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 Клиент Джулиани Парнас предоставил Конгрессу США новые записи, связанные с Украиной, - ABC News

Клиент адвоката президента США Руди Джулиани - Лев Парнас предоставил комитету по разведке Палаты представителей аудио, видеозаписи и фотографии, связанные с усилиями США убедить правительство Украины начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает ABC News со ссылкой на несколько источников.

Согласно их данным, Парнас предоставил записи в рамках исполнения повестки выданной ему Конгрессом. Отмечается, что среди прочего в распоряжении комитета по разведке Палаты представителей оказался ряд документов на английском и украинском языках. Некоторые материалы содержат обсуждения между Джулиани и Трампом.

Однако, сообщили источники телеканала, часть документов, запрашиваемых следователями Конгресса, уже находятся в распоряжении федеральных следователей в Южном округе Нью-Йорка и, таким образом, не могут быть переданы.

"Мы выдали повестки мистеру Парнасу и мистеру Фруману, чтобы они предоставили нам записи. Мы хотели бы, чтобы они полностью выполнили эти повестки", - заявил ранее CNN председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет по разведке Палаты представителей готовит отчет по результатам расследования об импичменте Трампа

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди отказался от комментариев и перенаправил телеканал к заявлению, опубликованному в воскресенье.

"Мистер Парнас громко и публично заявил о своем желании выполнить ранее выданную повестку и предоставить комитету по разведке Палаты представителей правдивую и важную информацию, которая способствует правосудию, а не препятствует ему", - говорится в заявлении адвоката Парнаса.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если меня "пустят в расход", я достану из сейфа файлы о 40-летней коррупции Байденов, - Джулиани

Ранее сообщалось, что в США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний арестовали бизнесменов Парнаса и Фрумана. Американские СМИ активно освещают эту тему, подчеркивая, что этих людей адвокат президента США Джулиани называл своими клиентами.

Источник: https://censor.net.ua/n3161530
 
 
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"Крысы" бегут с корабля...", пытаясь "выдернуть хвост из-под молотка..."?... Скорее всего, так и есть...Никому "крайним" быть, не хочется...
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Задержанные в США бизнесмены работали на Фирташа - Reuters
"Задержанные в США бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых связывают с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/12/7228873/

УП: Коломойский, Фирташ и Левочкин объединились против Порошенко
http://novosti.dn.ua/news/289819-up-kolomoyskyy-fyrtash-y-levochkyn-obedynylys-protyv-poroshenko
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Все прекрасно помнят как Парнас и Фурман пытались наехать на Коломойского а тот их послал, они ещё подали в Штаты на него заявление, что он их жизни угрожал

"В Украине действуют два человека, два проходимца, которые находятся под расследованием в США. Одного фамилия, кажется, - Лев Парнас. А второго - то ли Фурман, то ли Фруман. И они ходят здесь, по Украине, берут с людей деньги, рассказывают, что они близки к господину Джулиани и они решат за господина Луценко любой вопрос", - заявил Коломойский.
http://www.dsnews.ua/politics/otkaz-dzhuliani-ehat-v-kiev-kolomoyskiy-rasskazal-o-dvuh-17052019204200
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Ну раз Коломоский так сказал значит так и есть. Чеснейший человек!
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Ну нельзя обвинять его в сговоре с ними, когда факты свидетельствуют об обратном
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Усе йде до Глобальної катастрофи - до війни. Усі ознаки на лице. Три величезних монстри вже не по дитячі граються. Та якщо двоє ще сповна розуму, то третьому вже втрачати нічого, тим паче, усе своє існування тільки воює. Плюс під себе підтягне підкуплених, примазаних і стартоне, як фашизм в 39-му.
Усе йде до того, справа лише часу; можливо з десяток років, можливо менше. Війна буде страшною, і буде реальний апокаліпсис, на кшталт ядерної зими.
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