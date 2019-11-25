 Три года я спрашиваю, почему во время войны три крупнейших российских бизнесмена, связанных с Кремлем, инициируют мемориал в Бабьем Яру, - Зисельс

Об этом он сказал в интервью "Левому берегу", сообщает Цензор.НЕТ.
Среди замечаний к проекту, поддерживаемого олигархами, - то, что он будет строиться фактически на месте погребений.
"Это принципиальный для еврейских кругов момент — иудаизм запрещает строить что-либо на костях. Крупнейший специалист в этой сфере — рав Шлезингер из Лондона — еще в 2007 году постановил, что собственно на территории Бабьего Яра нельзя рыть котлованы или возводить крупные объекты", - сказал он, добавив, что это вопрос не убеждений, а веры.
По его словам, тот факт, что организация "Атра кадиша", занимающаяся проблемами еврейских захоронений, дала разрешение на строительство на этом месте, не вызывает у него побуждения провести третью экспертизу.
"Я доверяю раввину Шлезингеру, и просто не буду участвовать в проекте, который предполагает, с его точки зрения, строительство на костях", - уточнил Зисельс.
"На первом этапе основным мотором "олигархического" проекта был Павел Фукс — бизнесмен родом из Харькова, считающий Вадима Рабиновича своим учителем, ныне — крупный застройщик, на счету которого, в частности, комплекс "Москва-Сити". Он встретился со мной весной 2016 года и рассказал, что планирует с партнерами создать в Бабьем Яре музей такого масштаба, который переплюнет и музей Холокоста в Вашингтоне, и "Яд Вашем".
Я ему прямо сказал, что по ряду пунктов необходимо договариваться до начала проекта. Во-первых, табу на строительство на месте расстрелов... И это второй — главный — пункт наших расхождений. Я признался Фуксу еще в 2016-м, что не понимаю, почему во время агрессивной войны России с Украиной три крупнейших российских предпринимателя, бизнес которых в той или мере контролируется властью, инициируют такой проект? Зачем это нужно Путину, где логика? Прошло три года, но ответа на этот вопрос я так и не получил.
Скажу больше, я общался с Михаилом Фридманом летом 2015 года на предмет создания музея евреев Галиции во Львове. Он честно сказал, что музеи его не интересуют. А через полгода возглавил проект музея в Бабьем Яре", - сказал он.
Зисельс отметил, что это же он спрашивал у гендиректора проекта Марека Сивеца и члена Наблюдательного совета Натана Щаранского.
"Я верю не в сантименты, а в информационную войну, которую Россия ведет против Украины и в которую вкладывает $3 млрд в год. И не верю в благие намерения инициаторов этого музея", - сказал Зисельс, отвечая на вопрос о том, почем уне верит в искренность побуждений российских олигархов.
При этом Зисельс подчеркнул, что то, каким должен быть мемориал в Бабьем Яру должно решать государство Украина и люди, имеющие украинскую идентичность:
"Мы — разные по идентичности. Я — украинский еврей, а Фридман и Хан — российские евреи родом из Украины, но они не идентифицируют себя с этой страной и ее будущим".
Напомним, параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Проект, который вызвал вопросы у Зисельса, - Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.
Параллельно реализуется поддерживаемый Зисельсом государственный комплексный проект по сооружению в Бабьем Яру единого мемориала, который должен объединить в одном комплексе все существующие сегодня памятники, а также два музея. По прогнозам Зисельса, в случае успешной реализации государственный комплекс может появиться через 10-15 лет.
Этот, что-ли
Российская пропаганда разжигает у украинцев ненависть к евреям. Затем будут организованы несколько погромов, Запад отвернётся от Украины, и к вам придёт армия-асвабадитильница.
Или вы хотите сказать что среди украинцев меньше негодяев ? На нынешний режим посмотрИте.
Согласно советской байке, "в Бабьем Яру бандеровцы расстреливали евреев". Какие "бандеровцы" могли быть в Киеве - пропаганда, естественно умалчивает.
Вся эта затея - для подтверждения советской пропагандистской байки.
А реальность же была такова: германские каратели, при пособничестве коллаборантов (в основном, сдавшихся в плен красноармейцев), убивали в Бабьем Яру и евреев, и украинских националистов (в частности, там была расстреляна вся редакция газеты "Украинское слово", включая поэтессу Елену Телигу).
и второе - перед войной снимки показывали что да, есть там немного зохоронений, то есть большевичков работа.
правда потом снимки нихрена не показывали, ах да, это ж все выкопали, сожгли сотнями вагонов угля, или че там и развеяли, забыл.
если комми и/или кошерные о чем-то визжат, надо либо проверять, либо не верить(по кр. мере не до конца верить)
natribu.org
я че, по-твоему это придумал шоле? мне ваще насрать, но ненавижу ложь. есть снимки и т.д.
ты еще бы высрал что не странно что визжали о 4 млн. в Освенциме, потом опомнились и 2, или 3 млн. "куда-то" исчезли, но в сумме - сакральная цифра 6 осталась "почему-то". Цифра была озвучена.... тра-ля-ля, перед войной в нью-йоркской газетке.
Сколько людей, говорящих на идише, осталось после войны ? Куда вообще исчез этот язык ?
Расскажи мне, падла нацистская.
просто.... а, я выше же написал, но для тебя простительно, ты же тут одно и то же истерически вопишь, значит паук походу таки укусил
че такое идиш? иврит, или ашкеназский? а то я как-то (мне наср, а, выше пишет) не особо интересуюсь)
чей? козлов...
мн.ч.
И.п. козлы
Р.п. козлов
Д.п. козлам
В.п. козлов
Т.п. козлами
П.п. о козлах
***********, где вы такие кликухи нарыли, мрази,
але ми і Шевченка поважаємо, і перед шолом-алейхемами стелимось, справжні гої)