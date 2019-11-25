EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  1687  49
Все про:Бабий Яр (88) Холокост (108) Зисельс (3)

 В проекте мемориала, финансируемого российскими олигархами, центром Холокоста сделан Бабий Яр. Для меня центр Холокоста - это нацистская Германия, - Зисельс

В проекте мемориала Холокоста в Бабьем Яру, инициированного российскиими бизнесмеами Михаилом Фридманом, Павлом Фуксом и Германом Ханом, центром Холокоста представлен Киев, а не Третий Рейх.

Об этом Сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины Иосиф Зисельс сказал в интервью "Левому берегу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Надо понимать, что концепция не является определяющей при создании музея — это некий исторический нарратив, точка отсчета. Тем более, что когда в 2017-м был презентован первый вариант концепции, авторы сразу оговорились, что кураторы не обязаны в точности ее воплощать.

…На разработке концепции роль историков заканчивается, а кураторы обязаны делать то, что указывают им спонсоры. Почему крупнейший специалист по истории Восточной Европы Тимоти Снайдер отказался войти в Наблюдательный совет этого музея? Потому что ему тоже не очень нравится все это.

Кроме того, в самой концепции есть моменты, с которыми я не могу согласиться. Так, центром Холокоста сделан Бабий Яр, от которого расходятся концентрические круги. Для меня центр Холокоста - это все-таки нацистская Германия.

Но больше всего удивляет, что в проекте Фридмана-Хана совершенно выпал период между 1919-м и 1941-м годами. Ведь поведение сограждан в 1941-м диктовалось ценностями, усвоенными ими в советское время. Именно в эти годы людям прививалось безразличие к тому, что происходит вокруг. Потому что ты — следующий. Людей воспитывали в страхе бесконечными репрессиями и приучили, что либо они соучаствуют в насилии или доносят, либо становятся следующей жертвой. Не понимаю, как можно реконструировать историю Холокоста, не объясняя, почему люди вели себя именно так, а не иначе, почему они доносили, почему сдавали, почему грабили еврейские дома, почему участвовали в убийствах или просто отворачивались, когда кто-то рядом убивал или грабил их соседей", - сказал он.

Читайте также: Зеленский с представителями Совета Федерации еврейских общин почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яре. ФОТО

Зисельс подчеркнул, что то, каким должен быть мемориал в Бабьем Яру должно решать государство Украина и люди, имеющие украинскую идентичность:

"Что касается украинской концепции, то она, по меньшей мере, не угрожает имиджу Украины, разве что сроками своей реализации. Моя позиция проста: если музей по проекту российских олигархов будет построен, и ничего украинофобского там не окажется, я извинюсь. Причем, извинюсь публично за то, что подозревал спонсоров в недобрых намерениях. А если музей построят, и худшие опасения оправдаются, кому будут нужны извинения тех, кто поддерживал проект?

Разумеется, и в украинском проекте меня не все устраивает и, как глава еврейской организации, я буду делать все, чтобы еврейская память заняла в нем достойное место. Но это будет происходить в рамках украинского проекта — это наше внутреннее украинское дело — разумеется, не в этническом смысле".

По его словам, он предлагал компромисс между двумя проектами, однако он был отброшен.

"Я сам предложил этот компромисс в прошлом году на слушаниях в Верховной Раде. Его суть: объединение двух проектов по всей вертикали — 50% финансирования обеспечивает Украина, вторую половину — Фридман и Хан. Все этапы реализуются на паритетных началах, у каждой стороны есть право вето на узловые точки на всех уровнях — концепции, дизайна, создания экспозиции. К сожалению, эта идея была отброшена".

