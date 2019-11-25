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 Политика Украины
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 Директор департамента Минкультуры Юраш заявляет о манипуляциях с конкурсом на должность главы Госслужбы этнополитики и свободы слова

Директор департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Андрей Юраш заявил, что конкурс на должность главы Госслужбы этнополитики и свободы совести фактически был остановлен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

По его словам, конкурс фактически был остановлен, чтобы не допустить его к следующему этапу - рассмотрению на Кабинете Министров Украины.

Первый этап конкурса (английский язык) проходили 18 человек. Юраш набрал 92 балла, а Юрий Решетников - его основной конкурент, который дошел до финала, набрал 91 балл.

Второй этап конкурса (знание законодательства) проходили 8 человек, Юраш - 40 баллов, Решетников - 39.

Третий этап (ситуативное задание) проходили 4 человека: Юраш - 3 балла, Решетников - 2, 25.

Четвертый этап (собеседование) проходили 2 человека: Юраш - 6,25 баллов, Решетников - 6.

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"Если какой-то вопрос оценивается в 0,5 баллов, то человек дальше не проходит. Юраш получил за "достижения результатов" 0,5 баллов. То есть, три этапа были пройдены мной с самыми высокими среди кандидатов баллами. И выбывание меня на этапе собеседования - это совершенно манипулятивный маневр. Именно это тот этап, где можно было быть уверенным, что объем достигнутого и характер ангажированности к процессам вряд ли позволял сомневаться в результатах собеседования", - отметил Юраш.

Однако к следующему этапу не был допущен ни Юраш, ни его единственный на тот момент конкурент. 

"Поскольку "пропустить вперед" этого оппонента не было никаких оснований и возможностей, то было решено "замочить" обоих. Конкурс завершился безрезультатно. Занавес опускается. Бурные аплодисменты", - продолжил Юраш.

Напомним, что Юраш был участником команды создания ПЦУ и получения Томоса.

Отметим, что такой же сценарий был и на конкурсе на должность главы Госкино. Тогда комиссия заявила, что единственный прошедший в финал кандидат Синькевич не набрала необходимое количество баллов.

Экс-глава Госкино Филипп Ильенко отметил, что конкурс на должность главы Госкино оказался фарсом.

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Директор департамента Минкультуры Юраш заявляет о манипуляциях с конкурсом на должность главы Госслужбы этнополитики и свободы слова 01
Директор департамента Минкультуры Юраш заявляет о манипуляциях с конкурсом на должность главы Госслужбы этнополитики и свободы слова 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161523
 
 
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-"Напомним, что Юраш был участником команды создания ПЦУ и получения Томоса.Источник: https://censor.net.ua/n3161523
та кто бы сомневался-всё что связано с Порохом-пусть даже хорошее и полезное для нынешней власти-"фобия"...даже вопреки здравому смыслу...лучше фотка с спортзала или видео из "Теслы"...
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Филарет так же был "участником команды создания ПЦУ" ...
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Пришиваеш рукав к половым органам бабушки?
Еще расскажи, как Каин пришил Авеля...
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имей совесть-у человека почтенный возраст...он уже не ведает что творит...а кто-то видимо ещё и "подталкивает"... Директор департамента Минкультуры Юраш заявляет о манипуляциях с конкурсом на должность главы Госслужбы этнополитики и свободы слова - Цензор.НЕТ 3259
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Коломойский протягивает в команду людей абсолютно бессовестных, поэтому жалоба понятна, но слуга народа должен быть абсолютно никому ничего не должен, истинным клоуном для народа.
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