 В проекте мемориала, финансируемого российскими олигархами, центром Холокоста сделан Бабий Яр. Для меня центр Холокоста - это нацистская Германия, - Зисельс

Об этом Сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины Иосиф Зисельс сказал в интервью "Левому берегу", сообщает Цензор.НЕТ.
"Надо понимать, что концепция не является определяющей при создании музея — это некий исторический нарратив, точка отсчета. Тем более, что когда в 2017-м был презентован первый вариант концепции, авторы сразу оговорились, что кураторы не обязаны в точности ее воплощать.
…На разработке концепции роль историков заканчивается, а кураторы обязаны делать то, что указывают им спонсоры. Почему крупнейший специалист по истории Восточной Европы Тимоти Снайдер отказался войти в Наблюдательный совет этого музея? Потому что ему тоже не очень нравится все это.
Кроме того, в самой концепции есть моменты, с которыми я не могу согласиться. Так, центром Холокоста сделан Бабий Яр, от которого расходятся концентрические круги. Для меня центр Холокоста - это все-таки нацистская Германия.
Но больше всего удивляет, что в проекте Фридмана-Хана совершенно выпал период между 1919-м и 1941-м годами. Ведь поведение сограждан в 1941-м диктовалось ценностями, усвоенными ими в советское время. Именно в эти годы людям прививалось безразличие к тому, что происходит вокруг. Потому что ты — следующий. Людей воспитывали в страхе бесконечными репрессиями и приучили, что либо они соучаствуют в насилии или доносят, либо становятся следующей жертвой. Не понимаю, как можно реконструировать историю Холокоста, не объясняя, почему люди вели себя именно так, а не иначе, почему они доносили, почему сдавали, почему грабили еврейские дома, почему участвовали в убийствах или просто отворачивались, когда кто-то рядом убивал или грабил их соседей", - сказал он.
Зисельс подчеркнул, что то, каким должен быть мемориал в Бабьем Яру должно решать государство Украина и люди, имеющие украинскую идентичность:
"Что касается украинской концепции, то она, по меньшей мере, не угрожает имиджу Украины, разве что сроками своей реализации. Моя позиция проста: если музей по проекту российских олигархов будет построен, и ничего украинофобского там не окажется, я извинюсь. Причем, извинюсь публично за то, что подозревал спонсоров в недобрых намерениях. А если музей построят, и худшие опасения оправдаются, кому будут нужны извинения тех, кто поддерживал проект?
Разумеется, и в украинском проекте меня не все устраивает и, как глава еврейской организации, я буду делать все, чтобы еврейская память заняла в нем достойное место. Но это будет происходить в рамках украинского проекта — это наше внутреннее украинское дело — разумеется, не в этническом смысле".
По его словам, он предлагал компромисс между двумя проектами, однако он был отброшен.
"Я сам предложил этот компромисс в прошлом году на слушаниях в Верховной Раде. Его суть: объединение двух проектов по всей вертикали — 50% финансирования обеспечивает Украина, вторую половину — Фридман и Хан. Все этапы реализуются на паритетных началах, у каждой стороны есть право вето на узловые точки на всех уровнях — концепции, дизайна, создания экспозиции. К сожалению, эта идея была отброшена".
Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Проект, который вызвал вопросы у Зисельса, - Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.
Параллельно реализуется поддерживаемый Зисельсом государственный комплексный проект по сооружению в Бабьем Яру единого мемориала, который должен объединить в одном комплексе все существующие сегодня памятники, а также два музея. По прогнозам Зисельса, в случае успешной реализации государственный комплекс может появиться через 10-15 лет. Для него потребуется 30-40 миллионов долларов.
Почему он решает когда мы должны забыть преступления убийц украинцев?
и вообще кто ты такой, что бы что то с кого то спрашивать? ... ты никто, а потому можешь только деликатно поинтересоваться и не более!
Придержи язык поганый, сявка Сурковская (привет ему на седьмом небе).
Я - порохобот, и я - "жЫдо-бИндеровка".
Я это на российских форумах всегда так пишу, напишу и здесь, Вам, как представителю "одногонароТа".
"Параллельно реализуется поддерживаемый Зисельсом государственный комплексный проект по сооружению в Бабьем Яру единого мемориала, который должен объединить в одном комплексе все существующие сегодня памятники, а также два музея.
По прогнозам Зисельса, в случае успешной реализации государственный комплекс может появиться через 10-15 лет. Для него потребуется 30-40 миллионов долларов."
Источник: https://censor.net.ua/n3161516
Увидите: всех российских "доброхотов" как ветром сдует.
Они что - совсем *бнулись, простите?
Так что я ничему больше не удивляюсь абсолютно.
"А якщо всіх мітингувальників одягнути в вовняний одяг, а беркутівцям роздати ********* палички, чи зможемо ми добувати електрику?" - жартує Євген Кошовий в образі екс-мера Києва Леоніда Черновецького, зазначає цитату користувач під ніком Skala на своїй сторінці в мікроблозі Twitter.
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Так Квартал - это же быдло, вот просто ското-быдло, как оно есть.
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
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Ч Т О Т А К О Е П У Т И Н ?
Что такое Путин? Это мерзость,
Гнусность и коварство на престоле.
Беспардонно всюду сеет свою подлость,
Озабочен лишь своей судьбою.
Беспардонно всюду сеет свою подлость,
Озабочен лишь своей судьбою.
Что такое Путин? Это жадность,
Алчность, растлевающая душу.
Эти миллиарды в жизни не потратишь,
У народа всё равно воруешь.
Эти миллиарды в жизни не потратишь,
У народа всё равно воруешь.
Вова Путин - дни сочтены.
Вова - это финиш игры.
Сколько осталось - год или два?
Сгинешь, как крыса, ты навсегда.
Что такое Путин? Это наглость,
Легитимность как у самозванца.
Мелкою шпаною вырос в подворотне,
Гопником у власти и остался.
Мелкою шпаною вырос в подворотне,
Гопником у власти и остался.
Что такое Путин? Это трусость,
Без бронежилета никуда не ходит.
На понтах одна сплошная борзость,
За дела ответ держать не хочет.
На понтах одна сплошная борзость,
За дела ответ держать не хочет.
&nbs
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ?
Ах ты ж ёшкин кот, а я то, дура, думала, что Бабий Яр - место скорби, а оказывается, вон оно чё, "достопримечательность".
Скажите, вы из тех русских, которые на кладбище не за просветлением души ходят, вспоминая об умерших, а чтобы напиться до потери сознания?
Ведь вы же - из быдла?
Когда Дубинский напялил ермолку
пошел следующий отчет к дате хрустальной ночки
Украинец на работу не ходит в шароварах
чего тебя, такого умного несет? и туда же?
https://www.youtube.com/watch?v=w9y1F0KwMOw
так что не виноватая я,если кто еще не понял..
Очень, очень стараются в последнее время мышебратья, видно, совсем плохи у них дела.