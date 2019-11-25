 Йоханнис переизбран президентом Румынии на второй срок

Йоханниса поддержали более 60% избирателей, его соперницу Виорику Дэнчилэ – менее 40%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Около полуночи Центральная избирательная комиссия сообщила, что подсчитано 99,94% голосов. Результат Йоханниса - 63,16%, у Дэнчилэ – 36,82%. На избирательные участки во втором туре пришли более 9 млн граждан Румынии.

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В первом туре Йоханнис заручился поддержкой 36% избирателей, Дэнчилэ получила 24% голосов.