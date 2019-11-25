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Все про:выборы (23070) Румыния (590) Йоханнис (13)

 Йоханнис переизбран президентом Румынии на второй срок

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис одержал уверенную победу втором туре выборов главы государства, который состоялся в воскресенье, 24 ноября.

Йоханниса поддержали более 60% избирателей, его соперницу Виорику Дэнчилэ – менее 40%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Около полуночи Центральная избирательная комиссия сообщила, что подсчитано 99,94% голосов. Результат Йоханниса - 63,16%, у Дэнчилэ – 36,82%. На избирательные участки во втором туре пришли более 9 млн граждан Румынии.

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В первом туре Йоханнис заручился поддержкой 36% избирателей, Дэнчилэ получила 24% голосов.

Источник: https://censor.net.ua/n3161536
 
 
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А бывший президент Илиеску обвиняемый в судебном процессе
И никто не кричит про реванш и политические преследования
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О у Лугандоні вже на фОшистскій мові розмовляють.
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Москаль-шахтьор, йди звідки, тут водки нема.
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Чого б тобі, свине, не перестати рохкати з Німеччини? Ти, свиняче рило, хоч уявляєш за що судять Ілієску?
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Як прибрали Лауру Ковєші, Румунія знова стала корумпованою країною
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Если бы видели какие у них хорошие дороги везде, то так не комментировали
Нам до румын КАК ДО ЛУНЫ
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А її (Лауру) блаЗЄнський вже запросив до України? Йоганніса переобрано президентом Румунії на другий термін - Цензор.НЕТ 6734
Адже він обіцяв Кевеши та Борщ запросити для боротьби проти корупції. Але, бачу, що в блаЗЄнського хохлобидла лайно стікає з вух Йоганніса переобрано президентом Румунії на другий термін - Цензор.НЕТ 3334
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Поздравляем румын. Они становятся реально европейской страной, а отличии от совковой Болгарии
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