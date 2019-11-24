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 Политика Украины
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 Телеканал на оккупированных территориях будет вещать на базе UATV, бюджет - около 440 млн, - Бородянский

Телеканал, который будет вещать на оккупированные территории, будет работать на базе канала UATV, его бюджет превысит 400 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

На вопрос о том, заложено ли в госбюджет необходимое финансирование деятельности телеканала, который будет осуществлять вещание на оккупированные территории, Бородянский ответил утвердительно.

"У нас есть на UATV примерно 440 млн грн. На наш взгляд, на сегодняшний день этого достаточно. Дальше будем смотреть", - сказал он.

Напомним, ранее Бородянский заявлял, что информационный контент, направленный на жителей оккупированных территорий, должен быть, в том числе, на русском языке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161520
 
 
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Ну и какой смысл, что клоун туда будет Сватов транслировать за наши деньги?
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