Читайте также: Три года я спрашиваю, почему во время войны три крупнейших российских бизнесмена, связанных с Кремлем, инициируют мемориал в Бабьем Яру, - Зисельс

Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Проект, который вызвал вопросы у Зисельса, - Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

Параллельно реализуется поддерживаемый Зисельсом государственный комплексный проект по сооружению в Бабьем Яру единого мемориала, который должен объединить в одном комплексе все существующие сегодня памятники, а также два музея. По прогнозам Зисельса, в случае успешной реализации государственный комплекс может появиться через 10-15 лет. Для него потребуется 30-40 миллионов долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3161516
 
   
 Топ комментарии
 
Да всё просто: нужно предложить дополнить проект. Поставить памятник - и создать музей - в честь украинских националистов, убитых там же, в Бабьем Яру, гитлеровцами и их местными коллаборантами.
Увидите: всех российских "доброхотов" как ветром сдует.
 показать весь комментарий
 
Все для того чтобы наравне с фашистами обвинить украинцев.
 показать весь комментарий
 
"Бабий Яр там? Передайте всем тем, кто там погиб, привет" (с)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Бабий Яр там? Передайте всем тем, кто там погиб, привет" (с)
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, полчаса назад ваш пороховатный товарищ под ником "Диды выпивали" предложил устроить в Бабьем Яру парк развлечений.
 показать весь комментарий
 
 
И что? Коломойский считает что 7-10 лет достаточно того чтобы "забыть кровь". Тут уже 70 лет прошло.
 показать весь комментарий
 
 
Какое отношение имеет Коломойским к пороховатным антисемитам?
 показать весь комментарий
 
Главный вопрос, какое отношение он имеет к украинцам, титульной нации страны, на которой он зарабатывает свои миллиарды.
Почему он решает когда мы должны забыть преступления убийц украинцев?
 показать весь комментарий
 
 
Вы вообще о чем? Я написал, что пороховатник хочет устроить парк развлечений в Бабьем Яру. Если у вас зуб на Коломойского, то при чем здесь погибшие?
 показать весь комментарий
 
"если взять эбонитоую палочку и поставить её в Мемориале Холокоста вместо Меноры, то Украине больше ненужно вырабатывать электричество, потому что для нас это сделают евреи".. шутка от "95 квартала"..
 показать весь комментарий
 
 
Я не смотрю подобные пошлые шоу, как "95 квартал". Еще раз повторю свой вопрос, как поведение Зеленского или Коломойского оправдывает антисемитские и античеловеческие заявления пороховатников?
 показать весь комментарий
 
может зря не смотришь? знал бы больше ...
 показать весь комментарий
 
ну это же ты написал "пороховатник хочет устроить...", а аргументы с зелеными шмарклями принимать не желаешь ...
и вообще кто ты такой, что бы что то с кого то спрашивать? ... ты никто, а потому можешь только деликатно поинтересоваться и не более!
 показать весь комментарий
 
Именно так "пороховатник хочет устроить"! Какие еще тут аргументы нужны?!
 показать весь комментарий
 
аргументы просты, зе-шмаркли от них не отстают ...
 показать весь комментарий
 
"Пороховатным антисемитам"?
Придержи язык поганый, сявка Сурковская (привет ему на седьмом небе).
Я - порохобот, и я - "жЫдо-бИндеровка".
Я это на российских форумах всегда так пишу, напишу и здесь, Вам, как представителю "одногонароТа".
 показать весь комментарий
 
Не знаю. Ви натякаєте, зараз там те, що бажає пороховатна братія?
 показать весь комментарий
 
"К сожалению, эта идея была отброшена"... Кто напомнит, чья коалиция была в Раде в прошлом году?
 показать весь комментарий
 
 
Так сколько их должно быть тех проектов? Написано, что один уже реализуется.

"Параллельно реализуется поддерживаемый Зисельсом государственный комплексный проект по сооружению в Бабьем Яру единого мемориала, который должен объединить в одном комплексе все существующие сегодня памятники, а также два музея.
По прогнозам Зисельса, в случае успешной реализации государственный комплекс может появиться через 10-15 лет. Для него потребуется 30-40 миллионов долларов."

Источник: https://censor.net.ua/n3161516
 показать весь комментарий
 
То відкинена ж вона була не депутатами, бо не депутати це вирішують. А певно Фуксом і ПІнчуком.
 показать весь комментарий
 
Ви хочете сказати, що депутати БПП продались Фуксу та Пінчуку? Ну, я завжди про це казав.
 показать весь комментарий
 
Все для того чтобы наравне с фашистами обвинить украинцев.
 показать весь комментарий
 
 
Так шо зря Вова туда два раза ходил по просьбе порохоботов?
 показать весь комментарий
 
Ну так а чем ещё заниматься кацапским аферистам, как не обустройством музея посвящённому комуняцкой афере с Бабьим Яром?
 показать весь комментарий
 
