 "Борьба продолжается!": 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС просит украинцев о помощи в войне с Россией

Об этом говорится в сообщении на странице 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС, передает Цензор.НЕТ.
"Борьба продолжается! Пасивнисть- это примета раба, поэтому добиваемся Победы вместе! Помочь можно:
📌ПБ : 4149 4390 0454 6705 (Дмитро Коцюбайло, друг Да Вінчі).
📌 Международные переводы (WesternUnion, MoneyGram): Kotsiubailo Dmytro
📌 Принимаем отправления НовоюПоштою или ИнТайм:
м.Авдіївка, 1 відділення, 097 738 44 80 (Коцюбайло Дмитро)
📌 По вопросам мобилизации ответят по тел. : +380994439876.
(Или обращайтесь в личку этой страницы).
Победа можно выбороть только совместными усилиями!" - призвали в роте ДУК ПС.
Сиди, невисовуйся, чекай ***** "в гості"
каждый патриот на фронте
обеспечивает тишину, от патриотов, в тылу
деньги любят тишину
особенно, когда их воруют
да только ж там холодно и ранить могут, а то и убить. такие люди нужні целіми и глубоко в тілу))))
Опять в Карловку на ставок
В Киеве нужно бороться
и в Москве
а для этого много денег и людей не нужно
Гугл и Чечня вам в помощь
Якщо буде користь від 50-ти річного досвідченого бійця.
В 2014-му воювали, а після?
Тільки інколи він [вибір] нам не подобається, але обирати все одно доводиться.
Что касается меня, то я за время войны передал не менее 1,5 тис. долларов личных средств и 7-8 тыс. вместе с коллегами. Пшла нах, сволочь. Я не плачу политческим курвам, кторые выступают против Верховного Главнокомандующего на стороне Мародёра и "иловаского убийцы". Ток понятно, мохнорылый?
Друг Да Вінчі, група якого працювала в районі авдіївської промки, заслуговує на краще відношення.
Трохи здивований, тому що 1 ОШР активно допомагали дніпровці (агов, Скала, ви де?).
А якщо чесно, то волонтерська допомога, нажаль, впала до мінімуму.
Одиниці залишилися тих, хто не втомився та не здувся.
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Нічого дивного - нема руху вперед (тільки назад).
Наверное только то и делаешь, что булки раздвигаешь
Прямо Лев Толстой
А сколько клоун отдал от своих миллионов???? И это президент воюющей страны????.
Но я когда-то слышал - году эдак в 2014м, что квартал95 миллион перечислил на нужды ВСУ.
Когда пришёл Баканов - наверняка в ФСБ переметнулся.
Вместе с мародёром.
Кажуть тільки ідіот або самогубця вюватиме з кацапами в армії, якю командують агенти ФСБ.
вся моя помощь закончилась когда стадо дебилов в том числе и в армии и в дук пс проголосовали за вазелина. пусть теперь зебилы помогают.
А так, люди чують час від часу що, десятці гарних хлопців, які сидять разом з тисячами інших гарних хлопців на фронті потрібна допомога. Організація спротиву складна річ і одними оголошеннями про необхідність допомоги справи не вирішуються. Якось прийшов до мене близький родич і каже що, його колишній частині потрібна допомога. Я йому тоді сказав що, раз ти вже не на фронті то, ставай поряд і агітуй людей, збирай кошти для своїх, організовуй закупівлю та доставку я допоможу і підскажу. Вас же, ветеранів тої чи іншої частини, вже багато тут і кому як не вам піклуватися про своїх побратимів? Ви їх знаєте особисто і можете з перших вуст розповідати людям про людей і їх справу. Та, родич, як і більшість ветеранів вважає що, і на далі хтось інший повинен піклуватися про них, тепер вже в цивільному житті. Проблема, бійців, які ще служать та ветеранів, які відслужили стає все більше і волонтерів, які мають їх забеспечувати на всіх вже не вистачає. Тому, я вважаю що, волонтерська діяльність може стати гарними ліками для післявоєнної адаптації в суспільстві, яка піде на користь всьому суспільству.