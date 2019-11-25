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Все про:Бабий Яр (88) Холокост (108) Зисельс (3)

 Три года я спрашиваю, почему во время войны три крупнейших российских бизнесмена, связанных с Кремлем, инициируют мемориал в Бабьем Яру, - Зисельс

Со-президент Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины Иосифм Зисельс заявил, что он три года ставил вопрос о том, зачем российские бизнесмены, связанные с Кремлем, инициируют сооружение мемориала Холокоста в Бабьем Яру.

Об этом он сказал в интервью "Левому берегу", сообщает Цензор.НЕТ.

Среди замечаний к проекту, поддерживаемого олигархами, - то, что он будет строиться фактически на месте погребений.

"Это принципиальный для еврейских кругов момент — иудаизм запрещает строить что-либо на костях. Крупнейший специалист в этой сфере — рав Шлезингер из Лондона — еще в 2007 году постановил, что собственно на территории Бабьего Яра нельзя рыть котлованы или возводить крупные объекты", - сказал он, добавив, что это вопрос не убеждений, а веры.

По его словам, тот факт, что организация "Атра кадиша", занимающаяся проблемами еврейских захоронений, дала разрешение на строительство на этом месте, не вызывает у него побуждения провести третью экспертизу.

"Я доверяю раввину Шлезингеру, и просто не буду участвовать в проекте, который предполагает, с его точки зрения, строительство на костях", - уточнил Зисельс.

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"На первом этапе основным мотором "олигархического" проекта был Павел Фукс — бизнесмен родом из Харькова, считающий Вадима Рабиновича своим учителем, ныне — крупный застройщик, на счету которого, в частности, комплекс "Москва-Сити". Он встретился со мной весной 2016 года и рассказал, что планирует с партнерами создать в Бабьем Яре музей такого масштаба, который переплюнет и музей Холокоста в Вашингтоне, и "Яд Вашем".

Я ему прямо сказал, что по ряду пунктов необходимо договариваться до начала проекта. Во-первых, табу на строительство на месте расстрелов... И это второй — главный — пункт наших расхождений. Я признался Фуксу еще в 2016-м, что не понимаю, почему во время агрессивной войны России с Украиной три крупнейших российских предпринимателя, бизнес которых в той или мере контролируется властью, инициируют такой проект? Зачем это нужно Путину, где логика? Прошло три года, но ответа на этот вопрос я так и не получил.

Скажу больше, я общался с Михаилом Фридманом летом 2015 года на предмет создания музея евреев Галиции во Львове. Он честно сказал, что музеи его не интересуют. А через полгода возглавил проект музея в Бабьем Яре", - сказал он.

Зисельс отметил, что это же он спрашивал у гендиректора проекта Марека Сивеца и члена Наблюдательного совета Натана Щаранского.

"Я верю не в сантименты, а в информационную войну, которую Россия ведет против Украины и в которую вкладывает $3 млрд в год. И не верю в благие намерения инициаторов этого музея", - сказал Зисельс, отвечая на вопрос о том, почем уне верит в искренность побуждений российских олигархов.

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При этом Зисельс подчеркнул, что то, каким должен быть мемориал в Бабьем Яру должно решать государство Украина и люди, имеющие украинскую идентичность:

"Мы — разные по идентичности. Я — украинский еврей, а Фридман и Хан — российские евреи родом из Украины, но они не идентифицируют себя с этой страной и ее будущим".

Напомним, параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Проект, который вызвал вопросы у Зисельса, - Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

Параллельно реализуется поддерживаемый Зисельсом государственный комплексный проект по сооружению в Бабьем Яру единого мемориала, который должен объединить в одном комплексе все существующие сегодня памятники, а также два музея. По прогнозам Зисельса, в случае успешной реализации государственный комплекс может появиться через 10-15 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3161515
 
