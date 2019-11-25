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Все про:импичмент (429) Конгресс США (513) США (15824) Трамп (2650) Шифф (1)

 Комитет по разведке Палаты представителей готовит отчет по результатам расследования об импичменте Трампа

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США готовит отчет по результатам расследования об импичменте президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Вместе с тем, председатель комитета конгрессмен-демократ Адам Шифф , выступая по телеканалу CNN в воскресенье заявил, что Комитет может получить дополнительные свидетельства и провести новые слушания в рамках процедуры импичмента.

По словам конгрессмена, законодатели все время получают новые документы, и работа по проведению расследования продолжается.

"Чего мы не собираемся делать, так это ждать месяцы и месяцы, пока администрация ведет игру, направленную на истощение оппонентов (rope a dope game) в попытке затянуть процесс. Идти таким путем мы не хотим", - подчеркнул Шифф.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3161528
 
 
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Лахта, ты - с похмелья? Тебе это надо постить на форумах США, а не на украинских.
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Накручивается по-тихонечку веревка Трампа на колышек!
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