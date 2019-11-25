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 Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

24 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил 6 обстрелов:

- возле Тарамчук и Березового - из крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Водяного - из минометов калибра 82 мм;
- вблизи Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды возле Марьинки - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Луганского, зафиксирован вражеский огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов.

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"Вчера, 24 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в штабе отметили, что российские оккупанты не считаются с интересами гражданского населения Донбасса: "Так, около 18.00, во время обстрела украинских позиций в районе Березового Донецкой области, они из крупнокалиберных пулеметов одновременно вели огонь и по гражданской инфраструктуре. Из-за применения вооруженными формированиями Российской Федерации трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, перекинулась на дачный массив. Почти полностью выгорели 6 зданий. Военнослужащим Объединенных сил удалось оперативно эвакуировать гражданское население и, около 23:00, локализовать пожар. Жертв нет".

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161527
 
 
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Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! Нищить рогатих без болю та жалю, та поїна скиглення обсе...
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Слава воїнам України що боронять нашу Неньку!!!
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Какое нах разведение,какой особый статус... Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9572
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Дуже сподіваюсь, що втрат дійсно немає...........
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Шо, ще не перестали стріляти?
А Старший сказав же: "перестаньте стрелять"! Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7715
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Ау, зелебобы немытые !
Вы же пять орали из каждого телевизора что "Порох наживается на войне, потому война продолжается".
Порох давно не Президент.
Кто же теперь наживается на войне ? Неужели ваш Бубочка ?
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Да всё уже, 9-го декабря капитуляция подписывается.
Для того и МВФ получил коленом под зад. Интересный материал от российской пропаганды, с намёком:
"Все дело в страшном проклятии Коломойского. Если вы хоть каким-то боком знакомы с событиями на Украине, то должны понимать: Игорь Валерьевич является вездесущим духом нации. Предположительно пишется с одной «эс». Хотя как по мне, так лучше с двумя. Так вот, все началось с того, что глава правления «ПриватБанка» Петр Крумханзл неожиданно почувствовал себя не очень хорошо на занятиях по фехтованию на настоящих японских мечах из бамбука. В Днепре ему делали их из советских лыжных палок, которые еще изредка встречались на балконах местных граждан, рядом с банкой огурцов урожая 1976 года. Занятия вел настоящий японец. То есть кореец, познавший все тайны фехтования в приемном ларьке стеклопосуды при одном из гастрономов. Все это бусидо не стоит и выеденного яйца самурая по сравнению с навыками, полученными во время вечерних алкобитв на районе. Крумханзла срочно доставили в больничку, и буквально через несколько часов миссия МВФ покинула Украину.
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Все дело в проклятии Игоря Валерьевича. На одной вечеринке с бывшими основателями «ПриватБанка» Коломойский выразил нестерпимое желание увидеть Крумханзла в белых тапочках, возвращающимся в таком виде на родину. Хотя Петр является чехом, однако Игорь Валерьевич обычно называет его «…эсесовцем». И вот такое странное стечение обстоятельств… Человек, который распоряжался имуществом Коломойского, на ровном месте ударился о бамбуковую палку в виде японского меча. Пресс-служба «ПриватБанка» очень оперативно всех успокоила. Дескать, все в порядке, просто легкая усталость главы правления. Сейчас лежит в реанимации, гадит прямо в памперсы, мычит нечто непонятное, а так ничего серьезного."
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