   
 Топ комментарии
 
После того, как фиКало,мойский задвинул, что "кровь украинцев забудется через несколько лет", я не против, что бы в этом Яру построили парк развлечений. Прошло 75, по идее все забылось...Или у евреев как то иначе течет время?
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Это просто.
Согласно советской байке, "в Бабьем Яру бандеровцы расстреливали евреев". Какие "бандеровцы" могли быть в Киеве - пропаганда, естественно умалчивает.
Вся эта затея - для подтверждения советской пропагандистской байки.
А реальность же была такова: германские каратели, при пособничестве коллаборантов (в основном, сдавшихся в плен красноармейцев), убивали в Бабьем Яру и евреев, и украинских националистов (в частности, там была расстреляна вся редакция газеты "Украинское слово", включая поэтессу Елену Телигу).
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Фукс, что-то фамилия знакомая...
Этот, что-ли
Три года я спрашиваю, почему во время войны три крупнейших российских бизнесмена, связанных с Кремлем, инициируют мемориал в Бабьем Яру, - Зисельс - Цензор.НЕТ 3992
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Фукс, что-то фамилия знакомая...
Этот, что-ли
Три года я спрашиваю, почему во время войны три крупнейших российских бизнесмена, связанных с Кремлем, инициируют мемориал в Бабьем Яру, - Зисельс - Цензор.НЕТ 3992
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Ну да, засланный казачок при шоколаднике, свободно "скупивший" активы бывших рыгов, на непонятные деньги .
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Да, это именно он все три года при Порошенко вместе с другими российскими бизнесменами двигал этот проект.
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Чергове кремблівське відмазування настамнебьіло.
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После того, как фиКало,мойский задвинул, что "кровь украинцев забудется через несколько лет", я не против, что бы в этом Яру построили парк развлечений. Прошло 75, по идее все забылось...Или у евреев как то иначе течет время?
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Вот видите, Вы, умный человек, тоже попались на эту провокацию.
Российская пропаганда разжигает у украинцев ненависть к евреям. Затем будут организованы несколько погромов, Запад отвернётся от Украины, и к вам придёт армия-асвабадитильница.
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Товарищ, не надо поднимать градус. Еврей Ньютон дал нам понимание ситуации в законе №3 - "действие равно противодействию". Должны прочувствовать к чему идет, но история видимо не учит, алчность и жадность у них сильней чем инстинкт самосохранения.
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"У них" - это у кого ? Евреи такие же разные как и украинцы. Есть Беня, который из родной матери колбасы наварит если это даст прибыль. А есть израильтяне - воины ЦАХАЛ, которые вылетают в поражённые землетрясением регионы планеты, и там развёртывают бесплатные полевые госпиталя.
Или вы хотите сказать что среди украинцев меньше негодяев ? На нынешний режим посмотрИте.
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Лошок зубожилый, стекломой для тебя элитная роскошь. Тебя дурака походу делали под дихлофосом, в тяжелые 90е, всем двором, неприродным способом.
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Это просто.
Согласно советской байке, "в Бабьем Яру бандеровцы расстреливали евреев". Какие "бандеровцы" могли быть в Киеве - пропаганда, естественно умалчивает.
Вся эта затея - для подтверждения советской пропагандистской байки.
А реальность же была такова: германские каратели, при пособничестве коллаборантов (в основном, сдавшихся в плен красноармейцев), убивали в Бабьем Яру и евреев, и украинских националистов (в частности, там была расстреляна вся редакция газеты "Украинское слово", включая поэтессу Елену Телигу).
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только чет раскопок не особо проводят. точно что цифра как всегда "слегка" преувеличина
и второе - перед войной снимки показывали что да, есть там немного зохоронений, то есть большевичков работа.
правда потом снимки нихрена не показывали, ах да, это ж все выкопали, сожгли сотнями вагонов угля, или че там и развеяли, забыл.
если комми и/или кошерные о чем-то визжат, надо либо проверять, либо не верить(по кр. мере не до конца верить)
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Я так думаю что куратор тебя сегодня без премии оставит. За выход в эфир в нетрезвом виде.
natribu.org Три роки я запитую, чому під час війни три найбільші російські бізнесмени, пов'язані з Кремлем, ініціюють меморіал у Бабиному Яру, - Зісельс - Цензор.НЕТ 9236
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Сходил? и как?
я че, по-твоему это придумал шоле? мне ваще насрать, но ненавижу ложь. есть снимки и т.д.
ты еще бы высрал что не странно что визжали о 4 млн. в Освенциме, потом опомнились и 2, или 3 млн. "куда-то" исчезли, но в сумме - сакральная цифра 6 осталась "почему-то". Цифра была озвучена.... тра-ля-ля, перед войной в нью-йоркской газетке.
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До войны в Европе жили 11 миллионов евреев. Их родной язык был идиш.
Сколько людей, говорящих на идише, осталось после войны ? Куда вообще исчез этот язык ?
Расскажи мне, падла нацистская.
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мне насрать, я же сказал, крикунец)
просто.... а, я выше же написал, но для тебя простительно, ты же тут одно и то же истерически вопишь, значит паук походу таки укусил
че такое идиш? иврит, или ашкеназский? а то я как-то (мне наср, а, выше пишет) не особо интересуюсь)
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какой? руский
чей? козлов...
мн.ч.
И.п. козлы
Р.п. козлов
Д.п. козлам
В.п. козлов
Т.п. козлами
П.п. о козлах
***********, где вы такие кликухи нарыли, мрази,
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З обранням Зеленського відчутно як юдейство затягує зашморг на шиї України...
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Згадую як головний рабин РФ Берл Лазар на зустрічі з Путіним ще до 2014 року казав що "український народ приймав участь в холокості". В і-неті має бути відео цієї бесіди.
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б*же, а коли вони ну хоч щось доброго тут зробили? ще Шевченко біснувався від жаху - навіть до капищ православних гоїв за бабло повзати пускали Три роки я запитую, чому під час війни три найбільші російські бізнесмени, пов'язані з Кремлем, ініціюють меморіал у Бабиному Яру, - Зісельс - Цензор.НЕТ 4588
але ми і Шевченка поважаємо, і перед шолом-алейхемами стелимось, справжні гої)
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Расия всегда готова разыграть в Украине еврейскую карту!
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Ну как зачем это Путину?! Показать, что в Киеве нацисты-антисемиты, а в Кремле вот смогли и построили мемориал в Бабьем Яру. Потом нашептывать об этом во всех кулуарах, где сильно влияние еврейских общин.
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Власти Польши отказались от участия российских специалистов, историков и спонсоров в реконструкции мемориала в лагере смерти Собибор. Берите пример с поляков.
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