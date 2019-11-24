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 Политика Украины
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Все про:Канада (1334) помощь (3143) Порошенко (17910) Саджан Харджит (54)

 Порошенко встретился с министром обороны Канады Саджаном: "Мы должны и дальше работать над увеличением военно-технической помощи Украине"

В рамках международной конференции по безопасности в Галифаксе пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко обсудил увеличение военно-технической помощи Украине с Министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Отмечается, что глава Минобороны Канады  Саджан Харджит сохранил свой пост в новом правительстве Джастина Трюдо.

"Традиционно теплая и дружеская встреча с министром обороны Канады. Поздравил Харджита Сарджана с переутверждением на этой важной должности в новом правительстве. Уверен, это станет залогом неизменной поддержки Украины в сфере безопасности и сфере обороны", - отметил Порошенко.

"Мы должны и дальше совместно работать над увеличением военно-технической помощи Украине для отпора российской агрессии и в вопросе членства нашего государства в НАТО", - убежден Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко в Канаде: Украина нуждается не столько в деньгах, сколько в международной поддержке в борьбе против агрессии РФ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3161517
 
   
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Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 11 ч.11 часов назад

Порошенко встретился с министром обороны Канады Саджаном: "Мы должны и дальше работать над увеличением военно-технической помощи Украине" - Цензор.НЕТ 774

Порох @башить за кордоном намагаючись знову склеїти хоч якусь антипутінську коаліцію, а Зєля тут з баранячим поглядом продовжує косячити. В прямому і переносному сенсі.
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так он и есть президент
вам зебобикам не рассказали что звание это пожизненное
ваш - шестой
Украины - пятый
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ну ты посмотри что творит
и это в то самое время когда величайший лидер современности постит фоточки из спортзала
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да не говори, с каким-то Барыгой встречаются, дела с ним серьезные решают.
и кто такой этот Порошенко, что все с ним встречаются?
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Ну и много он там нарешал???? Ну прям как в Минске....
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Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 11 ч.11 часов назад

Порошенко встретился с министром обороны Канады Саджаном: "Мы должны и дальше работать над увеличением военно-технической помощи Украине" - Цензор.НЕТ 774

Порох @башить за кордоном намагаючись знову склеїти хоч якусь антипутінську коаліцію, а Зєля тут з баранячим поглядом продовжує косячити. В прямому і переносному сенсі.
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Який позор! Він все ще думає , що він президент і ніяк не може вийти з того образу! ))))))
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так он и есть президент
вам зебобикам не рассказали что звание это пожизненное
ваш - шестой
Украины - пятый
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шестой на "шесть часов" и висит Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 1507

а Порох - Гетьман ! Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 2370
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Я что то не помню, чтобы Гетманов у украинцев был еврей. Насколько я помню их называли лыхварямы.
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Ага, а Зеленський же який чистокровний українець, так?
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Його просто запросили на цей форум, а *********** чомусь ні. А чому? Порошенко встретился с министром обороны Канады Саджаном: "Мы должны и дальше работать над увеличением военно-технической помощи Украине" - Цензор.НЕТ 1326
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Президенти яких країн були запршені на той форум та були на ньому присутні, скажи пеботику? ))))) Чекаю відповіді! Дуже!)))
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А що йому робити? Чувак їздить розмовляє, домовляється, переконує. Як сказали вище добивається хоч чогось на міжнародному рівні, в той час коли в роті нашого МЗС намертво засіла ЗЕлена цюцюрка.
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ну ты посмотри что творит
и это в то самое время когда величайший лидер современности постит фоточки из спортзала
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А Зеленский по воскресеньям пьет сивоху.
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А он как кто там?Кто его туда отправил?
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невже за свої гроші катається? важко повірити
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да, понимаю, зебилам все человеческое и порядочное, странно..................
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Та то ми порохоботи йому скидуємось.
Прикинь, 4,5 мільйонів, по 5 гривень кожний.
Зумієш вирахувати сумму?
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ну надо же кому то страной заниматься. ему обидно наверное. столько сил было потрачено чтобы в мире узнали Украину. а пришло недоразумение метр в прыжке и все херит.
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Хватит пэтя.Твои военные техники свынярчуки уже помогли.
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Поцупив у мене смайлика? Крадун і папуга. Бгггг.

