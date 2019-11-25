 Распространение журналистами дезинформации и заказных материалов сопоставимо с госизменой, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "НВ".
"Например, за что может маячить уголовная ответственность? Когда я как некое третье лицо пришел к вам и сказал - вот вам $10 тыс., напишите, пожалуйста, статью о чем-то, что не является правдой, с целью некоего специального результата, который я хочу получить в общественном мнении. Более того, я буду платить каждый раз $10 тыс., и вы будете писать такие статьи каждый день в большом объеме. Вот эти отношения могут быть криминализированы", - объяснил Бородянский.
По его словам распространение дезинформации и заказных материалов являются угрозой национальной безопасности страны и сопоставимым с государственной изменой.
"Почему вообще возникла мысль об уголовной ответственности в информационной войне? Потому что я глубоко убежден, что дезинформация и вот такие отношения между журналистом и, например, заказчиком фейков являются угрозой национальной безопасности страны. Я считаю это преступление сопоставимым с государственной изменой, условно говоря. Или близко к этому", - подчеркнул министр.
Напомним, ранее Бородянский заявлял, что законопроект о противодействии дезинформации может быть внесен в Верховную Раду в декабре.
А мой бан будет свидетельствовать, что напрягся даже сильно.)))
😇
Независимо проплаченная или нет. Даже если пересказали брехню кого либо.
И всех красавцев которые так " пекутся" о правдивости информации надо гнать к вовану или ыну. Такие питоры там пользуются спросом.
Только вот каков срок давности? Если бы не фейки в течение 5 лет - Порошенко был бы сейчас президентом Украины.
А такие заявления похожи на воре и шапка горит
Все 3,14здоболы телепомоек Г+Г, 112, Интер и проч. пойдут под суд за многолетнюю клевету на Петра Порошенко. Они день и ночь свистели про "мародёрство", про "бизнес на крови", про "оффшоры" и проч.
Наконец-то. Когда начнётся судебный процесс над владельцами вышеперечисленных отстойников ? Ждём с нетерпением.