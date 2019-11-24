 Телеканал на оккупированных территориях будет вещать на базе UATV, бюджет - около 440 млн, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

На вопрос о том, заложено ли в госбюджет необходимое финансирование деятельности телеканала, который будет осуществлять вещание на оккупированные территории, Бородянский ответил утвердительно.

"У нас есть на UATV примерно 440 млн грн. На наш взгляд, на сегодняшний день этого достаточно. Дальше будем смотреть", - сказал он.

Напомним, ранее Бородянский заявлял, что информационный контент, направленный на жителей оккупированных территорий, должен быть, в том числе, на русском языке.

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