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Лізавєта Багуцкая, напланіровала ПУЧ на дєкабрь мєсяц.
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Поця збирає фотоальбом?
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та не, ныкается по закордонам от следствия, делает вид важности, а вызывает отвращение
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петя по миру бегает и делает вид шо ему Украина не пофиг.
ищет поддержки, мол Украину вам сдавал как янукович и кучма росее в свое время, защитите меня от правосудия и тюрьмы
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Уххх, щяс зубожилый нарид налетить! Стережись, Петро!
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пэтя смешной такой.
Но я смеяться не буду, грешно над душевнобольными смеяться.
Кто же ему пояснит таки, шо оно уже помои и никто никчемное
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Судя по петиному носу зря он так злоупотребляет
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Петро уже не Президент,
а вредные привычки у зеботов остались - кто о чем, а зе боты о алкоголизме диабетика Петра.
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это министр обороны Канады Порошенко встретился с министром обороны Канады Саджаном: "Мы должны и дальше работать над увеличением военно-технической помощи Украине" - Цензор.НЕТ 1156 Канадская военная мощь вне критики. Где канадцы воевали? На диванах, веда, ты даже для маркитантки не годишься
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А индейцы ? С индейцами воевали, несколько миллионов убили.
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По-перше, коли начепив прапор Великої Британії, то хоча б історію цієї країни би вивчив.
По-друге, канадці ніколи не воювали з місцевим населенням. Англійці викупали землі та на них строїли свої міста.
Хоче, для того щоб брехати вчитись не потрібно
🤔
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Канадці воювали на стороні Великої Британії у всіх війнах. Не показуй свою тупість
🤔
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девочка канадцы утопил пл кригсмарине больше чем весь славный рачий собачий флот с сраны советов Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 5864 И спокойно с канадской обходительностью раздолбали дивизия гитлерюгенд ком которой раздолбал совковый мех корпус модели 1942года попутно разогнав 2 сд ркка Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 5864
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канадцы твои фуфло, ноль. Просто ноль. Шимка, ты не дебил, ты шалава на подсосе.
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Напомните кто-нибудь этому 8-ми процентному, шо он больше не президент. И хватит уже так тупо пиариться.
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Голодомор существенно изменил этнический состав Украины. В дома умерших заселили русских. Украина показала секретные партийные документы о принудительном, искусственном заселении Донбасса русских после Голодомора...
(С)
@2001Danata
🤔
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Та скажіть хто-небуть Петрові, що у нас вже є президент )
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У вас блазень, а не президент. І весь світ його саме так і сприймає.
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Кловуна не видно и не слышно, а Порошенко вместо него работает. По ходу Порошенко реальный президент Украины.
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слава пэте！
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свинарчукам слава !
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Поддерживаю - Соевым клоунам слава!
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Слава панамским офшорам и лондонским активам!!!
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Слава Кипрским офшоркам, и незадекларированным виллам в Италии!!
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парашаенко понад фсеееее!!!
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Интересно шо по этому поводу пишет не ФБ Пети, а официальная канадская сторона и их СМИ 😁
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Зраду пишут лалка, зраду конечно же..тотальную зраду..Только у кловуна в спорт зале побьеды, он как раз от туда фоточки выкладывает, работает бедолага на благо Украины..
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Как всем прекрасно известно, Петр Алексеевич постоянно врет - по надобности и без надобности. Соответственно, этим его заверениям - грош цена…
🤗
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петя, тебе это не поможет. Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 1500
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А Порося все не успокоиться, все не может понять, что булаву он просрал и навсегда... Людовик хренов....
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С 1 января у этого деятеля, "лучшего президента Украины" по версии порохоботов исчезает иммунитет. Очень надеюсь увидеть его на скамье подсудимых за преступную халатность, допущенную во время войны-за Иловайск, Дебальцево и конечно вишенку-сдачу трех кораблей и 24 моряков прямо в лапы врагу.
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а чё это у зелёных горит как у марочко из луганды или они в одном с ним кабинете Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 7295
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потужно у сои подгорает.. скоро ему на нары вот он и скачет как чёрт на сковородке.
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больше работайте маргочные сепары авось на мостике вас пропустят домой без оброка в пользу норотной милиции Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади Саджаном: "Ми маємо і далі працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні" - Цензор.НЕТ 1229
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Не, ну это хорошо, что хоть один миллиардер перейнявся судьбой Украины. А то все новости состояли бы из сообщений, как Зеленский 10 лет ерундой занимается. Конечно, у него, как всегда, свое видение вопроса - глобальное, но все равно, Пете плюс. Свое - это, например, потому, что он ищет Украину не через Украину, а через Канаду.
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