 Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил 6 обстрелов:
- возле Тарамчук и Березового - из крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Водяного - из минометов калибра 82 мм;
- вблизи Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды возле Марьинки - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Луганского, зафиксирован вражеский огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов.
"Вчера, 24 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, в штабе отметили, что российские оккупанты не считаются с интересами гражданского населения Донбасса: "Так, около 18.00, во время обстрела украинских позиций в районе Березового Донецкой области, они из крупнокалиберных пулеметов одновременно вели огонь и по гражданской инфраструктуре. Из-за применения вооруженными формированиями Российской Федерации трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, перекинулась на дачный массив. Почти полностью выгорели 6 зданий. Военнослужащим Объединенных сил удалось оперативно эвакуировать гражданское население и, около 23:00, локализовать пожар. Жертв нет".
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
А Старший сказав же: "перестаньте стрелять"!
Вы же пять орали из каждого телевизора что "Порох наживается на войне, потому война продолжается".
Порох давно не Президент.
Кто же теперь наживается на войне ? Неужели ваш Бубочка ?
Для того и МВФ получил коленом под зад. Интересный материал от российской пропаганды, с намёком:
"Все дело в страшном проклятии Коломойского. Если вы хоть каким-то боком знакомы с событиями на Украине, то должны понимать: Игорь Валерьевич является вездесущим духом нации. Предположительно пишется с одной «эс». Хотя как по мне, так лучше с двумя. Так вот, все началось с того, что глава правления «ПриватБанка» Петр Крумханзл неожиданно почувствовал себя не очень хорошо на занятиях по фехтованию на настоящих японских мечах из бамбука. В Днепре ему делали их из советских лыжных палок, которые еще изредка встречались на балконах местных граждан, рядом с банкой огурцов урожая 1976 года. Занятия вел настоящий японец. То есть кореец, познавший все тайны фехтования в приемном ларьке стеклопосуды при одном из гастрономов. Все это бусидо не стоит и выеденного яйца самурая по сравнению с навыками, полученными во время вечерних алкобитв на районе. Крумханзла срочно доставили в больничку, и буквально через несколько часов миссия МВФ покинула Украину.