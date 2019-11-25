 Клиент Джулиани Парнас предоставил Конгрессу США новые записи, связанные с Украиной, - ABC News

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает ABC News со ссылкой на несколько источников.
Согласно их данным, Парнас предоставил записи в рамках исполнения повестки выданной ему Конгрессом. Отмечается, что среди прочего в распоряжении комитета по разведке Палаты представителей оказался ряд документов на английском и украинском языках. Некоторые материалы содержат обсуждения между Джулиани и Трампом.
Однако, сообщили источники телеканала, часть документов, запрашиваемых следователями Конгресса, уже находятся в распоряжении федеральных следователей в Южном округе Нью-Йорка и, таким образом, не могут быть переданы.
"Мы выдали повестки мистеру Парнасу и мистеру Фруману, чтобы они предоставили нам записи. Мы хотели бы, чтобы они полностью выполнили эти повестки", - заявил ранее CNN председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.
Адвокат Парнаса Джозеф Бонди отказался от комментариев и перенаправил телеканал к заявлению, опубликованному в воскресенье.
"Мистер Парнас громко и публично заявил о своем желании выполнить ранее выданную повестку и предоставить комитету по разведке Палаты представителей правдивую и важную информацию, которая способствует правосудию, а не препятствует ему", - говорится в заявлении адвоката Парнаса.
В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.
Ранее сообщалось, что в США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний арестовали бизнесменов Парнаса и Фрумана. Американские СМИ активно освещают эту тему, подчеркивая, что этих людей адвокат президента США Джулиани называл своими клиентами.
"Задержанные в США бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых связывают с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/12/7228873/
УП: Коломойский, Фирташ и Левочкин объединились против Порошенко
http://novosti.dn.ua/news/289819-up-kolomoyskyy-fyrtash-y-levochkyn-obedynylys-protyv-poroshenko
"В Украине действуют два человека, два проходимца, которые находятся под расследованием в США. Одного фамилия, кажется, - Лев Парнас. А второго - то ли Фурман, то ли Фруман. И они ходят здесь, по Украине, берут с людей деньги, рассказывают, что они близки к господину Джулиани и они решат за господина Луценко любой вопрос", - заявил Коломойский.
http://www.dsnews.ua/politics/otkaz-dzhuliani-ehat-v-kiev-kolomoyskiy-rasskazal-o-dvuh-17052019204200
Усе йде до того, справа лише часу; можливо з десяток років, можливо менше. Війна буде страшною, і буде реальний апокаліпсис, на кшталт ядерної зими.