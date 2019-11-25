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 "Борьба продолжается!": 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС просит украинцев о помощи в войне с Россией

1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС просит украинцев о помощи в войне с Россией, а также напоминает о возможности присоединиться к рядам украинских Героев.

Об этом говорится в сообщении на странице 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС, передает Цензор.НЕТ.

"Борьба продолжается!  Пасивнисть- это примета раба, поэтому добиваемся Победы вместе! Помочь можно:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Создание искусственного скандала и очернение бойцов во время войны может привести к непредсказуемым последствиям", - Объединение добровольцев о скандале с землей

📌ПБ : 4149 4390 0454 6705 (Дмитро Коцюбайло, друг Да Вінчі).

📌 Международные переводы (WesternUnion, MoneyGram): Kotsiubailo Dmytro

📌 Принимаем отправления НовоюПоштою или ИнТайм:
м.Авдіївка, 1 відділення, 097 738 44 80 (Коцюбайло Дмитро)

📌 По вопросам мобилизации ответят по тел. : +380994439876.
(Или обращайтесь в личку этой страницы).

Победа можно выбороть только совместными усилиями!" - призвали в роте ДУК ПС.

Борьба продолжается!: 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС просит украинцев о помощи в войне с Россией 01
Борьба продолжается!: 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС просит украинцев о помощи в войне с Россией 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161550
 
   
 Топ комментарии
 
Ребята, давайте поможем нашим хлопцам! Ктр сколько может!
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Ти ж всерівно нікому нічого недав
Сиди, невисовуйся, чекай хуйла "в гості"
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Друг Да Вінчі, синку, з грошима трохи напряжно (в 14-му допомагав активно). Але можу приїхати.
Якщо буде користь від 50-ти річного досвідченого бійця.
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Ребята, давайте поможем нашим хлопцам! Ктр сколько может!
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А ты уверен в том на что пойдут твои деньги, я лично нет, сколько уже было таких просильщиков.
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Ти ж всерівно нікому нічого недав
Сиди, невисовуйся, чекай ***** "в гості"
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а воно собі ділду купило і кожен вечір у нього з ****** у сраці
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Та, вы, ольгинские, всегда в сомнениях: ту ли мне методичку на разводе дали? "Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією - Цензор.НЕТ 5635
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7 геройских котлов под аплодисменты сограждан. и всё ещё в процессе
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самое время пилить мушку "Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією - Цензор.НЕТ 7550
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Пили мушку потому как мы когда тебе вставим и начнем проворачивать ты дырявый членосос будеш рассказывать про стописот котлов.
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А це іхня вина ???? Вони що у ген штабі сиділи ?Звичайно лежачи на дівані та геройски пи@діти воно класно!
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Это шанс для патриотов попасть на фронт.
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Это точно
каждый патриот на фронте
обеспечивает тишину, от патриотов, в тылу
деньги любят тишину
особенно, когда их воруют
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Ти не патріот. Це зрозуміло одразу з прапора. Тому це не для тебе. І коментувати тобі теж якось некомільфо.
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разведотряд: ксения фб, 133133, кацахол, паламарчук,пидлога маккартни,гігсвами,вкл_мі
да только ж там холодно и ранить могут, а то и убить. такие люди нужні целіми и глубоко в тілу))))
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ВКЛ вычеркни, он нам самим пригодится.
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И где бороться
Опять в Карловку на ставок

В Киеве нужно бороться
и в Москве
а для этого много денег и людей не нужно
Гугл и Чечня вам в помощь
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Так борись у себя в мокше а мы вас с Донбасса уберем потом с Крыма а там посмотрим
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Возьмите хлопцев из С14, Сич. У них руки так и просятся повоевать с врагом.
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Друг Да Вінчі, синку, з грошима трохи напряжно (в 14-му допомагав активно). Але можу приїхати.
Якщо буде користь від 50-ти річного досвідченого бійця.
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Ні-ні, ти в тилу потрібен. Баригу треба на пікетах підтрмувати.
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І як ви воюєте з московією під проводом світлоносного Зє та демона По?
В 2014-му воювали, а після?
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Вибір є завжди.
Тільки інколи він [вибір] нам не подобається, але обирати все одно доводиться.
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Передайте хлопцам из 1-ой отдельной штурмовой роты ДУК ПС, что слово "пасивность" пишется с двумя "с" - "пассивность"!
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Сразу видно лаптя -недотёпу.Учи мову.А мы балакаем,як хотим.Чухонцы -нам не указ.
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Для дуже розумних: Вони пищить українською. Тут переклад.
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Это цензоровские так перевели. В оригинале написано на украинском. Мне еще понравилось словосочетание "победа можно выбороть". Дебилов понабирали, мля.
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"победа можно выбороть" - конгениально!
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Все "патриоты" на цензоре в комментах сидят. топят за пороха.
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дайте гроши а то путин нападет
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А шо, у батьки ПАРАШенки уже нет "золотого запасу"? А не пробовали его ещё поПиАрить? Или Зелю поругать? Э-эээ разучился Митя. Забыл как в КГБ учили...
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А мож ты, ***** от войны уставшая, за 5 лет добровольцам хоть копейку дала?
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Я не знаю, кто у тебя *****. Может наверное твоя мама.
Что касается меня, то я за время войны передал не менее 1,5 тис. долларов личных средств и 7-8 тыс. вместе с коллегами. Пшла нах, сволочь. Я не плачу политческим курвам, кторые выступают против Верховного Главнокомандующего на стороне Мародёра и "иловаского убийцы". Ток понятно, мохнорылый?
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Почитав коменти і зрозумів, що дійсно допомагати тим, хто воює за Україну, мало хто готовий.
Друг Да Вінчі, група якого працювала в районі авдіївської промки, заслуговує на краще відношення.
Трохи здивований, тому що 1 ОШР активно допомагали дніпровці (агов, Скала, ви де?).
А якщо чесно, то волонтерська допомога, нажаль, впала до мінімуму.
Одиниці залишилися тих, хто не втомився та не здувся.
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волонтерська допомога, нажаль, впала до мінімуму.
***
Нічого дивного - нема руху вперед (тільки назад).
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...картинку на шевроне поменять бы пацаны, не смотрится как то....
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не нужно мне говорить что делать, "Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією - Цензор.НЕТ 1704 и я не скажу куда тебе идти... "Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією - Цензор.НЕТ 3946...
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Зебилы уже подмылись, кремом намастились, булки раздвинули и просять, а тут какие то правосеки их секса с мышебратьсями лишают, караул!!!!!!!!
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Ох как ты живописно нарисовал сцену - с кремом с духами...
Наверное только то и делаешь, что булки раздвигаешь
Прямо Лев Толстой
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А ты нулевый прям расперделся винторогий тут на ветке под каждым постом копытами успеваешь накнокать гадость.
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Это борцы за денежные знаки "Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією - Цензор.НЕТ 6006были бы борцами за Украину ,то уничтожали бы оккупантов в Крыму ,освободили бы Донецк и Луганск а так ля-ля тополя ,мы герои ... "Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією - Цензор.НЕТ 8550
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тебя, ждут. А у тебя боевой диван не заводится - печалька "Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією - Цензор.НЕТ 583 Зажал денежку? Правильно, тебе же еще ваелин покупать с мылом - встречать мышебратьев
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Набор букв выданный тобой это бред идиота а по факту ,что мы имеем на сегодняшний день от этих героев кроме пустой болтовни правильно, совершенно ничего, ну обычно герои ведут диверсионную работу на оккупированных территориях и в тылу врага ,ну подрывают там мосты ,пускают под откос эшелоны с живой силой и техникой врага ,уничтожают оккупантов и их пособников ,ведут партизанскую войну ..а тут мы имеем героев чьи подвиги известны только им самим ,такие себе безымянные герои "Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією - Цензор.НЕТ 4221а ещё и говорят ,дайте денег на борьбу ,ну просто,как Остап Бендер . Тебе хоть Парабеллум пообещали выдать ?
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Волонтерська допомога впала, бо вже немає в ній нагальної потреби. Але якщо виникне потреба, то люди знову допомагатимуть.
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Ну, сцыкуны, 200 грн. не деньги, хоть эту малость перечислите, может черти вам на один градус температуру смолы понизят
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Порошенко на армию отдал миллионы и миллионы своих личных денег.
А сколько клоун отдал от своих миллионов???? И это президент воюющей страны????.
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Порошен вообще-то олигарх в отличие от Зели и возможности у них разные.
Но я когда-то слышал - году эдак в 2014м, что квартал95 миллион перечислил на нужды ВСУ.
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Этим ребятам надо срочно помочь. Первым делом изъять оружие, которым они владеют не законно, и привлечь к ответственности за это преступление.. Хотите служить, идите в ВСУ, и подчиняйтесь приказам, не рассуждая что и как надо делать, и будете на довольствии государства, а не клянчить деньги, и мародерить.
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Пусть у мародера просят, они же за него агитировали. Или у него для них денег нет?
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может и перечисляет. но им, похоже, нужно усилить силовую часть неподконтрольную государству. они же к майдану готовятся.
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Ярош - бывший агент КГБ. Потом - СБУ.
Когда пришёл Баканов - наверняка в ФСБ переметнулся.
Вместе с мародёром.
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Ну мы же знаем что россияне командовали в СБУ при ВФЯ, когда нарисовался Ярош .
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Время частных армий, которые в любой момент могут поддаться на провокацию, прошло. Есть ЗСУ, которые всем обеспечены . .
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вы выдаете желаемое за действительное. как видите, не прошло
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Кукловодов-крышу частных армий еще не прикрыли . Не все в СБУ еще служат народу Украины .
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За пів року армії нестане, офіцери масово пишуть рапорти, солдати не подовжують контракти. Знаю двох, один капітан, інший сержант ССО.
Кажуть тільки ідіот або самогубця вюватиме з кацапами в армії, якю командують агенти ФСБ.
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У 2014му так і воювали. Ті ж Айдарівці неодноразово наголошували - що ніколи не слідують плану атаки, що спущений із Генштабу, бо там завжди чекає засідка.
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простите, но нет
вся моя помощь закончилась когда стадо дебилов в том числе и в армии и в дук пс проголосовали за вазелина. пусть теперь зебилы помогают.
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Что характерно - при Порошке помогали и те, кто поддержал барыгу на выборах, и те, кто считал его избрание предательством Майдана. А сейчас соевые шлюхи вроде тебя "обиделись" - раз не их кандидат победил, то и Украина им не нужна.
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пнх помогальщик.знаем мы как вы помогали и кому помогали тоже в курсе
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Для того щоб була широка підтримка, потрібно широко співпрацювати з населенням. На кожного бійця на нулю має бути десяток активних прихильників партії в тилу, які будуть організовувати зустрічі з бійцями, які вийшли на ротацію, серед місцевого населення та молоді. А для цього потрібно розвивати партійну інфраструктуру та проводити роботу з населенням, висувати кандидатів на виборах, які будуть підтримувати простий люд. Коли люди будуть бачити реальність справ то, буде і підтримка.
А так, люди чують час від часу що, десятці гарних хлопців, які сидять разом з тисячами інших гарних хлопців на фронті потрібна допомога. Організація спротиву складна річ і одними оголошеннями про необхідність допомоги справи не вирішуються. Якось прийшов до мене близький родич і каже що, його колишній частині потрібна допомога. Я йому тоді сказав що, раз ти вже не на фронті то, ставай поряд і агітуй людей, збирай кошти для своїх, організовуй закупівлю та доставку я допоможу і підскажу. Вас же, ветеранів тої чи іншої частини, вже багато тут і кому як не вам піклуватися про своїх побратимів? Ви їх знаєте особисто і можете з перших вуст розповідати людям про людей і їх справу. Та, родич, як і більшість ветеранів вважає що, і на далі хтось інший повинен піклуватися про них, тепер вже в цивільному житті. Проблема, бійців, які ще служать та ветеранів, які відслужили стає все більше і волонтерів, які мають їх забеспечувати на всіх вже не вистачає. Тому, я вважаю що, волонтерська діяльність може стати гарними ліками для післявоєнної адаптації в суспільстві, яка піде на користь всьому суспільству.
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