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 Политика Украины
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Все про:водительские права (95) Федоров Михаил (21)

 В декабре можно будет пользоваться электронными водительскими правами, - Федоров

Электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Два-три недели до нового года уже можно будет наслаждаться цифровыми правами", - сказал он.

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Он рассказал, что нормативно уже все готово для внедрения изменений.

"Приложение уже тестируется. То есть я его уже видел. Каждый день у нас встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря. Но в начале декабря уже все будет готово", - заявил Федоров.

По данным Министерства внутренних дел, за девять месяцев 2019 года к административной ответственности за отсутствие при себе водительских прав или техпаспорта привлекли около 160 тысяч человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3161534
 
   
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это как? теперь вместо прав менты будут телефон забирать?
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И паспорт надо, и потом пускай попробуют задержать для выяснения личности.
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электронные свидетельства о рождении и смерти
электронные пенсионные удостоверения

и отдельная программа по внедрению электронных забобонных браслетиков.
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З нашим незахищеним ПО, та "дірявим" софтом, такі речі втілювати дуже небезпечно..
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Вообще все документы, ну там пенсионное, паспорт и удостоверения надо загрузить в электронном виде на смартфоне. Потому как за паспортом ты не вернётся домой, а за смартфоном приедешь через пол города. Заодно и пенсионеров будет желание приобщиться к диджитализации.
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