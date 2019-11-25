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Все про:ДТП (5881) Кулеба Николай (31)

 Состояние детского омбудсмена Кулебы стабилизировали, его старший сын без сознания и в тяжелом состоянии

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, который 24 ноября вместе с детьми попал в ДТП, сейчас в состоянии средней тяжести в больнице Феофания. Он в полном сознании, угрозы его жизни нет. А вот старший сын находится в интенсивном неврологическом отделении того же медицинского учреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

Уточняется, что у Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы. В частности, у него закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травма живота. Кроме того, у него многочисленные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легких и пневмоторакс (скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких. - Ред). Впрочем, медикам все же удалось стабилизировать состояние Кулебы и сейчас его жизни ничего не угрожает. 

А вот его старший сын Тимофей - в тяжелом состоянии. Он находится в интенсивном неврологическом отделении. По словам медиков, юноша без сознания. У него закрытая черепно-мозговая травма. Есть ли угроза жизни - не сообщают.

О состоянии младшего сына Елисея пока ничего не известно. 

Что касается водителя грузового микроавтобуса, то он сейчас находится в Киево-Святошинской больнице. Его жизни также ничего не угрожает. 

Напомним, ранее СМИ сообщили, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Позже было опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.

Сам Николай Кулеба на своей странице в сети Facebook заявил, что находится в больнице вместе с сыновьями, а на вопросы ответит позже.

Тем временем полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161525
 
 
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Дитячий омбудсмен, який відправив власного сина у кому, натиснувши на газ на червоний сигнал світлофора...
Ні, це не кіно. Це цинічний урок долі
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Нарешті достукалися в коментах ... Написали про потерпілого хлопця водія. Слава Богу! "Что касается водителя грузового микроавтобуса, то он сейчас находится в Киево-Святошинской больнице. Его жизни также ничего не угрожает. " ЗДОРОВ"Я хлопцю!
Источник: https://censor.net.ua/n3161525
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нам что, по кулебяке горько плакать?
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Хай діти виживуть.
Вони нічим не завинили.
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Ясен пень, что Кулебу "стабилизировали", раз он уже вышел "на связь" в ФБ! Состояние детского омбудсмена Кулебы стабилизировали, его старший сын без сознания и в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 5045 А почему водитель микроавтобуса не в Феофании? Кто-то нам, помнится, вещал, что Феофания перестанет быть "раем" исключительно для можновладцив. Не?

И да. Молюсь за деток. Особенно за старшего, т.к. он тяжелый.... Пусть выживут, поправятся и восстановятся без последствий для здоровья! Они не виноваты, что их папик- долбо...дятел..... Помоги им, Господи.....
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Співчуваю. Але чому- у Феофанію? А не звичайну лікарню, як весь народ?
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Який з нього дитячий омбудсмен, якщо він своїх дітей майже не вбив?
Зелене кодло якесь. Там є хоч одна адекватна людина?
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