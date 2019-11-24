 Порошенко встретился с министром обороны Канады Саджаном: "Мы должны и дальше работать над увеличением военно-технической помощи Украине"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Отмечается, что глава Минобороны Канады Саджан Харджит сохранил свой пост в новом правительстве Джастина Трюдо.
"Традиционно теплая и дружеская встреча с министром обороны Канады. Поздравил Харджита Сарджана с переутверждением на этой важной должности в новом правительстве. Уверен, это станет залогом неизменной поддержки Украины в сфере безопасности и сфере обороны", - отметил Порошенко.
"Мы должны и дальше совместно работать над увеличением военно-технической помощи Украине для отпора российской агрессии и в вопросе членства нашего государства в НАТО", - убежден Порошенко.
и кто такой этот Порошенко, что все с ним встречаются?
Порох @башить за кордоном намагаючись знову склеїти хоч якусь антипутінську коаліцію, а Зєля тут з баранячим поглядом продовжує косячити. В прямому і переносному сенсі.
вам зебобикам не рассказали что звание это пожизненное
ваш - шестой
Украины - пятый
а Порох - Гетьман !
и это в то самое время когда величайший лидер современности постит фоточки из спортзала
Прикинь, 4,5 мільйонів, по 5 гривень кожний.
Зумієш вирахувати сумму?
ищет поддержки, мол Украину вам сдавал как янукович и кучма росее в свое время, защитите меня от правосудия и тюрьмы
Но я смеяться не буду, грешно над душевнобольными смеяться.
Кто же ему пояснит таки, шо оно уже помои и никто никчемное
а вредные привычки у зеботов остались - кто о чем, а зе боты о алкоголизме диабетика Петра.
По-друге, канадці ніколи не воювали з місцевим населенням. Англійці викупали землі та на них строїли свої міста.
Хоче, для того щоб брехати вчитись не потрібно
🤔
🤔
(С)
@2001Danata
🤔
🤗