - добавил он.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян.

"Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море. Я не ошибся - именно в Средиземном море", - сказал он.

России нужен весь Юг Украины для воздействия на Ближний Восток, Средиземное море и Африку, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161553
 
   
 Топ комментарии
 
там надо спрашивать "Чей Крым?". Росії потрібен увесь Південь України для впливу на Близький Схід, Середземне море та Африку, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8139
 показать весь комментарий
 
Какая связь между югом Украины и Африкой? Климкин совсем сбрендил?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
крым ты уже сдал
 показать весь комментарий
 
 
Крим ніхто не здав. Просто кримокацапів відправили на трудове перевиховання.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чем господствовать, придурок соевый? Один только турецкий флот раз в 8 мощнее и сильнее кацапского.
 показать весь комментарий
 
 
Турецкий флот мощнее Черноморского, но никак ни кацапского в целом.
 показать весь комментарий
 
 
Т.е., касабы бросят все свои моря и притянут в Черное (закрытое, Карл!) море, все свои корыта? К чему высер?
 показать весь комментарий
 
 
А турки бросят своё Средиземноморское побережье?
 показать весь комментарий
 
Нет! Росії потрібен увесь Південь України для впливу на Близький Схід, Середземне море та Африку, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8150 Пусть рузьге свиньи сидят в луже Чёрного моря! Они нахер никому не нужны. А любой амеровский авианосец способен работать по акватории Чёрного моря, не заходя в него.
 показать весь комментарий
 
Кацапы не в состоянии обнажить север и восток... на востоке давно оголен китайский йенк, нацеленный на рускаю жопу. Японцы тоже не замедлят... север? Потешный адмирал кузя уже плавал. Палубной авиации у лаптей нет. Залетного фрайера на руском корыте турецкий асс очень жестко презимлил...точнее, двух... говно рускае пока может только потрясать дряблыми мышцами старика кабаева... блеф... обычный блеф... турки в блеф не поверят. Эуропейцы могут пасануть и скинуть... по-моему, ситуация тревожная, но не критическая...
Да, вот еще... я время от времени заглядываю инкогнито на одноглазников, чтобы посмотреть настроения своих бывших (так довелось в свое время - не моя вина). Помню их реляции 14-15 года, еслинадапавтарим... сейчас искра пропала. Кошечки, рецептики, фотки с турецких курортов... затихла срань руская... так шо, не всё так однозначно...
 показать весь комментарий
 
 
Бросать и не надо. По паре кораблей и паре подлодок с каждого из 3-х флотов + с Каспийской флотилии что-то, и они уже сильнее турков.
 показать весь комментарий
 
К сожалению ты очень сильно ошибаешься насчет того, что турецкий флот сильнее черноморского. Прежде чем такое писать посмотри хотя бы на список ударных кораблей рашки и турков. У турков например нет ни одного крупного ударного корабля аналогичного крейсеру москва и недостроенному Украина. Фрегаты и корветы Турции большинство устаревшие, а у рашки новые. По подводным лодкам у россии подавляющее преимущество. Так что не надо недооценивать противника и думать, что он слаб и немощен-это самообман, который всегда дорого обходится! И поменьше слушать сказки от Мокряков и Небылиц, которые понтуются, что будут волчьей стаей катерами топить фрегаты, а в реальном боестолкновении сдаются без боя. Хотя в Керченском проливе бой был даже не с чф рф, а с пограничной службой фсб, с кораблями предназначенными для задержания браконьеров.
 показать весь комментарий
 
Необьятные просторы Сибири и Дальнего Востока ждут ваши (уставшие от войны) мозолистые руки
В клифту лагерном на колымской лесосеке, за пайку чернухи
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да,если бы эти климкины ещё чуток покерували то россия получила бы не только Юг но и гораздо больше ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не верю климкину. Не той масти и не того слуга. Путину много чего надо. Да время не то.
 показать весь комментарий
 
 
Климкин фантазер, пытается увести граждан от того, что югом дело не ограничится, нужна вся Украина....
 показать весь комментарий
 
Вообще-то, питерской крысе нужна вся Украина, если уж на то пошло
 показать весь комментарий
 
 
Думаю не вся. Он наверняка учёл ошибки Сралина.
 показать весь комментарий
 
Ошибаешься. Просто есть первоочередные задачи и есть второстепенные, но, всё это, звенья одной программы по расширению, а точнее возврату утраченных территорий рос. империи. Они возьмут столько, сколько им дадут взять. Не зря же питерская крыса говорила одному мальчику, что "рассея нигде не заканчивается".
 показать весь комментарий
 
Галиция не входила в РИ. Если бы Сралин оставил её полякам или отдал венграм, сейчас ***** имел бы значительно меньше проблем.
 показать весь комментарий
 
Якби Сралін не хотів захапати весь світ як *****. то б в них набагато менше проблем було б.
 показать весь комментарий
 
 
Цікаве слово "Галиция". Ти синок окупанта? Лише упороті совкові полковники та генерали вживали це слово. І навіть написали під час акту вандалізму у парку Слваи (1991 здається рік). Саме на цьому і спалилися.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Какая связь между югом Украины и Африкой? Климкин совсем сбрендил?
 показать весь комментарий
 
 
Ну как же... В Африке жарко ? Бесспорно... На юге Украины жарко ? Тоже не вызывает сомнения... Вот и связь, по крайней мере для Климкина... Его же , когда газонокосилкой стригли, похоже зацепили и часть мозга - вот отсюда и такие заявления...
 показать весь комментарий
 
 
Такое ощущение, что чел сбежал из дурдома. Африканского.
 показать весь комментарий
 
 
До Климкина не доходит , что больше всего Пуйлу нужен Днепр - которьій город. Там Украина сделает на мощностях Южмаша свои ракетьі средней дальности. Оружие сдерживания можно бьіло бьі уже создать , но Порошенко пять лет не давал госзаказ и финансирование. Катера бьіли в приоритете , а Кремль и не возражал...
 показать весь комментарий
 
 
Зазвичай про важливі для оборони речі краще не згадувати.
 показать весь комментарий
 
Все что необходимо в области ракетостроения, РФ делает давно самостоятельно.....
 показать весь комментарий
 
Хто про що. а вшивий про баню. Кац. ми не для твоєї Рашки ракети робити хочемо.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
То что про Порошенко и его окружение пишут ,это все неправда . Да и про партию за жизнь не правда. Медвечук Украинский националист . Ну и что что он кум Путина. Я вот с кумом не общаюсь ибо он за Зегитлеоа. Пора объединяться Порошенко -Медвечук . Нет зегиноциду.
 показать весь комментарий
 
По-моему, Павел Анатольевич, сказочный ......б Ну вы поняли.....
 показать весь комментарий
 
 
Понял. И в корне с Вами не согласен.
А использованная Вами характеристика, по-моему, скорее подходит к нынешнему последователю уважаемого Павла Анатольевича.
 показать весь комментарий
 
 
Нынешний последователь Климкина сам ничего не решает. В зеко манде всей международной политикой заправляет ФСБшник Ермак.
 показать весь комментарий
 
Климкин фантазёр, который пытается выставить себя хероем.
Ничего, скоро на Саммите подпишут мирный договор и скоро только Зеленский сможет сказать, что принес мир в Украину. Остальные будут только ныть и поднывать. Росії потрібен увесь Південь України для впливу на Близький Схід, Середземне море та Африку, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5957
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх