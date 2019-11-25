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 Политика Украины
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Все про:дезинформация (116) журналистика (2534) государственная измена (319) Бородянский Владимир (42)

 Распространение журналистами дезинформации и заказных материалов сопоставимо с госизменой, - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что за заказные материалы нужно ввести уголовную ответственность для журналистов .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "НВ".

"Например, за что может маячить уголовная ответственность? Когда я как некое третье лицо пришел к вам и сказал - вот вам $10 тыс., напишите, пожалуйста, статью о чем-то, что не является правдой, с целью некоего специального результата, который я хочу получить в общественном мнении. Более того, я буду платить каждый раз $10 тыс., и вы будете писать такие статьи каждый день в большом объеме. Вот эти отношения могут быть криминализированы", - объяснил Бородянский.

По его словам распространение дезинформации и заказных материалов являются угрозой национальной безопасности страны и сопоставимым с государственной изменой.

"Почему вообще возникла мысль об уголовной ответственности в информационной войне? Потому что я глубоко убежден, что дезинформация и вот такие отношения между журналистом и, например, заказчиком фейков являются угрозой национальной безопасности страны. Я считаю это преступление сопоставимым с государственной изменой, условно говоря. Или близко к этому", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Бородянский заявлял, что законопроект о противодействии дезинформации может быть внесен в Верховную Раду в декабре.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161548
 
 
 Топ комментарии
 
Они пришли к власти путем распостранения дезинформации и заказной информации, а сейчас хотят всем другим закрыть рот. Не гневите Небо. Журналисты 1+1 уже начали получать ответку с Неба за ложь и манипуляции.
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Как раз \то касается Зебилов. /то ващ Александр Дубинский-Петушинский, вам лохам всю дезу перед выборами втирал и за это беня эму щедро квартирками платил
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Отдохни в спаме, ЗЕбильное
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ну так есть ответственность за клевету,какого буя еще надо?подавайте в суд на журналистов,на каналы,пусть платят штрафы!пока не будет нормального гоств с нормальным финансированием,где журналисты будут получать больше чем у условного алигарха ничего не выйдет,кто платит деньги тот и заказывает музыку
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Сейчас кто-то, ежедневно репостящий Петин Фейсбук на Цензор, немного напрягся.)))
А мой бан будет свидетельствовать, что напрягся даже сильно.)))
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а что ты тут умного напостил?не льсти себе,будь скромнее и люди к тебе потянутся!
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Хм...Тоді всіх журнашлюх з 1+1 можна сміло звинувачувати в ДЕРЖАВНІЙ ЗРАДІ....
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Не так страшен ад, как путь к нему.
😇
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так ***********! а как везде пропала ЗРАДА. везде натуральный совок - закрамародины, мудрае правитильства и ************ чувак!
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Скоро за отрицание "успехов" клована сажать будут.
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а почему только журналистам, а депутатам и президенту можно распространять дезинформацию и предавать Украину?
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Нужно давать реальные сроки за любую неправду!
Независимо проплаченная или нет. Даже если пересказали брехню кого либо.
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ты будешь определять где правда,а где нет?наверное не в рашке еще живем и не в северной корее! есть статья в УК если что то не нравится-судись
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не, если человек перепостил что-нибудь, то в чем он виноват? нужно искать того, кто первым запустил фейк и наказывать. это довольно легко можно сделать.
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не с тех начинаете господа "слуги"
Поширення журналістами дезінформації та замовних матеріалів можна порівняти з держзрадою, - Бородянський - Цензор.НЕТ 3740
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Беда, что всякое жульё мнит себя журналистом,но на самом деле, это грязные заказные "сливные бачки". Под свободу слова записывают всё,что изрыгает любое журнальё, без каких-либо ограничений. Сегодняшние СМИ - калька рашистких. Профессиональные качества, мораль и культура, часто-густо - ниже плинтуса. С утра до ночи, повально - чернуха, хамство, брехня и нецерзурщина, и по сути,все дозволенность втюхивается,, как свобода слова. Тогда, к чему претензии ко всей своре рашистких пропагандонов, работающим по таким же схемам и принципам? Как говорится, найдите отличия. Безнаказанность множит количество всего того дерьма, что выливается на головы всех. Читать и смотреть, без омерзения, скоро будет, вообще, нечего. Украина - не выгребная яма, господа, типа журналисты, и народ Украины, пока ещё, не пал так низко, чтобы грязь, льющуюся из-под ваших перьев, принимать за плод журналиста. Журнашлюхи - ваша профессия.
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Госизмена - это журналист- юрист Портнов или вдруг ставший журналистом г+г - Богдан во время избирательной компании, а то, что озвучивает Бородянский - это измена демократическим ценностям
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вимагаю виконання закону про мову і встановлення стартової сторінки цієї бульварної газетки - українською мовою!!!
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зелебіли вирішили приструнити жуналістів. щоб ті не писали про те як члєнограй здає країну, а зелебіли замовляють шлюх
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Привлечь журналиста можно только в одном случае. Если он заведомо знал что публикует неправдивые материалы. Но это недоказуемо. Всё остальное это попытка заткнуть рты неугодным.
И всех красавцев которые так " пекутся" о правдивости информации надо гнать к вовану или ыну. Такие питоры там пользуются спросом.
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потому что информацию надо проверять. На Западе непроверенный материал может не только убить карьеру журналиста, но и издание может исчезнуть как таковое.
Только вот каков срок давности? Если бы не фейки в течение 5 лет - Порошенко был бы сейчас президентом Украины.
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Были фейки, но были и дела, которые за фейки выдаются порохоботами и продажными СМИ. История с порошенко - достойна отдельного разговора. Слава богу, он уже не президент.
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шо, здыхался националиста, теперь и страну сдавать можно?
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а масєйчучний бачок з г+г попаде під це?
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Ух ти, як заспівали. Правда, яка вам не подобається, то брехня? Як почуває себе " правдивий" борцун "ткаченко г+г" та вся свора беніного аналу? Чи то була брехня, заради перемоги, а значить можна?
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Нарешті, на шостому році війни, у нас міністр зрозумів значення інформації.
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Критику запрещать нельзя. За оскорбления и непристойности нужно штрафовать. А вот фейки должны наказываться по статье мошенничество. Это и есть мошенничество, только в области информации. Поширення журналістами дезінформації та замовних матеріалів можна порівняти з держзрадою, - Бородянський - Цензор.НЕТ 4427
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Что есть украинская "журналистика", рассказал Евгений Киселёв, который вынужден был всё таки уйти с "прямого". Его слова чётко и ёмко дали оценку такому явлению, как свобода слова по-украински и цену пишущей братии, считающей себя журналистами. Это стыдобище уже сформировалось и в виде полчищ всяких блогеров, не говоря уже о фабриках троллей и ботов, вольно пасущихся на ниве интернет-изданий. Низкая культура и аморальность - стали нормой, формируя и вкусы населения.
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Будет зеленая диктатура? Путлер с этого тоже начинал.
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Так они создают кальку с российского режима. Кто платил за избирательную кампанию Зе - тот и заказывает музыку.
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Против фейков работает только максимальная прозрачность...
А такие заявления похожи на воре и шапка горит
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осталось создать "министерство правды" и все будет по оруэлу
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Сдача госчиновниками интересов Украины это и есть измена. Садить журналистов за освещение материалов о госизмене чиновниками, это диктатура.
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Вот это новость ! Ура !
Все 3,14здоболы телепомоек Г+Г, 112, Интер и проч. пойдут под суд за многолетнюю клевету на Петра Порошенко. Они день и ночь свистели про "мародёрство", про "бизнес на крови", про "оффшоры" и проч.
Наконец-то. Когда начнётся судебный процесс над владельцами вышеперечисленных отстойников ? Ждём с нетерпением.
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Ух ты! Люди, пришедшие к власти с помощью оголтелой круглосуточной лжи, теперь предлагают ввести уголовную ответственность за критику их ежедневных "зашкваров"....
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То давайте спочатку арештуємо всіх джорналіздів, які обсірали Петьку.
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По оруэлу - "скотный двор", мнящий себя украинскими СМИ, впрочем, как и украинская власть и политика, что - вчера,что - сегодня. Скатываемся в пропасть бесстыжей все дозволенности и безнаказанности. Сняты все ограничения, что разъедает наши мозги и души, сея безнадёгу, апатию, наряду с тупыми всплесками агрессии, злобы, на фоне войны и прочих прелестей, свалившихся на нас за годы гнилого правления порошенко. Деградация всего и вся...
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