Ну там не только кацапские аферисты, там и соевая шваль агрессору усиленно подмахивает. Поцреоты они такие...... За бабло..... Проект, который вызвал вопросы у Зисельса, - Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс." Источник: https://censor.net.ua/n3161516
 показать весь комментарий
 
Да всё просто: нужно предложить дополнить проект. Поставить памятник - и создать музей - в честь украинских националистов, убитых там же, в Бабьем Яру, гитлеровцами и их местными коллаборантами.
Увидите: всех российских "доброхотов" как ветром сдует.
 показать весь комментарий
 
 
"если взять эбонитоую палочку и поставить её в Мемориале Холокоста вместо Меноры, то Украине больше ненужно вырабатывать электричество, потому что для нас это сделают евреи".. шутка от "95 квартала"..
 показать весь комментарий
 
 
Они так действительно сказали?
Они что - совсем *бнулись, простите?
 показать весь комментарий
 
Да нет, это уровень тупой порохошвали. Пэдрот думает, что оно шутит, а ты ему веришь как в святую методичку. У проєкті меморіалу, що фінансується російськими олігархами, центром Голокосту зроблено Бабин Яр. Для мене центр Голокосту - це нацистська Німеччина, - Зісельс - Цензор.НЕТ 5089
 показать весь комментарий
 
После заявлений Квартала я даже не сомневаюсь, что они - на всю голову больные.
Так что я ничему больше не удивляюсь абсолютно.
 показать весь комментарий
 
А, это.
Так Квартал - это же быдло, вот просто ското-быдло, как оно есть.
 показать весь комментарий
 
 
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
https://uploads.disquscdn.com/images/76**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1073************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/626089b2db81199a9c45c996e6bb53134765b67c4a99870115d6770d92fea4c0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85157823e63e2860438dd44aae87fa051b016490617ed5c642ad5a00746631bd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/20ac459eb586bee8be4817fb5df9e41dc80b7b29be4ceb08458e5fa8126fecc2.jpg Третий- Гиркин - https://uploads.disquscdn.com/images/6***************************************************************.jpg . ... . . https://uploads.disquscdn.com/images/cb53f5a74b28452358f292094c7b536f84b1a7fb37f437288164454f7fba684b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg . . .. . .
.
.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
.
И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf4ф
https://uploads.disquscdn.com/images/76**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1073************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/626089b2db81199a9c45c996e6bb53134765b67c4a99870115d6770d92fea4c0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85157823e63e2860438dd44aae87fa051b016490617ed5c642ad5a00746631bd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/20ac459eb586bee8be4817fb5df9e41dc80b7b29be4ceb08458e5fa8126fecc2.jpg Третий- Гиркин - https://uploads.disquscdn.com/images/6e8ee036e695a53285dae47ab64c
.
Ч Т О Т А К О Е П У Т И Н ?

Что такое Путин? Это мерзость,
Гнусность и коварство на престоле.
Беспардонно всюду сеет свою подлость,
Озабочен лишь своей судьбою.
Беспардонно всюду сеет свою подлость,
Озабочен лишь своей судьбою.

Что такое Путин? Это жадность,
Алчность, растлевающая душу.
Эти миллиарды в жизни не потратишь,
У народа всё равно воруешь.
Эти миллиарды в жизни не потратишь,
У народа всё равно воруешь.

Вова Путин - дни сочтены.
Вова - это финиш игры.
Сколько осталось - год или два?
Сгинешь, как крыса, ты навсегда.

Что такое Путин? Это наглость,
Легитимность как у самозванца.
Мелкою шпаною вырос в подворотне,
Гопником у власти и остался.
Мелкою шпаною вырос в подворотне,
Гопником у власти и остался.

Что такое Путин? Это трусость,
Без бронежилета никуда не ходит.
На понтах одна сплошная борзость,
За дела ответ держать не хочет.
На понтах одна сплошная борзость,
За дела ответ держать не хочет.

