 Йоханнис переизбран президентом Румынии на второй срок

Йоханниса поддержали более 60% избирателей, его соперницу Виорику Дэнчилэ – менее 40%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
Около полуночи Центральная избирательная комиссия сообщила, что подсчитано 99,94% голосов. Результат Йоханниса - 63,16%, у Дэнчилэ – 36,82%. На избирательные участки во втором туре пришли более 9 млн граждан Румынии.
В первом туре Йоханнис заручился поддержкой 36% избирателей, Дэнчилэ получила 24% голосов.
И никто не кричит про реванш и политические преследования
Kirche
Нам до румын КАК ДО ЛУНЫ
Адже він обіцяв Кевеши та Борщ запросити для боротьби проти корупції. Але, бачу, що в блаЗЄнського хохлобидла лайно стікає з вух