 Потеря CША имиджа лидера мировой демократии будет дорого стоить и им, и нам в борьбе с агрессией РФ, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил экс-глава МИД Павел Климкин.

"Как бы ни закончился процесс импичмента в США, Соединенным Штатам будет сложно говорить о своем примере как проводника демократии после всего, что мы теперь знаем. Потеря имиджа лидера мировой демократии будет дорого стоить и им, и нам в борьбе с агрессией РФ также", - написал он.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.