&nbs
 показать весь комментарий
 
 
Сам говорит что Центр Холокоста - Нацисткая Германия, и тут же несет бредятину про 1914 - 1941 год в СССР. Можно подумать что в Российской империи евреев на руках носили. Видать сильно обидели что не послушали и не финансируют его проект.
 показать весь комментарий
 
Евреи дерутся за денежные потоки на мемориал.
 показать весь комментарий
 
 
Как всегда, моральных авторитетов, историков пытаются задвинуть подальше, чтобы не мешали воплощать в жизнь планов громадьё. Эрзац всего - рулит.
 показать весь комментарий
 
Ху#ло гибридит по всем фронтам. В Собиборе с поляками номер не прошёл, так как власти отказались от финансирования из рф и вообще какого либо их участия в создании мемориала, то он решил в Киеве на костях заколачивать сваи.
 показать весь комментарий
 
 
Знаходити і встановлювати географічний центр якоїсь трагедіі,ідеі чи політики - ідіотизм чистої води...Я,наприклад,рекомендував би зробити центром голокосту каналізаційний люк на вулиці Князя Романа у Львові,звідки у 1944-тому році виповзло вісімнадцять євреїв - все що залишилось від ста тисяч...
 показать весь комментарий
 
Пусть вкладывают деньги. Это хорошо. Это достопримечательность,которая будет интересна туристам. Не понимаю тревог. Любой проект,никогда не может быть закончен до конца. Как и любая картина. Совершенство бесконечно. А это означает,что все можно либо дополнить по вкусу.Либо исправить.
 показать весь комментарий
 
"Это достопримечательность,которая будет интересна туристам"

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ?
Ах ты ж ёшкин кот, а я то, дура, думала, что Бабий Яр - место скорби, а оказывается, вон оно чё, "достопримечательность".
Скажите, вы из тех русских, которые на кладбище не за просветлением души ходят, вспоминая об умерших, а чтобы напиться до потери сознания?
Ведь вы же - из быдла?
 показать весь комментарий
 
А зачем во всем видеть скорбь ? Это глупо. Вспомни еще младенцев убиенных Иродом. И заплачь. Как раз западная церковь,не является (трауришь) скорбной.А такой ее сделали местные православные.И шоб ты знал(а),все эти замолоди,строятся в первую очередь для заработка на сувенирах.
 показать весь комментарий
 
Евреи, если не обустроят себе хрустальную ночку не успокоятся
Когда Дубинский напялил ермолку
пошел следующий отчет к дате хрустальной ночки

Украинец на работу не ходит в шароварах
чего тебя, такого умного несет? и туда же?
 показать весь комментарий
 
Эталонный образчик того, как ФСБ работает над уничтожением Украины, даже, казалось бы, на отвлеченной от сего дня теме! Ничего святого у "скрепных людей/******"!!!! Готовы даже исторический факт трагедии извратить и вывернуть так, чтобы выставить украинцев исчадьем ада.
 показать весь комментарий
 
 
всё уже разъяснилось - зацените,как благородные немецкие солдаты спасали еврейских деток из украинского холокоста :
https://www.youtube.com/watch?v=w9y1F0KwMOw

так что не виноватая я,если кто еще не понял..
 показать весь комментарий
 
А, это "старая-новая песня", попытка запоребрика раздуть в Украине антисемитизм, "гражданскую", так сказать "войну", стравив украинцев и евреев (украинцев и поляков не вышло, украинцев и венгров не получилось, теперь "третья часть марлезонского балета" - попытка стравить украинцев и евреев).
Очень, очень стараются в последнее время мышебратья, видно, совсем плохи у них дела.
 показать весь комментарий
 
Напомню , что за каждого убитого немецкого военного на оккупированной территории СССР по приказу Кейтеля ( за это его повесили по решению Нюрнбергского трибунала в 1946 году ) должны быть казнены 50 - 100 гражданских лиц. Зная это , НКВД заминировало в 1941 году все центальные здания на Крещатике радиоуправляемыми фугасами огромной мощности , которые немцы не смогли обнаружить миноискателями после оккупации Киева 18 сентября 1941 . Через неделю полсе оккупации Киева НКВД по радио из мацквы подорвало эти здания , погибло три тысячи немцев . Поэтому немцы кахнили 3 000 х 50 = 150 000 гражданских украинцев . Почему в Киеве это было сделано , а не в Смоленске , Пскове , Новгороде или в Брянске ? Потому что тогда бы немцы убили своих , касапов . А хохлов не жалко , всё равно все обвинили ведь фрицев в этом.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх